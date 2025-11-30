Tokenomics de Switchboard (SWTCH)

Tokenomics de Switchboard (SWTCH)

Descubra informações essenciais sobre Switchboard (SWTCH), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-11-30 19:24:18 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de Switchboard (SWTCH)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Switchboard (SWTCH), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 7.59M
Fornecimento total:
$ 1.00B
Fornecimento circulante:
$ 171.61M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 44.22M
Máximo histórico:
$ 0.2007
Mínimo histórico:
$ 0.03728261071219721
Preço atual:
$ 0.04422
Informação sobre Switchboard (SWTCH)

Switchboard é o oráculo para tudo, permitindo que os usuários criem, sem a necessidade de permissões, feeds de dados rápidos, personalizáveis e verificáveis para aplicações Web3 e DeFi.

Site oficial:
https://switchboard.foundation/
Whitepaper:
https://1286402774-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDhPGT1gyXXf360iiTxDz%2Fuploads%2Fhukxk3zJdjWbTih6uhg3%2FSwtitchboard_Protocol_Whitaper_2025.pdf?alt=media&token=36a353b3-dbfe-41d8-a3a2-d2bc8e1c3408
Explorador de blocos:
https://solscan.io/token/SW1TCHLmRGTfW5xZknqQdpdarB8PD95sJYWpNp9TbFx

Tokenomics de Switchboard (SWTCH): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Switchboard (SWTCH) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens SWTCH que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SWTCH podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do SWTCH, explore o preço em tempo real do token SWTCH!

