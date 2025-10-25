Informações de preço de BirbStrategy (BIRBSTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00200692 $ 0.00200692 $ 0.00200692 Mínimo 24h $ 0.00218882 $ 0.00218882 $ 0.00218882 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00200692$ 0.00200692 $ 0.00200692 Máximo 24h $ 0.00218882$ 0.00218882 $ 0.00218882 Máximo histórico $ 0.01847473$ 0.01847473 $ 0.01847473 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.03% Alteração de Preço (1D) -7.48% Variação de Preço (7d) -18.14% Variação de Preço (7d) -18.14%

O preço em tempo real de BirbStrategy (BIRBSTR) é $0.00201541. Nas últimas 24 horas, BIRBSTR foi negociado entre a mínima de $ 0.00200692 e a máxima de $ 0.00218882, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BIRBSTR é $ 0.01847473, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BIRBSTR variou +0.03% na última hora, -7.48% nas últimas 24 horas e -18.14% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BirbStrategy (BIRBSTR)

Capitalização de mercado $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Fornecimento Circulante 950.94M 950.94M 950.94M Fornecimento total 950,939,373.2147429 950,939,373.2147429 950,939,373.2147429

A capitalização de mercado atual de BirbStrategy é $ 1.92M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BIRBSTR é 950.94M, com um fornecimento total de 950939373.2147429. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.92M.