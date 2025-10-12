Tokenomics de BeraFi (BERAFI)
Tokenomics e análise de preços de BeraFi (BERAFI)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de BeraFi (BERAFI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre BeraFi (BERAFI)
BeraFi is a DeFi platform built on Berachain, designed to simplify trading and asset management through account abstraction, social logins, and gas-sponsored transactions. It aggregates liquidity across Berachain DEXes to ensure optimal pricing and enables batch transactions, allowing users to swap multiple tokens in a single step. By removing traditional wallet setup requirements and streamlining approvals, BeraFi enhances accessibility and security. The platform’s automation reduces the need for manual interactions, making DeFi as intuitive as Web2 applications. BeraFi also introduces the $BERAFI token, which supports governance, liquidity incentives, and a buyback mechanism to sustain ecosystem growth.
Tokenomics de BeraFi (BERAFI): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de BeraFi (BERAFI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens BERAFI que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens BERAFI podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do BERAFI, explore o preço em tempo real do token BERAFI!
Previsão de preço de BERAFI
Quer saber para onde o BERAFI pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do BERAFI combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"