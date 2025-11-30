Mais sobre RICE
Tokenomics de RICE AI (RICE)
Tokenomics e análise de preços de RICE AI (RICE)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de RICE AI (RICE), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre RICE AI (RICE)
A RICE AI é uma plataforma de coleta de dados robóticos em regime de crowdsourcing. Ela permite que teleoperadores controlem robôs remotamente e coletem dados de visão do robô, movimentos de articulações e medições de força. Os teleoperadores podem usar webcams com detecção de esqueleto, joysticks, controladores de realidade virtual ou rigs de teleoperação, recebendo recompensas em tokens de acordo com a destreza do dispositivo.
Tokenomics de RICE AI (RICE): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de RICE AI (RICE) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens RICE que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens RICE podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do RICE, explore o preço em tempo real do token RICE!
Como comprar RICE
Interessado em adicionar RICE AI (RICE) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar RICE, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de RICE AI (RICE)
Analisar o histórico de preços de RICE ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de RICE
Quer saber para onde o RICE pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do RICE combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
