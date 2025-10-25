O preço ao vivo de Titans Tap hoje é 0.001274 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TIT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TIT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Titans Tap hoje é 0.001274 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TIT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TIT facilmente na MEXC agora.

Cotação Titans Tap (TIT)

$0.001274
Última atualização da página: 2025-10-25 13:52:34 (UTC+8)

Informações de preço de Titans Tap (TIT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00105
Mínimo 24h
$ 0.001276
Máximo 24h

$ 0.00105
$ 0.001276
$ 0.023428722155694283
$ 0.001000455808421485
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

O preço em tempo real de Titans Tap (TIT) é $ 0.001274. Nas últimas 24 horas, TIT foi negociado entre a mínima de $ 0.00105 e a máxima de $ 0.001276, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TIT é $ 0.023428722155694283, enquanto o mais baixo é $ 0.001000455808421485.

Em termos de desempenho de curto prazo, TIT variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Titans Tap (TIT)

No.9102

$ 0.00
$ 45.71K
$ 101.92M
0.00
80,000,000,000
79,999,996,900
0.00%

SOL

A capitalização de mercado atual de Titans Tap é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 45.71K. A oferta em circulação de TIT é 0.00, com um fornecimento total de 79999996900. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 101.92M.

Histórico de preços de Titans Tap (TIT) em USD

Acompanhe as variações de preço de Titans Tap para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 00.00%
30 dias$ -0.000923-42.02%
60 dias$ -0.00396-75.66%
90 dias$ -0.003726-74.52%
Variação de preço de Titans Tap hoje

Hoje, TIT registrou uma variação de $ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Titans Tap

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.000923 (-42.02%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Titans Tap

Expandindo a visualização para 60 dias, TIT teve uma variação de $ -0.00396 (-75.66%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Titans Tap

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.003726 (-74.52%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Titans Tap (TIT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Titans Tap.

O que é Titans Tap (TIT)

Titan’s Tap é um RPG idle Web3.0 desenvolvido sobre blockchain, que combina mitologia grega com um modelo “Gather-to-Earn”. Os jogadores coletam poderes divinos, enfrentam batalhas em histórias episódicas e ganham tokens TIT enquanto são proprietários dos ativos do jogo.

Titans Tap está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Titans Tap de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TIT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Titans Tap em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Titans Tap tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Titans Tap (em USD)

Quanto valerá Titans Tap (TIT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Titans Tap (TIT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Titans Tap.

Confira a previsão de preço de Titans Tap agora!

Tokenomics de Titans Tap (TIT)

Compreender a tokenomics de Titans Tap (TIT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TIT agora!

Como comprar Titans Tap (TIT)

Quer saber como comprar Titans Tap? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Titans Tap facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TIT para moedas locais

1 Titans Tap (TIT) para VND
33.52531
1 Titans Tap (TIT) para AUD
A$0.00194922
1 Titans Tap (TIT) para GBP
0.0009555
1 Titans Tap (TIT) para EUR
0.00109564
1 Titans Tap (TIT) para USD
$0.001274
1 Titans Tap (TIT) para MYR
RM0.00537628
1 Titans Tap (TIT) para TRY
0.05343156
1 Titans Tap (TIT) para JPY
¥0.193648
1 Titans Tap (TIT) para ARS
ARS$1.89865494
1 Titans Tap (TIT) para RUB
0.10142314
1 Titans Tap (TIT) para INR
0.11186994
1 Titans Tap (TIT) para IDR
Rp21.23332484
1 Titans Tap (TIT) para PHP
0.0748475
1 Titans Tap (TIT) para EGP
￡E.0.06065514
1 Titans Tap (TIT) para BRL
R$0.00685412
1 Titans Tap (TIT) para CAD
C$0.0017836
1 Titans Tap (TIT) para BDT
0.1556828
1 Titans Tap (TIT) para NGN
1.8598489
1 Titans Tap (TIT) para COP
$4.93797304
1 Titans Tap (TIT) para ZAR
R.0.02198924
1 Titans Tap (TIT) para UAH
0.05324046
1 Titans Tap (TIT) para TZS
T.Sh.3.16915144
1 Titans Tap (TIT) para VES
Bs0.270088
1 Titans Tap (TIT) para CLP
$1.198834
1 Titans Tap (TIT) para PKR
Rs0.35795578
1 Titans Tap (TIT) para KZT
0.686049
1 Titans Tap (TIT) para THB
฿0.0415961
1 Titans Tap (TIT) para TWD
NT$0.03929016
1 Titans Tap (TIT) para AED
د.إ0.00467558
1 Titans Tap (TIT) para CHF
Fr0.00100646
1 Titans Tap (TIT) para HKD
HK$0.00988624
1 Titans Tap (TIT) para AMD
֏0.48792926
1 Titans Tap (TIT) para MAD
.د.م0.01174628
1 Titans Tap (TIT) para MXN
$0.0235053
1 Titans Tap (TIT) para SAR
ريال0.0047775
1 Titans Tap (TIT) para ETB
Br0.19238674
1 Titans Tap (TIT) para KES
KSh0.16458806
1 Titans Tap (TIT) para JOD
د.أ0.000903266
1 Titans Tap (TIT) para PLN
0.0046501
1 Titans Tap (TIT) para RON
лв0.00556738
1 Titans Tap (TIT) para SEK
kr0.0119756
1 Titans Tap (TIT) para BGN
лв0.00214032
1 Titans Tap (TIT) para HUF
Ft0.4273633
1 Titans Tap (TIT) para CZK
0.02663934
1 Titans Tap (TIT) para KWD
د.ك0.000389844
1 Titans Tap (TIT) para ILS
0.00417872
1 Titans Tap (TIT) para BOB
Bs0.0087906
1 Titans Tap (TIT) para AZN
0.0021658
1 Titans Tap (TIT) para TJS
SM0.01175902
1 Titans Tap (TIT) para GEL
0.00345254
1 Titans Tap (TIT) para AOA
Kz1.16880582
1 Titans Tap (TIT) para BHD
.د.ب0.000479024
1 Titans Tap (TIT) para BMD
$0.001274
1 Titans Tap (TIT) para DKK
kr0.00817908
1 Titans Tap (TIT) para HNL
L0.03330236
1 Titans Tap (TIT) para MUR
0.05800522
1 Titans Tap (TIT) para NAD
$0.02198924
1 Titans Tap (TIT) para NOK
kr0.01275274
1 Titans Tap (TIT) para NZD
$0.00220402
1 Titans Tap (TIT) para PAB
B/.0.001274
1 Titans Tap (TIT) para PGK
K0.00536354
1 Titans Tap (TIT) para QAR
ر.ق0.00463736
1 Titans Tap (TIT) para RSD
дин.0.12859756
1 Titans Tap (TIT) para UZS
soʻm15.53658288
1 Titans Tap (TIT) para ALL
L0.105742
1 Titans Tap (TIT) para ANG
ƒ0.00228046
1 Titans Tap (TIT) para AWG
ƒ0.00228046
1 Titans Tap (TIT) para BBD
$0.002548
1 Titans Tap (TIT) para BAM
KM0.00214032
1 Titans Tap (TIT) para BIF
Fr3.757026
1 Titans Tap (TIT) para BND
$0.00164346
1 Titans Tap (TIT) para BSD
$0.001274
1 Titans Tap (TIT) para JMD
$0.2042859
1 Titans Tap (TIT) para KHR
5.1370865
1 Titans Tap (TIT) para KMF
Fr0.540176
1 Titans Tap (TIT) para LAK
27.69565162
1 Titans Tap (TIT) para LKR
රු0.38687558
1 Titans Tap (TIT) para MDL
L0.02164526
1 Titans Tap (TIT) para MGA
Ar5.76469712
1 Titans Tap (TIT) para MOP
P0.010192
1 Titans Tap (TIT) para MVR
0.0194922
1 Titans Tap (TIT) para MWK
MK2.21180414
1 Titans Tap (TIT) para MZN
MT0.0814086
1 Titans Tap (TIT) para NPR
रु0.17885686
1 Titans Tap (TIT) para PYG
9.035208
1 Titans Tap (TIT) para RWF
Fr1.846026
1 Titans Tap (TIT) para SBD
$0.01047228
1 Titans Tap (TIT) para SCR
0.01781052
1 Titans Tap (TIT) para SRD
$0.05056506
1 Titans Tap (TIT) para SVC
$0.01113476
1 Titans Tap (TIT) para SZL
L0.02202746
1 Titans Tap (TIT) para TMT
m0.00447174
1 Titans Tap (TIT) para TND
د.ت0.003734094
1 Titans Tap (TIT) para TTD
$0.00863772
1 Titans Tap (TIT) para UGX
Sh4.438616
1 Titans Tap (TIT) para XAF
Fr0.718536
1 Titans Tap (TIT) para XCD
$0.0034398
1 Titans Tap (TIT) para XOF
Fr0.718536
1 Titans Tap (TIT) para XPF
Fr0.129948
1 Titans Tap (TIT) para BWP
P0.01817998
1 Titans Tap (TIT) para BZD
$0.00256074
1 Titans Tap (TIT) para CVE
$0.12133576
1 Titans Tap (TIT) para DJF
Fr0.225498
1 Titans Tap (TIT) para DOP
$0.08112832
1 Titans Tap (TIT) para DZD
د.ج0.16583658
1 Titans Tap (TIT) para FJD
$0.00289198
1 Titans Tap (TIT) para GNF
Fr11.07743
1 Titans Tap (TIT) para GTQ
Q0.0097461
1 Titans Tap (TIT) para GYD
$0.2665208
1 Titans Tap (TIT) para ISK
kr0.156702

Para uma compreensão mais aprofundada de Titans Tap, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Titans Tap
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Titans Tap

Quanto vale hoje o Titans Tap (TIT)?
O preço ao vivo de TIT em USD é 0.001274 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TIT para USD?
O preço atual de TIT para USD é $ 0.001274. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Titans Tap?
A capitalização de mercado de TIT é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TIT?
O fornecimento circulante de TIT é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TIT?
TIT atingiu um preço máximo histórico de 0.023428722155694283 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TIT?
TIT atingiu um preço minímo histórico de 0.001000455808421485 USD.
Qual é o volume de negociação de TIT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TIT é $ 45.71K USD.
TIT vai subir ainda este ano?
TIT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TIT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:52:34 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Titans Tap (TIT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

