Informação sobre StablR USD (USDR)
StablR USD (USDR) é uma stablecoin lastreada em dólar americano e em conformidade com a MiCAR, atrelada ao valor do dólar americano e resgatável na proporção de 1:1. A stablecoin é colateralizada por moeda fiduciária e títulos públicos de curto prazo. O principal objetivo do StablR USD (USDR) é fornecer uma alternativa digital às formas tradicionais de dinheiro que seja mais eficiente, segura e acessível. StablR USD (USDR) pode ser usado como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Alguns dos principais casos de uso do StablR USD (USDR) incluem viabilizar pagamentos mais rápidos e baratos, facilitar o comércio e investimento internacionais (câmbio), e permitir sistemas financeiros mais flexíveis e resilientes.
Tokenomics de StablR USD (USDR): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de StablR USD (USDR) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens USDR que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens USDR podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do USDR, explore o preço em tempo real do token USDR!
Histórico de preços de StablR USD (USDR)
Analisar o histórico de preços de USDR ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de USDR
Quer saber para onde o USDR pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do USDR combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
