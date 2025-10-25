O preço ao vivo de ResearchHub hoje é 0.3371 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RSC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RSC facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de ResearchHub hoje é 0.3371 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RSC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RSC facilmente na MEXC agora.

Logo de ResearchHub

Cotação ResearchHub (RSC)

Preço em tempo real de 1 RSC para USD

$0.3372
-0.82%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de ResearchHub (RSC)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:46:13 (UTC+8)

Informações de preço de ResearchHub (RSC) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.336
Mínimo 24h
$ 0.3457
Máximo 24h

$ 0.336
$ 0.3457
$ 1.5109694213523286
$ 0.003447549525926296
-1.50%

-0.82%

-3.77%

-3.77%

O preço em tempo real de ResearchHub (RSC) é $ 0.3371. Nas últimas 24 horas, RSC foi negociado entre a mínima de $ 0.336 e a máxima de $ 0.3457, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RSC é $ 1.5109694213523286, enquanto o mais baixo é $ 0.003447549525926296.

Em termos de desempenho de curto prazo, RSC variou -1.50% na última hora, -0.82% nas últimas 24 horas e -3.77% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ResearchHub (RSC)

No.482

--
$ 60.98K
$ 60.98K$ 60.98K

$ 337.10M
$ 337.10M$ 337.10M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

A capitalização de mercado atual de ResearchHub é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 60.98K. A oferta em circulação de RSC é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 337.10M.

Histórico de preços de ResearchHub (RSC) em USD

Acompanhe as variações de preço de ResearchHub para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.002788-0.82%
30 dias$ -0.1499-30.79%
60 dias$ +0.0871+34.84%
90 dias$ +0.0871+34.84%
Variação de preço de ResearchHub hoje

Hoje, RSC registrou uma variação de $ -0.002788 (-0.82%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de ResearchHub

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.1499 (-30.79%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de ResearchHub

Expandindo a visualização para 60 dias, RSC teve uma variação de $ +0.0871 (+34.84%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de ResearchHub

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0871 (+34.84%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de ResearchHub (RSC)!

Confira agora a página de histórico de preço do ResearchHub.

O que é ResearchHub (RSC)

O ResearchHub torna a publicação e o financiamento em ciência mais transparentes, peer-to-peer e rápidos.

ResearchHub está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em ResearchHub de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de RSC para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre ResearchHub em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de ResearchHub tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do ResearchHub (em USD)

Quanto valerá ResearchHub (RSC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ResearchHub (RSC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ResearchHub.

Confira a previsão de preço de ResearchHub agora!

Tokenomics de ResearchHub (RSC)

Compreender a tokenomics de ResearchHub (RSC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RSC agora!

Como comprar ResearchHub (RSC)

Quer saber como comprar ResearchHub? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar ResearchHub facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

RSC para moedas locais

1 ResearchHub (RSC) para VND
8,870.7865
1 ResearchHub (RSC) para AUD
A$0.515763
1 ResearchHub (RSC) para GBP
0.252825
1 ResearchHub (RSC) para EUR
0.289906
1 ResearchHub (RSC) para USD
$0.3371
1 ResearchHub (RSC) para MYR
RM1.422562
1 ResearchHub (RSC) para TRY
14.137974
1 ResearchHub (RSC) para JPY
¥51.2392
1 ResearchHub (RSC) para ARS
ARS$502.383501
1 ResearchHub (RSC) para RUB
26.836531
1 ResearchHub (RSC) para INR
29.600751
1 ResearchHub (RSC) para IDR
Rp5,618.331086
1 ResearchHub (RSC) para PHP
19.804625
1 ResearchHub (RSC) para EGP
￡E.16.049331
1 ResearchHub (RSC) para BRL
R$1.813598
1 ResearchHub (RSC) para CAD
C$0.47194
1 ResearchHub (RSC) para BDT
41.19362
1 ResearchHub (RSC) para NGN
492.115435
1 ResearchHub (RSC) para COP
$1,306.586116
1 ResearchHub (RSC) para ZAR
R.5.818346
1 ResearchHub (RSC) para UAH
14.087409
1 ResearchHub (RSC) para TZS
T.Sh.838.556476
1 ResearchHub (RSC) para VES
Bs71.4652
1 ResearchHub (RSC) para CLP
$317.2111
1 ResearchHub (RSC) para PKR
Rs94.714987
1 ResearchHub (RSC) para KZT
181.52835
1 ResearchHub (RSC) para THB
฿11.006315
1 ResearchHub (RSC) para TWD
NT$10.396164
1 ResearchHub (RSC) para AED
د.إ1.237157
1 ResearchHub (RSC) para CHF
Fr0.266309
1 ResearchHub (RSC) para HKD
HK$2.615896
1 ResearchHub (RSC) para AMD
֏129.105929
1 ResearchHub (RSC) para MAD
.د.م3.108062
1 ResearchHub (RSC) para MXN
$6.219495
1 ResearchHub (RSC) para SAR
ريال1.264125
1 ResearchHub (RSC) para ETB
Br50.905471
1 ResearchHub (RSC) para KES
KSh43.549949
1 ResearchHub (RSC) para JOD
د.أ0.2390039
1 ResearchHub (RSC) para PLN
1.230415
1 ResearchHub (RSC) para RON
лв1.473127
1 ResearchHub (RSC) para SEK
kr3.16874
1 ResearchHub (RSC) para BGN
лв0.566328
1 ResearchHub (RSC) para HUF
Ft113.080195
1 ResearchHub (RSC) para CZK
7.048761
1 ResearchHub (RSC) para KWD
د.ك0.1031526
1 ResearchHub (RSC) para ILS
1.105688
1 ResearchHub (RSC) para BOB
Bs2.32599
1 ResearchHub (RSC) para AZN
0.57307
1 ResearchHub (RSC) para TJS
SM3.111433
1 ResearchHub (RSC) para GEL
0.913541
1 ResearchHub (RSC) para AOA
Kz309.265653
1 ResearchHub (RSC) para BHD
.د.ب0.1267496
1 ResearchHub (RSC) para BMD
$0.3371
1 ResearchHub (RSC) para DKK
kr2.164182
1 ResearchHub (RSC) para HNL
L8.811794
1 ResearchHub (RSC) para MUR
15.348163
1 ResearchHub (RSC) para NAD
$5.818346
1 ResearchHub (RSC) para NOK
kr3.374371
1 ResearchHub (RSC) para NZD
$0.583183
1 ResearchHub (RSC) para PAB
B/.0.3371
1 ResearchHub (RSC) para PGK
K1.419191
1 ResearchHub (RSC) para QAR
ر.ق1.227044
1 ResearchHub (RSC) para RSD
дин.34.026874
1 ResearchHub (RSC) para UZS
soʻm4,110.974952
1 ResearchHub (RSC) para ALL
L27.9793
1 ResearchHub (RSC) para ANG
ƒ0.603409
1 ResearchHub (RSC) para AWG
ƒ0.603409
1 ResearchHub (RSC) para BBD
$0.6742
1 ResearchHub (RSC) para BAM
KM0.566328
1 ResearchHub (RSC) para BIF
Fr994.1079
1 ResearchHub (RSC) para BND
$0.434859
1 ResearchHub (RSC) para BSD
$0.3371
1 ResearchHub (RSC) para JMD
$54.053985
1 ResearchHub (RSC) para KHR
1,359.271475
1 ResearchHub (RSC) para KMF
Fr142.9304
1 ResearchHub (RSC) para LAK
7,328.260723
1 ResearchHub (RSC) para LKR
රු102.367157
1 ResearchHub (RSC) para MDL
L5.727329
1 ResearchHub (RSC) para MGA
Ar1,525.337048
1 ResearchHub (RSC) para MOP
P2.6968
1 ResearchHub (RSC) para MVR
5.15763
1 ResearchHub (RSC) para MWK
MK585.242681
1 ResearchHub (RSC) para MZN
MT21.54069
1 ResearchHub (RSC) para NPR
रु47.325469
1 ResearchHub (RSC) para PYG
2,390.7132
1 ResearchHub (RSC) para RWF
Fr488.4579
1 ResearchHub (RSC) para SBD
$2.770962
1 ResearchHub (RSC) para SCR
4.712658
1 ResearchHub (RSC) para SRD
$13.379499
1 ResearchHub (RSC) para SVC
$2.946254
1 ResearchHub (RSC) para SZL
L5.828459
1 ResearchHub (RSC) para TMT
m1.183221
1 ResearchHub (RSC) para TND
د.ت0.9880401
1 ResearchHub (RSC) para TTD
$2.285538
1 ResearchHub (RSC) para UGX
Sh1,174.4564
1 ResearchHub (RSC) para XAF
Fr190.1244
1 ResearchHub (RSC) para XCD
$0.91017
1 ResearchHub (RSC) para XOF
Fr190.1244
1 ResearchHub (RSC) para XPF
Fr34.3842
1 ResearchHub (RSC) para BWP
P4.810417
1 ResearchHub (RSC) para BZD
$0.677571
1 ResearchHub (RSC) para CVE
$32.105404
1 ResearchHub (RSC) para DJF
Fr59.6667
1 ResearchHub (RSC) para DOP
$21.466528
1 ResearchHub (RSC) para DZD
د.ج43.880307
1 ResearchHub (RSC) para FJD
$0.765217
1 ResearchHub (RSC) para GNF
Fr2,931.0845
1 ResearchHub (RSC) para GTQ
Q2.578815
1 ResearchHub (RSC) para GYD
$70.52132
1 ResearchHub (RSC) para ISK
kr41.4633

Para uma compreensão mais aprofundada de ResearchHub, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do ResearchHub
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ResearchHub

Quanto vale hoje o ResearchHub (RSC)?
O preço ao vivo de RSC em USD é 0.3371 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RSC para USD?
O preço atual de RSC para USD é $ 0.3371. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de ResearchHub?
A capitalização de mercado de RSC é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RSC?
O fornecimento circulante de RSC é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RSC?
RSC atingiu um preço máximo histórico de 1.5109694213523286 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RSC?
RSC atingiu um preço minímo histórico de 0.003447549525926296 USD.
Qual é o volume de negociação de RSC?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RSC é $ 60.98K USD.
RSC vai subir ainda este ano?
RSC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RSC para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:46:13 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o ResearchHub (RSC)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

