O preço ao vivo de PHT Stablecoin hoje é 0.01708 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PHT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PHT facilmente na MEXC agora.

Logo de PHT Stablecoin

Cotação PHT Stablecoin (PHT)

Preço em tempo real de 1 PHT para USD

$0.01708
$0.01708$0.01708
-0.46%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de PHT Stablecoin (PHT)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:41:46 (UTC+8)

Informações de preço de PHT Stablecoin (PHT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01693
$ 0.01693$ 0.01693
Mínimo 24h
$ 0.01722
$ 0.01722$ 0.01722
Máximo 24h

$ 0.01693
$ 0.01693$ 0.01693

$ 0.01722
$ 0.01722$ 0.01722

--
----

--
----

+0.05%

-0.45%

-0.99%

-0.99%

O preço em tempo real de PHT Stablecoin (PHT) é $ 0.01708. Nas últimas 24 horas, PHT foi negociado entre a mínima de $ 0.01693 e a máxima de $ 0.01722, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PHT é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, PHT variou +0.05% na última hora, -0.45% nas últimas 24 horas e -0.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PHT Stablecoin (PHT)

--
----

$ 10.68K
$ 10.68K$ 10.68K

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

--
----

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

A capitalização de mercado atual de PHT Stablecoin é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.68K. A oferta em circulação de PHT é --, com um fornecimento total de 287850000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.92M.

Histórico de preços de PHT Stablecoin (PHT) em USD

Acompanhe as variações de preço de PHT Stablecoin para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000789-0.45%
30 dias$ -0.00024-1.39%
60 dias$ -0.00033-1.90%
90 dias$ +0.00008+0.47%
Variação de preço de PHT Stablecoin hoje

Hoje, PHT registrou uma variação de $ -0.0000789 (-0.45%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de PHT Stablecoin

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00024 (-1.39%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de PHT Stablecoin

Expandindo a visualização para 60 dias, PHT teve uma variação de $ -0.00033 (-1.90%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de PHT Stablecoin

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.00008 (+0.47%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de PHT Stablecoin (PHT)!

Confira agora a página de histórico de preço do PHT Stablecoin.

O que é PHT Stablecoin (PHT)

A PHT Stablecoin é uma stablecoin multichain, supercolateralizada e atrelada ao peso filipino. Ela foi desenvolvida para viabilizar remessas rápidas e de baixo custo, pagamentos on-chain e liquidações programáveis nas Filipinas e no Sudeste Asiático.

PHT Stablecoin está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em PHT Stablecoin de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de PHT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre PHT Stablecoin em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de PHT Stablecoin tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do PHT Stablecoin (em USD)

Quanto valerá PHT Stablecoin (PHT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PHT Stablecoin (PHT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PHT Stablecoin.

Confira a previsão de preço de PHT Stablecoin agora!

Tokenomics de PHT Stablecoin (PHT)

Compreender a tokenomics de PHT Stablecoin (PHT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PHT agora!

Como comprar PHT Stablecoin (PHT)

Quer saber como comprar PHT Stablecoin? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar PHT Stablecoin facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

PHT para moedas locais

1 PHT Stablecoin (PHT) para VND
449.4602
1 PHT Stablecoin (PHT) para AUD
A$0.0261324
1 PHT Stablecoin (PHT) para GBP
0.01281
1 PHT Stablecoin (PHT) para EUR
0.0146888
1 PHT Stablecoin (PHT) para USD
$0.01708
1 PHT Stablecoin (PHT) para MYR
RM0.0720776
1 PHT Stablecoin (PHT) para TRY
0.7163352
1 PHT Stablecoin (PHT) para JPY
¥2.59616
1 PHT Stablecoin (PHT) para ARS
ARS$25.4544948
1 PHT Stablecoin (PHT) para RUB
1.3597388
1 PHT Stablecoin (PHT) para INR
1.4997948
1 PHT Stablecoin (PHT) para IDR
Rp284.6665528
1 PHT Stablecoin (PHT) para PHP
1.00345
1 PHT Stablecoin (PHT) para EGP
￡E.0.8131788
1 PHT Stablecoin (PHT) para BRL
R$0.0918904
1 PHT Stablecoin (PHT) para CAD
C$0.023912
1 PHT Stablecoin (PHT) para BDT
2.087176
1 PHT Stablecoin (PHT) para NGN
24.934238
1 PHT Stablecoin (PHT) para COP
$66.2013968
1 PHT Stablecoin (PHT) para ZAR
R.0.2948008
1 PHT Stablecoin (PHT) para UAH
0.7137732
1 PHT Stablecoin (PHT) para TZS
T.Sh.42.4875248
1 PHT Stablecoin (PHT) para VES
Bs3.62096
1 PHT Stablecoin (PHT) para CLP
$16.07228
1 PHT Stablecoin (PHT) para PKR
Rs4.7989676
1 PHT Stablecoin (PHT) para KZT
9.19758
1 PHT Stablecoin (PHT) para THB
฿0.557662
1 PHT Stablecoin (PHT) para TWD
NT$0.5267472
1 PHT Stablecoin (PHT) para AED
د.إ0.0626836
1 PHT Stablecoin (PHT) para CHF
Fr0.0134932
1 PHT Stablecoin (PHT) para HKD
HK$0.1325408
1 PHT Stablecoin (PHT) para AMD
֏6.5414692
1 PHT Stablecoin (PHT) para MAD
.د.م0.1574776
1 PHT Stablecoin (PHT) para MXN
$0.315126
1 PHT Stablecoin (PHT) para SAR
ريال0.06405
1 PHT Stablecoin (PHT) para ETB
Br2.5792508
1 PHT Stablecoin (PHT) para KES
KSh2.2065652
1 PHT Stablecoin (PHT) para JOD
د.أ0.01210972
1 PHT Stablecoin (PHT) para PLN
0.062342
1 PHT Stablecoin (PHT) para RON
лв0.0746396
1 PHT Stablecoin (PHT) para SEK
kr0.160552
1 PHT Stablecoin (PHT) para BGN
лв0.0286944
1 PHT Stablecoin (PHT) para HUF
Ft5.729486
1 PHT Stablecoin (PHT) para CZK
0.3571428
1 PHT Stablecoin (PHT) para KWD
د.ك0.00522648
1 PHT Stablecoin (PHT) para ILS
0.0560224
1 PHT Stablecoin (PHT) para BOB
Bs0.117852
1 PHT Stablecoin (PHT) para AZN
0.029036
1 PHT Stablecoin (PHT) para TJS
SM0.1576484
1 PHT Stablecoin (PHT) para GEL
0.0462868
1 PHT Stablecoin (PHT) para AOA
Kz15.6697044
1 PHT Stablecoin (PHT) para BHD
.د.ب0.00642208
1 PHT Stablecoin (PHT) para BMD
$0.01708
1 PHT Stablecoin (PHT) para DKK
kr0.1096536
1 PHT Stablecoin (PHT) para HNL
L0.4464712
1 PHT Stablecoin (PHT) para MUR
0.7776524
1 PHT Stablecoin (PHT) para NAD
$0.2948008
1 PHT Stablecoin (PHT) para NOK
kr0.1709708
1 PHT Stablecoin (PHT) para NZD
$0.0295484
1 PHT Stablecoin (PHT) para PAB
B/.0.01708
1 PHT Stablecoin (PHT) para PGK
K0.0719068
1 PHT Stablecoin (PHT) para QAR
ر.ق0.0621712
1 PHT Stablecoin (PHT) para RSD
дин.1.7240552
1 PHT Stablecoin (PHT) para UZS
soʻm208.2926496
1 PHT Stablecoin (PHT) para ALL
L1.41764
1 PHT Stablecoin (PHT) para ANG
ƒ0.0305732
1 PHT Stablecoin (PHT) para AWG
ƒ0.0305732
1 PHT Stablecoin (PHT) para BBD
$0.03416
1 PHT Stablecoin (PHT) para BAM
KM0.0286944
1 PHT Stablecoin (PHT) para BIF
Fr50.36892
1 PHT Stablecoin (PHT) para BND
$0.0220332
1 PHT Stablecoin (PHT) para BSD
$0.01708
1 PHT Stablecoin (PHT) para JMD
$2.738778
1 PHT Stablecoin (PHT) para KHR
68.87083
1 PHT Stablecoin (PHT) para KMF
Fr7.24192
1 PHT Stablecoin (PHT) para LAK
371.3043404
1 PHT Stablecoin (PHT) para LKR
රු5.1866836
1 PHT Stablecoin (PHT) para MDL
L0.2901892
1 PHT Stablecoin (PHT) para MGA
Ar77.2849504
1 PHT Stablecoin (PHT) para MOP
P0.13664
1 PHT Stablecoin (PHT) para MVR
0.261324
1 PHT Stablecoin (PHT) para MWK
MK29.6527588
1 PHT Stablecoin (PHT) para MZN
MT1.091412
1 PHT Stablecoin (PHT) para NPR
रु2.3978612
1 PHT Stablecoin (PHT) para PYG
121.13136
1 PHT Stablecoin (PHT) para RWF
Fr24.74892
1 PHT Stablecoin (PHT) para SBD
$0.1403976
1 PHT Stablecoin (PHT) para SCR
0.2387784
1 PHT Stablecoin (PHT) para SRD
$0.6779052
1 PHT Stablecoin (PHT) para SVC
$0.1492792
1 PHT Stablecoin (PHT) para SZL
L0.2953132
1 PHT Stablecoin (PHT) para TMT
m0.0599508
1 PHT Stablecoin (PHT) para TND
د.ت0.05006148
1 PHT Stablecoin (PHT) para TTD
$0.1158024
1 PHT Stablecoin (PHT) para UGX
Sh59.50672
1 PHT Stablecoin (PHT) para XAF
Fr9.63312
1 PHT Stablecoin (PHT) para XCD
$0.046116
1 PHT Stablecoin (PHT) para XOF
Fr9.63312
1 PHT Stablecoin (PHT) para XPF
Fr1.74216
1 PHT Stablecoin (PHT) para BWP
P0.2437316
1 PHT Stablecoin (PHT) para BZD
$0.0343308
1 PHT Stablecoin (PHT) para CVE
$1.6266992
1 PHT Stablecoin (PHT) para DJF
Fr3.02316
1 PHT Stablecoin (PHT) para DOP
$1.0876544
1 PHT Stablecoin (PHT) para DZD
د.ج2.2233036
1 PHT Stablecoin (PHT) para FJD
$0.0387716
1 PHT Stablecoin (PHT) para GNF
Fr148.5106
1 PHT Stablecoin (PHT) para GTQ
Q0.130662
1 PHT Stablecoin (PHT) para GYD
$3.573136
1 PHT Stablecoin (PHT) para ISK
kr2.10084

Para uma compreensão mais aprofundada de PHT Stablecoin, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do PHT Stablecoin
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre PHT Stablecoin

Quanto vale hoje o PHT Stablecoin (PHT)?
O preço ao vivo de PHT em USD é 0.01708 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PHT para USD?
O preço atual de PHT para USD é $ 0.01708. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de PHT Stablecoin?
A capitalização de mercado de PHT é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PHT?
O fornecimento circulante de PHT é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PHT?
PHT atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PHT?
PHT atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de PHT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PHT é $ 10.68K USD.
PHT vai subir ainda este ano?
PHT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PHT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:41:46 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o PHT Stablecoin (PHT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

