O preço em tempo real de Runner (RUNNER) é $ 0.00002139. Nas últimas 24 horas, RUNNER foi negociado entre a mínima de $ 0.00001966 e a máxima de $ 0.00002181, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RUNNER é --, enquanto o mais baixo é --.
Em termos de desempenho de curto prazo, RUNNER variou -1.43% na última hora, +2.74% nas últimas 24 horas e -8.59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Runner é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.84K. A oferta em circulação de RUNNER é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.
Acompanhe as variações de preço de Runner para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.0000005699
|+2.74%
|30 dias
|$ -0.00031191
|-93.59%
|60 dias
|$ -0.00097861
|-97.87%
|90 dias
|$ -0.00097861
|-97.87%
Hoje, RUNNER registrou uma variação de $ +0.0000005699 (+2.74%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00031191 (-93.59%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, RUNNER teve uma variação de $ -0.00097861 (-97.87%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00097861 (-97.87%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Runner (RUNNER)!
Confira agora a página de histórico de preço do Runner.
Runner se inspira na ideia de “correr/avançar”, baseada na história de um menino e sua mãe transmitindo ao vivo em uma esteira. A comunidade enxerga isso como um desafio divertido e positivo para “correr rumo a uma capitalização de mercado de $100M”.
Runner está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Runner de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.
Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de RUNNER para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Runner em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.
Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Runner tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.
Quanto valerá Runner (RUNNER) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Runner (RUNNER) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Runner.
Confira a previsão de preço de Runner agora!
Compreender a tokenomics de Runner (RUNNER) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RUNNER agora!
Quer saber como comprar Runner? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Runner facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.
Para uma compreensão mais aprofundada de Runner, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
