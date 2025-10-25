O preço ao vivo de Bitrecs hoje é 0.620528 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SN122 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SN122 facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Bitrecs hoje é 0.620528 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SN122 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SN122 facilmente na MEXC agora.

$0.620528
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:00:18 (UTC+8)

Informações de preço de Bitrecs (SN122) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

O preço em tempo real de Bitrecs (SN122) é $0.620528. Nas últimas 24 horas, SN122 foi negociado entre a mínima de $ 0.60567 e a máxima de $ 0.682222, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SN122 é $ 0.803673, enquanto o mais baixo é $ 0.337554.

Em termos de desempenho de curto prazo, SN122 variou -6.37% na última hora, -6.21% nas últimas 24 horas e -9.40% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bitrecs (SN122)

A capitalização de mercado atual de Bitrecs é $ 171.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN122 é 276.05K, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.03M.

Histórico de preços de Bitrecs (SN122) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Bitrecs em USD foi de $ -0.0411320117609339.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Bitrecs em USD foi de $ +0.1459630782.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Bitrecs em USD foi de $ +0.3302049154.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Bitrecs em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0411320117609339-6.21%
30 dias$ +0.1459630782+23.52%
60 dias$ +0.3302049154+53.21%
90 dias$ 0--

O que é Bitrecs (SN122)

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

Recurso de Bitrecs (SN122)

Previsão de preço do Bitrecs (em USD)

Quanto valerá Bitrecs (SN122) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Bitrecs (SN122) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Bitrecs.

Confira a previsão de preço de Bitrecs agora!

Compreender a tokenomics de Bitrecs (SN122) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SN122 agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Bitrecs (SN122)

Quanto vale hoje o Bitrecs (SN122)?
O preço ao vivo de SN122 em USD é 0.620528 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SN122 para USD?
O preço atual de SN122 para USD é $ 0.620528. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Bitrecs?
A capitalização de mercado de SN122 é $ 171.30K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SN122?
O fornecimento circulante de SN122 é de 276.05K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SN122?
SN122 atingiu um preço máximo histórico de 0.803673 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SN122?
SN122 atingiu um preço minímo histórico de 0.337554 USD.
Qual é o volume de negociação de SN122?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SN122 é -- USD.
SN122 vai subir ainda este ano?
SN122 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SN122 para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Bitrecs (SN122)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

