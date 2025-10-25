O preço ao vivo de Palantir hoje é 184.2 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PLTRON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PLTRON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Palantir hoje é 184.2 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PLTRON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PLTRON facilmente na MEXC agora.

Logo de Palantir

Cotação Palantir (PLTRON)

Preço em tempo real de 1 PLTRON para USD

$184.2
$184.2
-0.43%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Palantir (PLTRON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:42:29 (UTC+8)

Informações de preço de Palantir (PLTRON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 180.53
$ 180.53
Mínimo 24h
$ 186.07
$ 186.07
Máximo 24h

$ 180.53
$ 180.53

$ 186.07
$ 186.07

$ 187.72816947820942
$ 187.72816947820942

$ 148.01003259450354
$ 148.01003259450354

+0.02%

-0.43%

+3.41%

+3.41%

O preço em tempo real de Palantir (PLTRON) é $ 184.2. Nas últimas 24 horas, PLTRON foi negociado entre a mínima de $ 180.53 e a máxima de $ 186.07, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PLTRON é $ 187.72816947820942, enquanto o mais baixo é $ 148.01003259450354.

Em termos de desempenho de curto prazo, PLTRON variou +0.02% na última hora, -0.43% nas últimas 24 horas e +3.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Palantir (PLTRON)

No.2443

$ 607.15K
$ 607.15K

$ 54.59K
$ 54.59K

$ 607.15K
$ 607.15K

3.30K
3.30K

3,296.14981949
3,296.14981949

ETH

A capitalização de mercado atual de Palantir é $ 607.15K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.59K. A oferta em circulação de PLTRON é 3.30K, com um fornecimento total de 3296.14981949. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 607.15K.

Histórico de preços de Palantir (PLTRON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Palantir para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.7955-0.43%
30 dias$ +4.36+2.42%
60 dias$ +84.2+84.20%
90 dias$ +84.2+84.20%
Variação de preço de Palantir hoje

Hoje, PLTRON registrou uma variação de $ -0.7955 (-0.43%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Palantir

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +4.36 (+2.42%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Palantir

Expandindo a visualização para 60 dias, PLTRON teve uma variação de $ +84.2 (+84.20%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Palantir

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +84.2 (+84.20%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Palantir (PLTRON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Palantir.

O que é Palantir (PLTRON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Palantir está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Palantir de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de PLTRON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Palantir em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Palantir tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Palantir (em USD)

Quanto valerá Palantir (PLTRON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Palantir (PLTRON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Palantir.

Confira a previsão de preço de Palantir agora!

Tokenomics de Palantir (PLTRON)

Compreender a tokenomics de Palantir (PLTRON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PLTRON agora!

Como comprar Palantir (PLTRON)

Quer saber como comprar Palantir? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Palantir facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

PLTRON para moedas locais

1 Palantir (PLTRON) para VND
4,847,223
1 Palantir (PLTRON) para AUD
A$281.826
1 Palantir (PLTRON) para GBP
138.15
1 Palantir (PLTRON) para EUR
158.412
1 Palantir (PLTRON) para USD
$184.2
1 Palantir (PLTRON) para MYR
RM777.324
1 Palantir (PLTRON) para TRY
7,725.348
1 Palantir (PLTRON) para JPY
¥27,998.4
1 Palantir (PLTRON) para ARS
ARS$274,515.102
1 Palantir (PLTRON) para RUB
14,664.162
1 Palantir (PLTRON) para INR
16,174.602
1 Palantir (PLTRON) para IDR
Rp3,069,998.772
1 Palantir (PLTRON) para PHP
10,821.75
1 Palantir (PLTRON) para EGP
￡E.8,769.762
1 Palantir (PLTRON) para BRL
R$990.996
1 Palantir (PLTRON) para CAD
C$257.88
1 Palantir (PLTRON) para BDT
22,509.24
1 Palantir (PLTRON) para NGN
268,904.37
1 Palantir (PLTRON) para COP
$713,951.832
1 Palantir (PLTRON) para ZAR
R.3,179.292
1 Palantir (PLTRON) para UAH
7,697.718
1 Palantir (PLTRON) para TZS
T.Sh.458,208.552
1 Palantir (PLTRON) para VES
Bs39,050.4
1 Palantir (PLTRON) para CLP
$173,332.2
1 Palantir (PLTRON) para PKR
Rs51,754.674
1 Palantir (PLTRON) para KZT
99,191.7
1 Palantir (PLTRON) para THB
฿6,014.13
1 Palantir (PLTRON) para TWD
NT$5,680.728
1 Palantir (PLTRON) para AED
د.إ676.014
1 Palantir (PLTRON) para CHF
Fr145.518
1 Palantir (PLTRON) para HKD
HK$1,429.392
1 Palantir (PLTRON) para AMD
֏70,546.758
1 Palantir (PLTRON) para MAD
.د.م1,698.324
1 Palantir (PLTRON) para MXN
$3,398.49
1 Palantir (PLTRON) para SAR
ريال690.75
1 Palantir (PLTRON) para ETB
Br27,816.042
1 Palantir (PLTRON) para KES
KSh23,796.798
1 Palantir (PLTRON) para JOD
د.أ130.5978
1 Palantir (PLTRON) para PLN
672.33
1 Palantir (PLTRON) para RON
лв804.954
1 Palantir (PLTRON) para SEK
kr1,731.48
1 Palantir (PLTRON) para BGN
лв309.456
1 Palantir (PLTRON) para HUF
Ft61,789.89
1 Palantir (PLTRON) para CZK
3,851.622
1 Palantir (PLTRON) para KWD
د.ك56.3652
1 Palantir (PLTRON) para ILS
604.176
1 Palantir (PLTRON) para BOB
Bs1,270.98
1 Palantir (PLTRON) para AZN
313.14
1 Palantir (PLTRON) para TJS
SM1,700.166
1 Palantir (PLTRON) para GEL
499.182
1 Palantir (PLTRON) para AOA
Kz168,990.606
1 Palantir (PLTRON) para BHD
.د.ب69.2592
1 Palantir (PLTRON) para BMD
$184.2
1 Palantir (PLTRON) para DKK
kr1,182.564
1 Palantir (PLTRON) para HNL
L4,814.988
1 Palantir (PLTRON) para MUR
8,386.626
1 Palantir (PLTRON) para NAD
$3,179.292
1 Palantir (PLTRON) para NOK
kr1,843.842
1 Palantir (PLTRON) para NZD
$318.666
1 Palantir (PLTRON) para PAB
B/.184.2
1 Palantir (PLTRON) para PGK
K775.482
1 Palantir (PLTRON) para QAR
ر.ق670.488
1 Palantir (PLTRON) para RSD
дин.18,593.148
1 Palantir (PLTRON) para UZS
soʻm2,246,341.104
1 Palantir (PLTRON) para ALL
L15,288.6
1 Palantir (PLTRON) para ANG
ƒ329.718
1 Palantir (PLTRON) para AWG
ƒ329.718
1 Palantir (PLTRON) para BBD
$368.4
1 Palantir (PLTRON) para BAM
KM309.456
1 Palantir (PLTRON) para BIF
Fr543,205.8
1 Palantir (PLTRON) para BND
$237.618
1 Palantir (PLTRON) para BSD
$184.2
1 Palantir (PLTRON) para JMD
$29,536.47
1 Palantir (PLTRON) para KHR
742,740.45
1 Palantir (PLTRON) para KMF
Fr78,100.8
1 Palantir (PLTRON) para LAK
4,004,347.746
1 Palantir (PLTRON) para LKR
රු55,936.014
1 Palantir (PLTRON) para MDL
L3,129.558
1 Palantir (PLTRON) para MGA
Ar833,482.896
1 Palantir (PLTRON) para MOP
P1,473.6
1 Palantir (PLTRON) para MVR
2,818.26
1 Palantir (PLTRON) para MWK
MK319,791.462
1 Palantir (PLTRON) para MZN
MT11,770.38
1 Palantir (PLTRON) para NPR
रु25,859.838
1 Palantir (PLTRON) para PYG
1,306,346.4
1 Palantir (PLTRON) para RWF
Fr266,905.8
1 Palantir (PLTRON) para SBD
$1,514.124
1 Palantir (PLTRON) para SCR
2,575.116
1 Palantir (PLTRON) para SRD
$7,310.898
1 Palantir (PLTRON) para SVC
$1,609.908
1 Palantir (PLTRON) para SZL
L3,184.818
1 Palantir (PLTRON) para TMT
m646.542
1 Palantir (PLTRON) para TND
د.ت539.8902
1 Palantir (PLTRON) para TTD
$1,248.876
1 Palantir (PLTRON) para UGX
Sh641,752.8
1 Palantir (PLTRON) para XAF
Fr103,888.8
1 Palantir (PLTRON) para XCD
$497.34
1 Palantir (PLTRON) para XOF
Fr103,888.8
1 Palantir (PLTRON) para XPF
Fr18,788.4
1 Palantir (PLTRON) para BWP
P2,628.534
1 Palantir (PLTRON) para BZD
$370.242
1 Palantir (PLTRON) para CVE
$17,543.208
1 Palantir (PLTRON) para DJF
Fr32,603.4
1 Palantir (PLTRON) para DOP
$11,729.856
1 Palantir (PLTRON) para DZD
د.ج23,977.314
1 Palantir (PLTRON) para FJD
$418.134
1 Palantir (PLTRON) para GNF
Fr1,601,619
1 Palantir (PLTRON) para GTQ
Q1,409.13
1 Palantir (PLTRON) para GYD
$38,534.64
1 Palantir (PLTRON) para ISK
kr22,656.6

Recurso Palantir

Para uma compreensão mais aprofundada de Palantir, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Palantir
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Palantir

Quanto vale hoje o Palantir (PLTRON)?
O preço ao vivo de PLTRON em USD é 184.2 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PLTRON para USD?
O preço atual de PLTRON para USD é $ 184.2. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Palantir?
A capitalização de mercado de PLTRON é $ 607.15K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PLTRON?
O fornecimento circulante de PLTRON é de 3.30K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PLTRON?
PLTRON atingiu um preço máximo histórico de 187.72816947820942 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PLTRON?
PLTRON atingiu um preço minímo histórico de 148.01003259450354 USD.
Qual é o volume de negociação de PLTRON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PLTRON é $ 54.59K USD.
PLTRON vai subir ainda este ano?
PLTRON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PLTRON para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Palantir (PLTRON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de PLTRON para USD

Montante

PLTRON
PLTRON
USD
USD

1 PLTRON = 184.2 USD

Negocie PLTRON

PLTRON/USDT
$184.2
$184.2
-0.42%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

$111,290.23

$3,927.81

$0.05679

$194.28

$9.8000

$3,927.81

$111,290.23

$2.5615

$194.28

$0.19881

