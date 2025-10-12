Tokenomics de StablR USD (USDR)

Tokenomics de StablR USD (USDR)

Descubra informações essenciais sobre StablR USD (USDR), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 06:53:49 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de StablR USD (USDR)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de StablR USD (USDR), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M
Fornecimento total:
$ 7.30M
$ 7.30M$ 7.30M
Fornecimento circulante:
$ 7.30M
$ 7.30M$ 7.30M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M
Máximo histórico:
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
Mínimo histórico:
$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219
Preço atual:
$ 0.998
$ 0.998$ 0.998

Informação sobre StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) é uma stablecoin lastreada em dólar americano e em conformidade com a MiCAR, atrelada ao valor do dólar americano e resgatável na proporção de 1:1. A stablecoin é colateralizada por moeda fiduciária e títulos públicos de curto prazo. O principal objetivo do StablR USD (USDR) é fornecer uma alternativa digital às formas tradicionais de dinheiro que seja mais eficiente, segura e acessível. StablR USD (USDR) pode ser usado como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Alguns dos principais casos de uso do StablR USD (USDR) incluem viabilizar pagamentos mais rápidos e baratos, facilitar o comércio e investimento internacionais (câmbio), e permitir sistemas financeiros mais flexíveis e resilientes.

Site oficial:
https://stablr.com
Whitepaper:
https://www.stablr.com/whitepaper/StablR_EMI_Whitepaper_USD_V2.0_SIGNED.pdf
Explorador de blocos:
https://etherscan.io/token/0x7b43e3875440b44613dc3bc08e7763e6da63c8f8

Tokenomics de StablR USD (USDR): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de StablR USD (USDR) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens USDR que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens USDR podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do USDR, explore o preço em tempo real do token USDR!

Como comprar USDR

Interessado em adicionar StablR USD (USDR) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar USDR, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.

Histórico de preços de StablR USD (USDR)

Analisar o histórico de preços de USDR ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de USDR

Quer saber para onde o USDR pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do USDR combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

