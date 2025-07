Informação sobre TornadoCash (TORN)

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

Site oficial: https://ipfs.io/ipns/tornadocash.eth/ Explorador de blocos: https://etherscan.io/token/0x77777feddddffc19ff86db637967013e6c6a116c