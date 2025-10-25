O preço ao vivo de Figma hoje é 54.19 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FIGON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FIGON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Figma hoje é 54.19 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FIGON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FIGON facilmente na MEXC agora.

Logo de Figma

Cotação Figma (FIGON)

Preço em tempo real de 1 FIGON para USD

$54.04
$54.04$54.04
-0.33%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Figma (FIGON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:22:13 (UTC+8)

Informações de preço de Figma (FIGON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 53.07
$ 53.07$ 53.07
Mínimo 24h
$ 55.41
$ 55.41$ 55.41
Máximo 24h

$ 53.07
$ 53.07$ 53.07

$ 55.41
$ 55.41$ 55.41

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503$ 71.95000313657503

$ 49.64263991441947
$ 49.64263991441947$ 49.64263991441947

+0.81%

-0.33%

-3.27%

-3.27%

O preço em tempo real de Figma (FIGON) é $ 54.19. Nas últimas 24 horas, FIGON foi negociado entre a mínima de $ 53.07 e a máxima de $ 55.41, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FIGON é $ 71.95000313657503, enquanto o mais baixo é $ 49.64263991441947.

Em termos de desempenho de curto prazo, FIGON variou +0.81% na última hora, -0.33% nas últimas 24 horas e -3.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Figma (FIGON)

No.2606

$ 445.39K
$ 445.39K$ 445.39K

$ 55.12K
$ 55.12K$ 55.12K

$ 445.39K
$ 445.39K$ 445.39K

8.22K
8.22K 8.22K

8,219.05219345
8,219.05219345 8,219.05219345

ETH

A capitalização de mercado atual de Figma é $ 445.39K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.12K. A oferta em circulação de FIGON é 8.22K, com um fornecimento total de 8219.05219345. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 445.39K.

Histórico de preços de Figma (FIGON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Figma para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.1789-0.33%
30 dias$ -1.11-2.01%
60 dias$ +24.19+80.63%
90 dias$ +24.19+80.63%
Variação de preço de Figma hoje

Hoje, FIGON registrou uma variação de $ -0.1789 (-0.33%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Figma

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -1.11 (-2.01%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Figma

Expandindo a visualização para 60 dias, FIGON teve uma variação de $ +24.19 (+80.63%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Figma

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +24.19 (+80.63%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Figma (FIGON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Figma.

O que é Figma (FIGON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Figma está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Figma de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de FIGON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Figma em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Figma tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Figma (em USD)

Quanto valerá Figma (FIGON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Figma (FIGON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Figma.

Confira a previsão de preço de Figma agora!

Tokenomics de Figma (FIGON)

Compreender a tokenomics de Figma (FIGON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FIGON agora!

Como comprar Figma (FIGON)

Quer saber como comprar Figma? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Figma facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

FIGON para moedas locais

1 Figma (FIGON) para VND
1,426,009.85
1 Figma (FIGON) para AUD
A$82.9107
1 Figma (FIGON) para GBP
40.6425
1 Figma (FIGON) para EUR
46.6034
1 Figma (FIGON) para USD
$54.19
1 Figma (FIGON) para MYR
RM228.6818
1 Figma (FIGON) para TRY
2,272.7286
1 Figma (FIGON) para JPY
¥8,236.88
1 Figma (FIGON) para ARS
ARS$80,759.8989
1 Figma (FIGON) para RUB
4,314.0659
1 Figma (FIGON) para INR
4,758.4239
1 Figma (FIGON) para IDR
Rp903,166.3054
1 Figma (FIGON) para PHP
3,183.6625
1 Figma (FIGON) para EGP
￡E.2,579.9859
1 Figma (FIGON) para BRL
R$291.5422
1 Figma (FIGON) para CAD
C$75.866
1 Figma (FIGON) para BDT
6,622.018
1 Figma (FIGON) para NGN
79,109.2715
1 Figma (FIGON) para COP
$210,038.2724
1 Figma (FIGON) para ZAR
R.935.3194
1 Figma (FIGON) para UAH
2,264.6001
1 Figma (FIGON) para TZS
T.Sh.134,800.8764
1 Figma (FIGON) para VES
Bs11,488.28
1 Figma (FIGON) para CLP
$50,992.79
1 Figma (FIGON) para PKR
Rs15,225.7643
1 Figma (FIGON) para KZT
29,181.315
1 Figma (FIGON) para THB
฿1,769.3035
1 Figma (FIGON) para TWD
NT$1,671.2196
1 Figma (FIGON) para AED
د.إ198.8773
1 Figma (FIGON) para CHF
Fr42.8101
1 Figma (FIGON) para HKD
HK$420.5144
1 Figma (FIGON) para AMD
֏20,754.2281
1 Figma (FIGON) para MAD
.د.م499.6318
1 Figma (FIGON) para MXN
$999.8055
1 Figma (FIGON) para SAR
ريال203.2125
1 Figma (FIGON) para ETB
Br8,183.2319
1 Figma (FIGON) para KES
KSh7,000.8061
1 Figma (FIGON) para JOD
د.أ38.42071
1 Figma (FIGON) para PLN
197.7935
1 Figma (FIGON) para RON
лв236.8103
1 Figma (FIGON) para SEK
kr509.386
1 Figma (FIGON) para BGN
лв91.0392
1 Figma (FIGON) para HUF
Ft18,178.0355
1 Figma (FIGON) para CZK
1,133.1129
1 Figma (FIGON) para KWD
د.ك16.58214
1 Figma (FIGON) para ILS
177.7432
1 Figma (FIGON) para BOB
Bs373.911
1 Figma (FIGON) para AZN
92.123
1 Figma (FIGON) para TJS
SM500.1737
1 Figma (FIGON) para GEL
146.8549
1 Figma (FIGON) para AOA
Kz49,715.5317
1 Figma (FIGON) para BHD
.د.ب20.37544
1 Figma (FIGON) para BMD
$54.19
1 Figma (FIGON) para DKK
kr347.8998
1 Figma (FIGON) para HNL
L1,416.5266
1 Figma (FIGON) para MUR
2,467.2707
1 Figma (FIGON) para NAD
$935.3194
1 Figma (FIGON) para NOK
kr542.4419
1 Figma (FIGON) para NZD
$93.7487
1 Figma (FIGON) para PAB
B/.54.19
1 Figma (FIGON) para PGK
K228.1399
1 Figma (FIGON) para QAR
ر.ق197.2516
1 Figma (FIGON) para RSD
дин.5,469.9386
1 Figma (FIGON) para UZS
soʻm660,853.5528
1 Figma (FIGON) para ALL
L4,497.77
1 Figma (FIGON) para ANG
ƒ97.0001
1 Figma (FIGON) para AWG
ƒ97.0001
1 Figma (FIGON) para BBD
$108.38
1 Figma (FIGON) para BAM
KM91.0392
1 Figma (FIGON) para BIF
Fr159,806.31
1 Figma (FIGON) para BND
$69.9051
1 Figma (FIGON) para BSD
$54.19
1 Figma (FIGON) para JMD
$8,689.3665
1 Figma (FIGON) para KHR
218,507.6275
1 Figma (FIGON) para KMF
Fr22,976.56
1 Figma (FIGON) para LAK
1,178,043.4547
1 Figma (FIGON) para LKR
රු16,455.8773
1 Figma (FIGON) para MDL
L920.6881
1 Figma (FIGON) para MGA
Ar245,203.2472
1 Figma (FIGON) para MOP
P433.52
1 Figma (FIGON) para MVR
829.107
1 Figma (FIGON) para MWK
MK94,079.8009
1 Figma (FIGON) para MZN
MT3,462.741
1 Figma (FIGON) para NPR
रु7,607.7341
1 Figma (FIGON) para PYG
384,315.48
1 Figma (FIGON) para RWF
Fr78,521.31
1 Figma (FIGON) para SBD
$445.4418
1 Figma (FIGON) para SCR
757.5762
1 Figma (FIGON) para SRD
$2,150.8011
1 Figma (FIGON) para SVC
$473.6206
1 Figma (FIGON) para SZL
L936.9451
1 Figma (FIGON) para TMT
m190.2069
1 Figma (FIGON) para TND
د.ت158.83089
1 Figma (FIGON) para TTD
$367.4082
1 Figma (FIGON) para UGX
Sh188,797.96
1 Figma (FIGON) para XAF
Fr30,563.16
1 Figma (FIGON) para XCD
$146.313
1 Figma (FIGON) para XOF
Fr30,563.16
1 Figma (FIGON) para XPF
Fr5,527.38
1 Figma (FIGON) para BWP
P773.2913
1 Figma (FIGON) para BZD
$108.9219
1 Figma (FIGON) para CVE
$5,161.0556
1 Figma (FIGON) para DJF
Fr9,591.63
1 Figma (FIGON) para DOP
$3,450.8192
1 Figma (FIGON) para DZD
د.ج7,053.9123
1 Figma (FIGON) para FJD
$123.0113
1 Figma (FIGON) para GNF
Fr471,182.05
1 Figma (FIGON) para GTQ
Q414.5535
1 Figma (FIGON) para GYD
$11,336.548
1 Figma (FIGON) para ISK
kr6,665.37

Recurso Figma

Para uma compreensão mais aprofundada de Figma, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Figma
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Figma

Quanto vale hoje o Figma (FIGON)?
O preço ao vivo de FIGON em USD é 54.19 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FIGON para USD?
O preço atual de FIGON para USD é $ 54.19. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Figma?
A capitalização de mercado de FIGON é $ 445.39K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FIGON?
O fornecimento circulante de FIGON é de 8.22K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FIGON?
FIGON atingiu um preço máximo histórico de 71.95000313657503 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FIGON?
FIGON atingiu um preço minímo histórico de 49.64263991441947 USD.
Qual é o volume de negociação de FIGON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FIGON é $ 55.12K USD.
FIGON vai subir ainda este ano?
FIGON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FIGON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:22:13 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Figma (FIGON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Calculadora de FIGON para USD

Montante

FIGON
FIGON
USD
USD

1 FIGON = 54.19 USD

Negocie FIGON

FIGON/USDT
$54.04
$54.04$54.04
-0.40%

