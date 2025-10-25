O preço ao vivo de STBL hoje é 0.11208 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de STBL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de STBL facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de STBL hoje é 0.11208 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de STBL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de STBL facilmente na MEXC agora.

Cotação STBL (STBL)

Preço em tempo real de 1 STBL para USD

$0.11192
$0.11192$0.11192
+6.97%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de STBL (STBL)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:50:06 (UTC+8)

Informações de preço de STBL (STBL) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
Mínimo 24h
$ 0.11664
$ 0.11664$ 0.11664
Máximo 24h

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

$ 0.11664
$ 0.11664$ 0.11664

$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226

$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707

-2.83%

+6.97%

+34.79%

+34.79%

O preço em tempo real de STBL (STBL) é $ 0.11208. Nas últimas 24 horas, STBL foi negociado entre a mínima de $ 0.1 e a máxima de $ 0.11664, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STBL é $ 0.6107798696411226, enquanto o mais baixo é $ 0.05027366108223707.

Em termos de desempenho de curto prazo, STBL variou -2.83% na última hora, +6.97% nas últimas 24 horas e +34.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de STBL (STBL)

No.485

$ 56.04M
$ 56.04M$ 56.04M

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B

500.00M
500.00M 500.00M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de STBL é $ 56.04M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.67M. A oferta em circulação de STBL é 500.00M, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12B.

Histórico de preços de STBL (STBL) em USD

Acompanhe as variações de preço de STBL para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0072925+6.97%
30 dias$ -0.39532-77.92%
60 dias$ +0.10708+2,141.60%
90 dias$ +0.10708+2,141.60%
Variação de preço de STBL hoje

Hoje, STBL registrou uma variação de $ +0.0072925 (+6.97%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de STBL

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.39532 (-77.92%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de STBL

Expandindo a visualização para 60 dias, STBL teve uma variação de $ +0.10708 (+2,141.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de STBL

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.10708 (+2,141.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de STBL (STBL)!

Confira agora a página de histórico de preço do STBL.

O que é STBL (STBL)

STBL é uma plataforma descentralizada e não custodial, criada para redefinir a utilidade das stablecoins ao combinar rendimento, transparência e lastro em ativos do mundo real (RWA). Em sua essência, a STBL é um mecanismo para emitir stablecoins — especificamente USST e YLD — com vantagens únicas que se destacam no ecossistema DeFi: rendimento sem necessidade de staking, sem bloqueios e crescimento impulsionado por RWAs.

STBL está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em STBL de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de STBL para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre STBL em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de STBL tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do STBL (em USD)

Quanto valerá STBL (STBL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em STBL (STBL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para STBL.

Confira a previsão de preço de STBL agora!

Tokenomics de STBL (STBL)

Compreender a tokenomics de STBL (STBL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token STBL agora!

Como comprar STBL (STBL)

Quer saber como comprar STBL? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar STBL facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

STBL para moedas locais

Recurso STBL

Para uma compreensão mais aprofundada de STBL, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do STBL
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre STBL

Quanto vale hoje o STBL (STBL)?
O preço ao vivo de STBL em USD é 0.11208 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de STBL para USD?
O preço atual de STBL para USD é $ 0.11208. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de STBL?
A capitalização de mercado de STBL é $ 56.04M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de STBL?
O fornecimento circulante de STBL é de 500.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de STBL?
STBL atingiu um preço máximo histórico de 0.6107798696411226 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de STBL?
STBL atingiu um preço minímo histórico de 0.05027366108223707 USD.
Qual é o volume de negociação de STBL?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para STBL é $ 3.67M USD.
STBL vai subir ainda este ano?
STBL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do STBL para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:50:06 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o STBL (STBL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

