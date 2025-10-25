O preço ao vivo de PoP Planet hoje é 0.0878 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de P para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de P facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de PoP Planet hoje é 0.0878 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de P para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de P facilmente na MEXC agora.

Cotação PoP Planet (P)

Preço em tempo real de 1 P para USD

-4.18%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de PoP Planet (P)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:41:11 (UTC+8)

Informações de preço de PoP Planet (P) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-0.77%

-4.18%

+30.32%

+30.32%

O preço em tempo real de PoP Planet (P) é $ 0.0878. Nas últimas 24 horas, P foi negociado entre a mínima de $ 0.08629 e a máxima de $ 0.09575, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de P é $ 0.15013296267605908, enquanto o mais baixo é $ 0.06398758089266599.

Em termos de desempenho de curto prazo, P variou -0.77% na última hora, -4.18% nas últimas 24 horas e +30.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PoP Planet (P)

No.1066

14.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de PoP Planet é $ 12.29M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.19M. A oferta em circulação de P é 140.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 87.80M.

Histórico de preços de PoP Planet (P) em USD

Acompanhe as variações de preço de PoP Planet para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0038297-4.18%
30 dias$ +0.0678+339.00%
60 dias$ +0.0678+339.00%
90 dias$ +0.0678+339.00%
Variação de preço de PoP Planet hoje

Hoje, P registrou uma variação de $ -0.0038297 (-4.18%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de PoP Planet

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0678 (+339.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de PoP Planet

Expandindo a visualização para 60 dias, P teve uma variação de $ +0.0678 (+339.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de PoP Planet

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0678 (+339.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de PoP Planet (P)!

Confira agora a página de histórico de preço do PoP Planet.

O que é PoP Planet (P)

PoPP é uma plataforma de identidade descentralizada com tecnologia de IA que analisa o comportamento on-chain para atribuir tags dinâmicas aos usuários, conectando-os de forma fluida a dApps personalizados e permitindo que desenvolvedores realizem uma segmentação de público precisa e com prioridade para a privacidade.

PoP Planet está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em PoP Planet de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de P para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre PoP Planet em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de PoP Planet tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do PoP Planet (em USD)

Quanto valerá PoP Planet (P) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PoP Planet (P) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PoP Planet.

Confira a previsão de preço de PoP Planet agora!

Tokenomics de PoP Planet (P)

Compreender a tokenomics de PoP Planet (P) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token P agora!

Como comprar PoP Planet (P)

Quer saber como comprar PoP Planet? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar PoP Planet facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

P para moedas locais

P para moedas locais
Recurso PoP Planet

Para uma compreensão mais aprofundada de PoP Planet, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do PoP Planet
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre PoP Planet

Quanto vale hoje o PoP Planet (P)?
O preço ao vivo de P em USD é 0.0878 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de P para USD?
O preço atual de P para USD é $ 0.0878. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de PoP Planet?
A capitalização de mercado de P é $ 12.29M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de P?
O fornecimento circulante de P é de 140.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de P?
P atingiu um preço máximo histórico de 0.15013296267605908 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de P?
P atingiu um preço minímo histórico de 0.06398758089266599 USD.
Qual é o volume de negociação de P?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para P é $ 1.19M USD.
P vai subir ainda este ano?
P pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do P para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:41:11 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

