O preço ao vivo de Newton Protocol hoje é 0.2029 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NEWT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NEWT facilmente na MEXC agora.

Logo de Newton Protocol

Cotação Newton Protocol (NEWT)

Preço em tempo real de 1 NEWT para USD

$0.2029$0.2029
+1.75%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Newton Protocol (NEWT)
Última atualização da página: 2025-10-05 09:40:39 (UTC+8)

Informações de preço de Newton Protocol (NEWT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-0.25%

+1.75%

-0.30%

-0.30%

O preço em tempo real de Newton Protocol (NEWT) é $ 0.2029. Nas últimas 24 horas, NEWT foi negociado entre a mínima de $ 0.1978 e a máxima de $ 0.2071, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NEWT é $ 0.83373560557428, enquanto o mais baixo é $ 0.18424447847964207.

Em termos de desempenho de curto prazo, NEWT variou -0.25% na última hora, +1.75% nas últimas 24 horas e -0.30% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Newton Protocol (NEWT)

No.635

21.50%

ETH

A capitalização de mercado atual de Newton Protocol é $ 43.62M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 328.34K. A oferta em circulação de NEWT é 215.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 202.90M.

Histórico de preços de Newton Protocol (NEWT) em USD

Acompanhe as variações de preço de Newton Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00349+1.75%
30 dias$ -0.0537-20.93%
60 dias$ -0.1501-42.53%
90 dias$ -0.1198-37.13%
Variação de preço de Newton Protocol hoje

Hoje, NEWT registrou uma variação de $ +0.00349 (+1.75%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Newton Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0537 (-20.93%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Newton Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, NEWT teve uma variação de $ -0.1501 (-42.53%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Newton Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.1198 (-37.13%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Newton Protocol (NEWT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Newton Protocol.

O que é Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Newton Protocol de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de NEWT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Newton Protocol em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Newton Protocol tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Newton Protocol (em USD)

Quanto valerá Newton Protocol (NEWT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Newton Protocol (NEWT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Newton Protocol.

Confira a previsão de preço de Newton Protocol agora!

Tokenomics de Newton Protocol (NEWT)

Compreender a tokenomics de Newton Protocol (NEWT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NEWT agora!

Como comprar Newton Protocol (NEWT)

Quer saber como comprar Newton Protocol? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Newton Protocol facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

NEWT para moedas locais

1 Newton Protocol (NEWT) para VND
1 Newton Protocol (NEWT) para AUD
1 Newton Protocol (NEWT) para GBP
1 Newton Protocol (NEWT) para EUR
1 Newton Protocol (NEWT) para USD
1 Newton Protocol (NEWT) para MYR
1 Newton Protocol (NEWT) para TRY
1 Newton Protocol (NEWT) para JPY
1 Newton Protocol (NEWT) para ARS
1 Newton Protocol (NEWT) para RUB
1 Newton Protocol (NEWT) para INR
1 Newton Protocol (NEWT) para IDR
1 Newton Protocol (NEWT) para KRW
1 Newton Protocol (NEWT) para PHP
1 Newton Protocol (NEWT) para EGP
1 Newton Protocol (NEWT) para BRL
1 Newton Protocol (NEWT) para CAD
1 Newton Protocol (NEWT) para BDT
1 Newton Protocol (NEWT) para NGN
1 Newton Protocol (NEWT) para COP
1 Newton Protocol (NEWT) para ZAR
1 Newton Protocol (NEWT) para UAH
1 Newton Protocol (NEWT) para TZS
1 Newton Protocol (NEWT) para VES
1 Newton Protocol (NEWT) para CLP
1 Newton Protocol (NEWT) para PKR
1 Newton Protocol (NEWT) para KZT
1 Newton Protocol (NEWT) para THB
1 Newton Protocol (NEWT) para TWD
1 Newton Protocol (NEWT) para AED
1 Newton Protocol (NEWT) para CHF
1 Newton Protocol (NEWT) para HKD
1 Newton Protocol (NEWT) para AMD
1 Newton Protocol (NEWT) para MAD
1 Newton Protocol (NEWT) para MXN
1 Newton Protocol (NEWT) para SAR
1 Newton Protocol (NEWT) para ETB
1 Newton Protocol (NEWT) para KES
1 Newton Protocol (NEWT) para JOD
1 Newton Protocol (NEWT) para PLN
1 Newton Protocol (NEWT) para RON
1 Newton Protocol (NEWT) para SEK
1 Newton Protocol (NEWT) para BGN
1 Newton Protocol (NEWT) para HUF
1 Newton Protocol (NEWT) para CZK
1 Newton Protocol (NEWT) para KWD
1 Newton Protocol (NEWT) para ILS
1 Newton Protocol (NEWT) para BOB
1 Newton Protocol (NEWT) para AZN
1 Newton Protocol (NEWT) para TJS
1 Newton Protocol (NEWT) para GEL
1 Newton Protocol (NEWT) para AOA
1 Newton Protocol (NEWT) para BHD
1 Newton Protocol (NEWT) para BMD
1 Newton Protocol (NEWT) para DKK
1 Newton Protocol (NEWT) para HNL
1 Newton Protocol (NEWT) para MUR
1 Newton Protocol (NEWT) para NAD
1 Newton Protocol (NEWT) para NOK
1 Newton Protocol (NEWT) para NZD
1 Newton Protocol (NEWT) para PAB
1 Newton Protocol (NEWT) para PGK
1 Newton Protocol (NEWT) para QAR
1 Newton Protocol (NEWT) para RSD
1 Newton Protocol (NEWT) para UZS
1 Newton Protocol (NEWT) para ALL
1 Newton Protocol (NEWT) para ANG
1 Newton Protocol (NEWT) para AWG
1 Newton Protocol (NEWT) para BBD
1 Newton Protocol (NEWT) para BAM
1 Newton Protocol (NEWT) para BIF
1 Newton Protocol (NEWT) para BND
1 Newton Protocol (NEWT) para BSD
1 Newton Protocol (NEWT) para JMD
1 Newton Protocol (NEWT) para KHR
1 Newton Protocol (NEWT) para KMF
1 Newton Protocol (NEWT) para LAK
1 Newton Protocol (NEWT) para LKR
1 Newton Protocol (NEWT) para MDL
1 Newton Protocol (NEWT) para MGA
1 Newton Protocol (NEWT) para MOP
1 Newton Protocol (NEWT) para MVR
1 Newton Protocol (NEWT) para MWK
1 Newton Protocol (NEWT) para MZN
1 Newton Protocol (NEWT) para NPR
1 Newton Protocol (NEWT) para PYG
1 Newton Protocol (NEWT) para RWF
1 Newton Protocol (NEWT) para SBD
1 Newton Protocol (NEWT) para SCR
1 Newton Protocol (NEWT) para SRD
1 Newton Protocol (NEWT) para SVC
1 Newton Protocol (NEWT) para SZL
1 Newton Protocol (NEWT) para TMT
1 Newton Protocol (NEWT) para TND
1 Newton Protocol (NEWT) para TTD
1 Newton Protocol (NEWT) para UGX
1 Newton Protocol (NEWT) para XAF
1 Newton Protocol (NEWT) para XCD
1 Newton Protocol (NEWT) para XOF
1 Newton Protocol (NEWT) para XPF
1 Newton Protocol (NEWT) para BWP
1 Newton Protocol (NEWT) para BZD
1 Newton Protocol (NEWT) para CVE
1 Newton Protocol (NEWT) para DJF
1 Newton Protocol (NEWT) para DOP
1 Newton Protocol (NEWT) para DZD
1 Newton Protocol (NEWT) para FJD
1 Newton Protocol (NEWT) para GNF
1 Newton Protocol (NEWT) para GTQ
1 Newton Protocol (NEWT) para GYD
1 Newton Protocol (NEWT) para ISK
Recurso Newton Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de Newton Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Newton Protocol
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Newton Protocol

Quanto vale hoje o Newton Protocol (NEWT)?
O preço ao vivo de NEWT em USD é 0.2029 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NEWT para USD?
O preço atual de NEWT para USD é $ 0.2029. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Newton Protocol?
A capitalização de mercado de NEWT é $ 43.62M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NEWT?
O fornecimento circulante de NEWT é de 215.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NEWT?
NEWT atingiu um preço máximo histórico de 0.83373560557428 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NEWT?
NEWT atingiu um preço minímo histórico de 0.18424447847964207 USD.
Qual é o volume de negociação de NEWT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NEWT é $ 328.34K USD.
NEWT vai subir ainda este ano?
NEWT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NEWT para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

