Informação sobre Tutorial (TUT)

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

Site oficial: https://www.tutorialtoken.com Explorador de blocos: https://bscscan.com/token/0xcaae2a2f939f51d97cdfa9a86e79e3f085b799f3