O preço ao vivo de OpenxAI Network hoje é 0.3203 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de OPENX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de OPENX facilmente na MEXC agora.

Logo de OpenxAI Network

Cotação OpenxAI Network (OPENX)

Preço em tempo real de 1 OPENX para USD

$0.3203
$0.3203$0.3203
+2.95%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de OpenxAI Network (OPENX)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:00:03 (UTC+8)

Informações de preço de OpenxAI Network (OPENX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.2949
$ 0.2949$ 0.2949
Mínimo 24h
$ 0.3546
$ 0.3546$ 0.3546
Máximo 24h

$ 0.2949
$ 0.2949$ 0.2949

$ 0.3546
$ 0.3546$ 0.3546

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838

-0.81%

+2.95%

-11.33%

-11.33%

O preço em tempo real de OpenxAI Network (OPENX) é $ 0.3203. Nas últimas 24 horas, OPENX foi negociado entre a mínima de $ 0.2949 e a máxima de $ 0.3546, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OPENX é $ 2.0299262343053925, enquanto o mais baixo é $ 0.0939673303769838.

Em termos de desempenho de curto prazo, OPENX variou -0.81% na última hora, +2.95% nas últimas 24 horas e -11.33% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de OpenxAI Network (OPENX)

No.1605

$ 3.20M
$ 3.20M$ 3.20M

$ 72.87K
$ 72.87K$ 72.87K

$ 32.03M
$ 32.03M$ 32.03M

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BASE

A capitalização de mercado atual de OpenxAI Network é $ 3.20M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 72.87K. A oferta em circulação de OPENX é 10.00M, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.03M.

Histórico de preços de OpenxAI Network (OPENX) em USD

Acompanhe as variações de preço de OpenxAI Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.009178+2.95%
30 dias$ -0.3974-55.38%
60 dias$ -0.1797-35.94%
90 dias$ -0.1797-35.94%
Variação de preço de OpenxAI Network hoje

Hoje, OPENX registrou uma variação de $ +0.009178 (+2.95%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de OpenxAI Network

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.3974 (-55.38%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de OpenxAI Network

Expandindo a visualização para 60 dias, OPENX teve uma variação de $ -0.1797 (-35.94%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de OpenxAI Network

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.1797 (-35.94%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de OpenxAI Network (OPENX)!

Confira agora a página de histórico de preço do OpenxAI Network.

O que é OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI é um protocolo de IA P2P sem permissão. O que o Bitcoin fez pelo dinheiro, o OpenxAI faz pela inteligência.

OpenxAI Network está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em OpenxAI Network de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de OPENX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre OpenxAI Network em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de OpenxAI Network tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do OpenxAI Network (em USD)

Quanto valerá OpenxAI Network (OPENX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em OpenxAI Network (OPENX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para OpenxAI Network.

Confira a previsão de preço de OpenxAI Network agora!

Tokenomics de OpenxAI Network (OPENX)

Compreender a tokenomics de OpenxAI Network (OPENX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token OPENX agora!

Como comprar OpenxAI Network (OPENX)

Quer saber como comprar OpenxAI Network? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar OpenxAI Network facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

OPENX para moedas locais

1 OpenxAI Network (OPENX) para VND
8,428.6945
1 OpenxAI Network (OPENX) para AUD
A$0.490059
1 OpenxAI Network (OPENX) para GBP
0.240225
1 OpenxAI Network (OPENX) para EUR
0.275458
1 OpenxAI Network (OPENX) para USD
$0.3203
1 OpenxAI Network (OPENX) para MYR
RM1.351666
1 OpenxAI Network (OPENX) para TRY
13.433382
1 OpenxAI Network (OPENX) para JPY
¥48.6856
1 OpenxAI Network (OPENX) para ARS
ARS$477.346293
1 OpenxAI Network (OPENX) para RUB
25.499083
1 OpenxAI Network (OPENX) para INR
28.125543
1 OpenxAI Network (OPENX) para IDR
Rp5,338.331198
1 OpenxAI Network (OPENX) para PHP
18.817625
1 OpenxAI Network (OPENX) para EGP
￡E.15.249483
1 OpenxAI Network (OPENX) para BRL
R$1.723214
1 OpenxAI Network (OPENX) para CAD
C$0.44842
1 OpenxAI Network (OPENX) para BDT
39.14066
1 OpenxAI Network (OPENX) para NGN
467.589955
1 OpenxAI Network (OPENX) para COP
$1,241.469988
1 OpenxAI Network (OPENX) para ZAR
R.5.528378
1 OpenxAI Network (OPENX) para UAH
13.385337
1 OpenxAI Network (OPENX) para TZS
T.Sh.796.765468
1 OpenxAI Network (OPENX) para VES
Bs67.9036
1 OpenxAI Network (OPENX) para CLP
$301.4023
1 OpenxAI Network (OPENX) para PKR
Rs89.994691
1 OpenxAI Network (OPENX) para KZT
172.48155
1 OpenxAI Network (OPENX) para THB
฿10.457795
1 OpenxAI Network (OPENX) para TWD
NT$9.878052
1 OpenxAI Network (OPENX) para AED
د.إ1.175501
1 OpenxAI Network (OPENX) para CHF
Fr0.253037
1 OpenxAI Network (OPENX) para HKD
HK$2.485528
1 OpenxAI Network (OPENX) para AMD
֏122.671697
1 OpenxAI Network (OPENX) para MAD
.د.م2.953166
1 OpenxAI Network (OPENX) para MXN
$5.909535
1 OpenxAI Network (OPENX) para SAR
ريال1.201125
1 OpenxAI Network (OPENX) para ETB
Br48.368503
1 OpenxAI Network (OPENX) para KES
KSh41.379557
1 OpenxAI Network (OPENX) para JOD
د.أ0.2270927
1 OpenxAI Network (OPENX) para PLN
1.169095
1 OpenxAI Network (OPENX) para RON
лв1.399711
1 OpenxAI Network (OPENX) para SEK
kr3.01082
1 OpenxAI Network (OPENX) para BGN
лв0.538104
1 OpenxAI Network (OPENX) para HUF
Ft107.444635
1 OpenxAI Network (OPENX) para CZK
6.697473
1 OpenxAI Network (OPENX) para KWD
د.ك0.0980118
1 OpenxAI Network (OPENX) para ILS
1.050584
1 OpenxAI Network (OPENX) para BOB
Bs2.21007
1 OpenxAI Network (OPENX) para AZN
0.54451
1 OpenxAI Network (OPENX) para TJS
SM2.956369
1 OpenxAI Network (OPENX) para GEL
0.868013
1 OpenxAI Network (OPENX) para AOA
Kz293.852829
1 OpenxAI Network (OPENX) para BHD
.د.ب0.1204328
1 OpenxAI Network (OPENX) para BMD
$0.3203
1 OpenxAI Network (OPENX) para DKK
kr2.056326
1 OpenxAI Network (OPENX) para HNL
L8.372642
1 OpenxAI Network (OPENX) para MUR
14.583259
1 OpenxAI Network (OPENX) para NAD
$5.528378
1 OpenxAI Network (OPENX) para NOK
kr3.206203
1 OpenxAI Network (OPENX) para NZD
$0.554119
1 OpenxAI Network (OPENX) para PAB
B/.0.3203
1 OpenxAI Network (OPENX) para PGK
K1.348463
1 OpenxAI Network (OPENX) para QAR
ر.ق1.165892
1 OpenxAI Network (OPENX) para RSD
дин.32.331082
1 OpenxAI Network (OPENX) para UZS
soʻm3,906.096936
1 OpenxAI Network (OPENX) para ALL
L26.5849
1 OpenxAI Network (OPENX) para ANG
ƒ0.573337
1 OpenxAI Network (OPENX) para AWG
ƒ0.573337
1 OpenxAI Network (OPENX) para BBD
$0.6406
1 OpenxAI Network (OPENX) para BAM
KM0.538104
1 OpenxAI Network (OPENX) para BIF
Fr944.5647
1 OpenxAI Network (OPENX) para BND
$0.413187
1 OpenxAI Network (OPENX) para BSD
$0.3203
1 OpenxAI Network (OPENX) para JMD
$51.360105
1 OpenxAI Network (OPENX) para KHR
1,291.529675
1 OpenxAI Network (OPENX) para KMF
Fr135.8072
1 OpenxAI Network (OPENX) para LAK
6,963.043339
1 OpenxAI Network (OPENX) para LKR
රු97.265501
1 OpenxAI Network (OPENX) para MDL
L5.441897
1 OpenxAI Network (OPENX) para MGA
Ar1,449.319064
1 OpenxAI Network (OPENX) para MOP
P2.5624
1 OpenxAI Network (OPENX) para MVR
4.90059
1 OpenxAI Network (OPENX) para MWK
MK556.076033
1 OpenxAI Network (OPENX) para MZN
MT20.46717
1 OpenxAI Network (OPENX) para NPR
रु44.966917
1 OpenxAI Network (OPENX) para PYG
2,271.5676
1 OpenxAI Network (OPENX) para RWF
Fr464.1147
1 OpenxAI Network (OPENX) para SBD
$2.632866
1 OpenxAI Network (OPENX) para SCR
4.477794
1 OpenxAI Network (OPENX) para SRD
$12.712707
1 OpenxAI Network (OPENX) para SVC
$2.799422
1 OpenxAI Network (OPENX) para SZL
L5.537987
1 OpenxAI Network (OPENX) para TMT
m1.124253
1 OpenxAI Network (OPENX) para TND
د.ت0.9387993
1 OpenxAI Network (OPENX) para TTD
$2.171634
1 OpenxAI Network (OPENX) para UGX
Sh1,115.9252
1 OpenxAI Network (OPENX) para XAF
Fr180.6492
1 OpenxAI Network (OPENX) para XCD
$0.86481
1 OpenxAI Network (OPENX) para XOF
Fr180.6492
1 OpenxAI Network (OPENX) para XPF
Fr32.6706
1 OpenxAI Network (OPENX) para BWP
P4.570681
1 OpenxAI Network (OPENX) para BZD
$0.643803
1 OpenxAI Network (OPENX) para CVE
$30.505372
1 OpenxAI Network (OPENX) para DJF
Fr56.6931
1 OpenxAI Network (OPENX) para DOP
$20.396704
1 OpenxAI Network (OPENX) para DZD
د.ج41.693451
1 OpenxAI Network (OPENX) para FJD
$0.727081
1 OpenxAI Network (OPENX) para GNF
Fr2,785.0085
1 OpenxAI Network (OPENX) para GTQ
Q2.450295
1 OpenxAI Network (OPENX) para GYD
$67.00676
1 OpenxAI Network (OPENX) para ISK
kr39.3969

Para uma compreensão mais aprofundada de OpenxAI Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do OpenxAI Network
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre OpenxAI Network

Quanto vale hoje o OpenxAI Network (OPENX)?
O preço ao vivo de OPENX em USD é 0.3203 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de OPENX para USD?
O preço atual de OPENX para USD é $ 0.3203. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de OpenxAI Network?
A capitalização de mercado de OPENX é $ 3.20M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de OPENX?
O fornecimento circulante de OPENX é de 10.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OPENX?
OPENX atingiu um preço máximo histórico de 2.0299262343053925 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OPENX?
OPENX atingiu um preço minímo histórico de 0.0939673303769838 USD.
Qual é o volume de negociação de OPENX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OPENX é $ 72.87K USD.
OPENX vai subir ainda este ano?
OPENX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OPENX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:00:03 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

