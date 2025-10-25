Informações de preço de BetterTherapy (SN102) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.61408 $ 0.61408 $ 0.61408 Mínimo 24h $ 0.666975 $ 0.666975 $ 0.666975 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.61408$ 0.61408 $ 0.61408 Máximo 24h $ 0.666975$ 0.666975 $ 0.666975 Máximo histórico $ 0.952224$ 0.952224 $ 0.952224 Menor preço $ 0.308385$ 0.308385 $ 0.308385 Variação de Preço (1h) -0.91% Alteração de Preço (1D) -4.17% Variação de Preço (7d) -0.05% Variação de Preço (7d) -0.05%

O preço em tempo real de BetterTherapy (SN102) é $0.630908. Nas últimas 24 horas, SN102 foi negociado entre a mínima de $ 0.61408 e a máxima de $ 0.666975, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SN102 é $ 0.952224, enquanto o mais baixo é $ 0.308385.

Em termos de desempenho de curto prazo, SN102 variou -0.91% na última hora, -4.17% nas últimas 24 horas e -0.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BetterTherapy (SN102)

Capitalização de mercado $ 788.64K$ 788.64K $ 788.64K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 788.64K$ 788.64K $ 788.64K Fornecimento Circulante 1.25M 1.25M 1.25M Fornecimento total 1,250,012.890452644 1,250,012.890452644 1,250,012.890452644

A capitalização de mercado atual de BetterTherapy é $ 788.64K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN102 é 1.25M, com um fornecimento total de 1250012.890452644. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 788.64K.