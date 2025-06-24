NEWT

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Nome da criptoNEWT

ClassificaçãoNo.636

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)4.81%

Fornecimento circulante215,000,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.215%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.83373560557428,2025-06-24

Menor preço0.18424447847964207,2025-09-30

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoNewton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.

A MEXC é o jeito mais fácil de investir em cripto. Explore a principal exchange de criptomoedas do mundo para comprar, negociar e ganhar com cripto. Negocie Bitcoin BTC, Ethereum ETH e mais de 3,000 altcoins.A MEXC é o jeito mais fácil de investir em cripto. Explore a principal exchange de criptomoedas do mundo para comprar, negociar e ganhar com cripto. Negocie Bitcoin BTC, Ethereum ETH e mais de 3,000 altcoins.
Pesquisar
Favoritos
NEWT/USDT
Newton Protocol
----
--
Máx 24h
--
Mín 24h
--
Volume em 24h (NEWT)
--
Montante em 24h (USDT)
--
Gráfico
Informações
Livro de ordens
Negociações no mercado
Livro de ordens
Negociações no mercado
Livro de ordens
Negociações no mercado
Negociações no mercado
Spot
Ordens em aberto（0）
Histórico de ordens
Histórico de negociações
Posições em aberto (0)
A MEXC é o jeito mais fácil de investir em cripto. Explore a principal exchange de criptomoedas do mundo para comprar, negociar e ganhar com cripto. Negocie Bitcoin BTC, Ethereum ETH e mais de 3,000 altcoins.A MEXC é o jeito mais fácil de investir em cripto. Explore a principal exchange de criptomoedas do mundo para comprar, negociar e ganhar com cripto. Negocie Bitcoin BTC, Ethereum ETH e mais de 3,000 altcoins.
NEWT/USDT
--
--
‎--
Máx 24h
--
Mín 24h
--
Volume em 24h (NEWT)
--
Montante em 24h (USDT)
--
Gráfico
Livro de ordens
Negociações no mercado
Informações
Ordens em aberto（0）
Histórico de ordens
Histórico de negociações
Posições em aberto (0)
Loading...