O que é BlockAI (BAI)

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users. AI Tools and Services: Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration: $BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts. Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations. Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform. The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

Recurso de BlockAI (BAI) Whitepaper Site oficial

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BlockAI (BAI) Quanto vale hoje o BlockAI (BAI)? O preço ao vivo de BAI em USD é 0.129189 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BAI para USD? $ 0.129189 . Confira o O preço atual de BAI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BlockAI? A capitalização de mercado de BAI é $ 86.55K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BAI? O fornecimento circulante de BAI é de 669.96K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BAI? BAI atingiu um preço máximo histórico de 1.5 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BAI? BAI atingiu um preço minímo histórico de 0.061623 USD . Qual é o volume de negociação de BAI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BAI é -- USD . BAI vai subir ainda este ano? BAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BAI para uma análise mais detalhada.

