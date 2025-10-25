O que é AI Analysis Token (AIAT)

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology. The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels. These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world. These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

Recurso de AI Analysis Token (AIAT) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de AI Analysis Token (AIAT)

Compreender a tokenomics de AI Analysis Token (AIAT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AIAT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre AI Analysis Token (AIAT) Quanto vale hoje o AI Analysis Token (AIAT)? O preço ao vivo de AIAT em USD é 0.365339 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de AIAT para USD? $ 0.365339 . Confira o O preço atual de AIAT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de AI Analysis Token? A capitalização de mercado de AIAT é $ 40.31M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de AIAT? O fornecimento circulante de AIAT é de 110.35M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AIAT? AIAT atingiu um preço máximo histórico de 0.918633 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AIAT? AIAT atingiu um preço minímo histórico de 0.21345 USD . Qual é o volume de negociação de AIAT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AIAT é -- USD . AIAT vai subir ainda este ano? AIAT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AIAT para uma análise mais detalhada.

