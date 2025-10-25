Informações de preço de BENQI (QI) (USD)

O preço em tempo real de BENQI (QI) é $0.00535774. Nas últimas 24 horas, QI foi negociado entre a mínima de $ 0.00530713 e a máxima de $ 0.00547719, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de QI é $ 0.39417, enquanto o mais baixo é $ 0.00323513.

Em termos de desempenho de curto prazo, QI variou -0.06% na última hora, -2.10% nas últimas 24 horas e -2.28% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BENQI (QI)

A capitalização de mercado atual de BENQI é $ 38.62M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QI é 7.20B, com um fornecimento total de 7200000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38.62M.