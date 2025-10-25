O que é OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI é um protocolo de IA P2P sem permissão. O que o Bitcoin fez pelo dinheiro, o OpenxAI faz pela inteligência. OpenxAI é um protocolo de IA P2P sem permissão. O que o Bitcoin fez pelo dinheiro, o OpenxAI faz pela inteligência.

OpenxAI Network está disponível na MEXC



Previsão de preço do OpenxAI Network (em USD)

Quanto valerá OpenxAI Network (OPENX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em OpenxAI Network (OPENX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para OpenxAI Network.

Tokenomics de OpenxAI Network (OPENX)

Compreender a tokenomics de OpenxAI Network (OPENX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token OPENX agora!

Como comprar OpenxAI Network (OPENX)

OPENX para moedas locais

Recurso OpenxAI Network

Para uma compreensão mais aprofundada de OpenxAI Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre OpenxAI Network Quanto vale hoje o OpenxAI Network (OPENX)? O preço ao vivo de OPENX em USD é 0.3203 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de OPENX para USD? $ 0.3203 . Confira o O preço atual de OPENX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de OpenxAI Network? A capitalização de mercado de OPENX é $ 3.20M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de OPENX? O fornecimento circulante de OPENX é de 10.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OPENX? OPENX atingiu um preço máximo histórico de 2.0299262343053925 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OPENX? OPENX atingiu um preço minímo histórico de 0.0939673303769838 USD . Qual é o volume de negociação de OPENX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OPENX é $ 72.87K USD . OPENX vai subir ainda este ano? OPENX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OPENX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o OpenxAI Network (OPENX)

