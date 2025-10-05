O que é Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Newton Protocol de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de NEWT para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre Newton Protocol em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Newton Protocol tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Newton Protocol (em USD)

Quanto valerá Newton Protocol (NEWT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Newton Protocol (NEWT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Newton Protocol.

Confira a previsão de preço de Newton Protocol agora!

Tokenomics de Newton Protocol (NEWT)

Compreender a tokenomics de Newton Protocol (NEWT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NEWT agora!

Como comprar Newton Protocol (NEWT)

Quer saber como comprar Newton Protocol? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Newton Protocol facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

NEWT para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Newton Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de Newton Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Newton Protocol Quanto vale hoje o Newton Protocol (NEWT)? O preço ao vivo de NEWT em USD é 0.2029 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NEWT para USD? $ 0.2029 . Confira o O preço atual de NEWT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Newton Protocol? A capitalização de mercado de NEWT é $ 43.62M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NEWT? O fornecimento circulante de NEWT é de 215.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NEWT? NEWT atingiu um preço máximo histórico de 0.83373560557428 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NEWT? NEWT atingiu um preço minímo histórico de 0.18424447847964207 USD . Qual é o volume de negociação de NEWT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NEWT é $ 328.34K USD . NEWT vai subir ainda este ano? NEWT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NEWT para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Newton Protocol (NEWT)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-04 13:39:16 Dados On-chain ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem 10-04 11:26:38 Atualizações da Indústria Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9% 10-03 10:20:00 Atualizações da Indústria Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3% 10-03 05:17:00 Atualizações da Indústria Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto 10-01 14:11:00 Atualizações da Indústria Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares 09-30 18:14:00 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa

Notícias principais

Retorno de Margem de Futuros MEXC: Oportunidades e Desafios de Ganhar Renda Dual com Negociações

Negociação Mais Inteligente, Zero Taxas: Como as Ordens Assistidas por IA da MEXC Estão Mudando o Jogo