Mais sobre SWTCH
Informações sobre preços de SWTCH
O que é SWTCH
Whitepaper de SWTCH
Site oficial do SWTCH
Tokenomics de SWTCH
Previsão de preço de SWTCH
Histórico de preço de SWTCH
Guia de compra de SWTCH
Conversor de SWTCH para moeda Fiat
Spot SWTCH
Futuros USDT-M de SWTCH
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Tokenomics de Switchboard (SWTCH)
Tokenomics e análise de preços de Switchboard (SWTCH)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Switchboard (SWTCH), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Switchboard (SWTCH)
Switchboard é o oráculo para tudo, permitindo que os usuários criem, sem a necessidade de permissões, feeds de dados rápidos, personalizáveis e verificáveis para aplicações Web3 e DeFi.
Tokenomics de Switchboard (SWTCH): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Switchboard (SWTCH) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens SWTCH que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SWTCH podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do SWTCH, explore o preço em tempo real do token SWTCH!
Como comprar SWTCH
Interessado em adicionar Switchboard (SWTCH) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar SWTCH, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de Switchboard (SWTCH)
Analisar o histórico de preços de SWTCH ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de SWTCH
Quer saber para onde o SWTCH pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SWTCH combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"
Compre Switchboard (SWTCH)
Montante
1 SWTCH = 0.04422 USD
Negocie Switchboard (SWTCH)
HOT
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
TOP volume
As criptomoedas com o maior volume de negociação
Recém-adicionados
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas
Os maiores ganhadores de criptomoedas em 24 horas que todo trader deve ficar de olho