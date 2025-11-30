Mais sobre WBAI
Tokenomics de Whitebridge Network (WBAI)
Tokenomics e análise de preços de Whitebridge Network (WBAI)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Whitebridge Network (WBAI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Whitebridge Network (WBAI)
A WhiteBridge AI Agents Network está transformando a forma como dados sobre pessoas são acessados, verificados e analisados. Construída sobre uma camada de inteligência descentralizada, ela conecta provedores de dados de pessoas (DePIN) e agentes de IA para transformar registros públicos dispersos e sinais online em insights confiáveis que possibilitam decisões mais inteligentes e seguras.
Tokenomics de Whitebridge Network (WBAI): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Whitebridge Network (WBAI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens WBAI que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens WBAI podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do WBAI, explore o preço em tempo real do token WBAI!
Histórico de preços de Whitebridge Network (WBAI)
Analisar o histórico de preços de WBAI ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de WBAI
Quer saber para onde o WBAI pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do WBAI combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
