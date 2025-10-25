O preço ao vivo de NetX hoje é 0.8905 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NETX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NETX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de NetX hoje é 0.8905 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NETX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NETX facilmente na MEXC agora.

Logo de NetX

Cotação NetX (NETX)

Preço em tempo real de 1 NETX para USD

$0.8906
+2.19%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de NetX (NETX)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:37:20 (UTC+8)

Informações de preço de NetX (NETX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.85
Mínimo 24h
$ 0.9076
Máximo 24h

$ 0.85
$ 0.9076
$ 1.9687184275031666
$ 0.8106785229017937
+0.49%

+2.19%

-7.50%

-7.50%

O preço em tempo real de NetX (NETX) é $ 0.8905. Nas últimas 24 horas, NETX foi negociado entre a mínima de $ 0.85 e a máxima de $ 0.9076, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NETX é $ 1.9687184275031666, enquanto o mais baixo é $ 0.8106785229017937.

Em termos de desempenho de curto prazo, NETX variou +0.49% na última hora, +2.19% nas últimas 24 horas e -7.50% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de NetX (NETX)

No.1014

$ 14.23M
$ 305.34K
$ 17.81M
15.98M
20,000,000
20,000,000
79.89%

BSC

A capitalização de mercado atual de NetX é $ 14.23M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 305.34K. A oferta em circulação de NETX é 15.98M, com um fornecimento total de 20000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.81M.

Histórico de preços de NetX (NETX) em USD

Acompanhe as variações de preço de NetX para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.019086+2.19%
30 dias$ -0.2088-19.00%
60 dias$ +0.3905+78.10%
90 dias$ +0.3905+78.10%
Variação de preço de NetX hoje

Hoje, NETX registrou uma variação de $ +0.019086 (+2.19%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de NetX

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.2088 (-19.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de NetX

Expandindo a visualização para 60 dias, NETX teve uma variação de $ +0.3905 (+78.10%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de NetX

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.3905 (+78.10%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de NetX (NETX)!

Confira agora a página de histórico de preço do NetX.

O que é NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em NetX de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de NETX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre NetX em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de NetX tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do NetX (em USD)

Quanto valerá NetX (NETX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em NetX (NETX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para NetX.

Confira a previsão de preço de NetX agora!

Tokenomics de NetX (NETX)

Compreender a tokenomics de NetX (NETX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NETX agora!

Como comprar NetX (NETX)

Quer saber como comprar NetX? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar NetX facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

NETX para moedas locais

1 NetX (NETX) para VND
23,433.5075
1 NetX (NETX) para AUD
A$1.362465
1 NetX (NETX) para GBP
0.667875
1 NetX (NETX) para EUR
0.76583
1 NetX (NETX) para USD
$0.8905
1 NetX (NETX) para MYR
RM3.75791
1 NetX (NETX) para TRY
37.34757
1 NetX (NETX) para JPY
¥135.356
1 NetX (NETX) para ARS
ARS$1,327.121055
1 NetX (NETX) para RUB
70.892705
1 NetX (NETX) para INR
78.194805
1 NetX (NETX) para IDR
Rp14,841.66073
1 NetX (NETX) para PHP
52.316875
1 NetX (NETX) para EGP
￡E.42.396705
1 NetX (NETX) para BRL
R$4.79089
1 NetX (NETX) para CAD
C$1.2467
1 NetX (NETX) para BDT
108.8191
1 NetX (NETX) para NGN
1,299.996425
1 NetX (NETX) para COP
$3,451.54238
1 NetX (NETX) para ZAR
R.15.37003
1 NetX (NETX) para UAH
37.213995
1 NetX (NETX) para TZS
T.Sh.2,215.17218
1 NetX (NETX) para VES
Bs188.786
1 NetX (NETX) para CLP
$837.9605
1 NetX (NETX) para PKR
Rs250.203785
1 NetX (NETX) para KZT
479.53425
1 NetX (NETX) para THB
฿29.074825
1 NetX (NETX) para TWD
NT$27.46302
1 NetX (NETX) para AED
د.إ3.268135
1 NetX (NETX) para CHF
Fr0.703495
1 NetX (NETX) para HKD
HK$6.91028
1 NetX (NETX) para AMD
֏341.052595
1 NetX (NETX) para MAD
.د.م8.21041
1 NetX (NETX) para MXN
$16.429725
1 NetX (NETX) para SAR
ريال3.339375
1 NetX (NETX) para ETB
Br134.474405
1 NetX (NETX) para KES
KSh115.043695
1 NetX (NETX) para JOD
د.أ0.6313645
1 NetX (NETX) para PLN
3.250325
1 NetX (NETX) para RON
лв3.891485
1 NetX (NETX) para SEK
kr8.3707
1 NetX (NETX) para BGN
лв1.49604
1 NetX (NETX) para HUF
Ft298.718225
1 NetX (NETX) para CZK
18.620355
1 NetX (NETX) para KWD
د.ك0.272493
1 NetX (NETX) para ILS
2.92084
1 NetX (NETX) para BOB
Bs6.14445
1 NetX (NETX) para AZN
1.51385
1 NetX (NETX) para TJS
SM8.219315
1 NetX (NETX) para GEL
2.413255
1 NetX (NETX) para AOA
Kz816.971415
1 NetX (NETX) para BHD
.د.ب0.334828
1 NetX (NETX) para BMD
$0.8905
1 NetX (NETX) para DKK
kr5.71701
1 NetX (NETX) para HNL
L23.27767
1 NetX (NETX) para MUR
40.544465
1 NetX (NETX) para NAD
$15.37003
1 NetX (NETX) para NOK
kr8.913905
1 NetX (NETX) para NZD
$1.540565
1 NetX (NETX) para PAB
B/.0.8905
1 NetX (NETX) para PGK
K3.749005
1 NetX (NETX) para QAR
ر.ق3.24142
1 NetX (NETX) para RSD
дин.89.88707
1 NetX (NETX) para UZS
soʻm10,859.75436
1 NetX (NETX) para ALL
L73.9115
1 NetX (NETX) para ANG
ƒ1.593995
1 NetX (NETX) para AWG
ƒ1.593995
1 NetX (NETX) para BBD
$1.781
1 NetX (NETX) para BAM
KM1.49604
1 NetX (NETX) para BIF
Fr2,626.0845
1 NetX (NETX) para BND
$1.148745
1 NetX (NETX) para BSD
$0.8905
1 NetX (NETX) para JMD
$142.791675
1 NetX (NETX) para KHR
3,590.718625
1 NetX (NETX) para KMF
Fr377.572
1 NetX (NETX) para LAK
19,358.695265
1 NetX (NETX) para LKR
රු270.418135
1 NetX (NETX) para MDL
L15.129595
1 NetX (NETX) para MGA
Ar4,029.40564
1 NetX (NETX) para MOP
P7.124
1 NetX (NETX) para MVR
13.62465
1 NetX (NETX) para MWK
MK1,546.005955
1 NetX (NETX) para MZN
MT56.90295
1 NetX (NETX) para NPR
रु125.017295
1 NetX (NETX) para PYG
6,315.426
1 NetX (NETX) para RWF
Fr1,290.3345
1 NetX (NETX) para SBD
$7.31991
1 NetX (NETX) para SCR
12.44919
1 NetX (NETX) para SRD
$35.343945
1 NetX (NETX) para SVC
$7.78297
1 NetX (NETX) para SZL
L15.396745
1 NetX (NETX) para TMT
m3.125655
1 NetX (NETX) para TND
د.ت2.6100555
1 NetX (NETX) para TTD
$6.03759
1 NetX (NETX) para UGX
Sh3,102.502
1 NetX (NETX) para XAF
Fr502.242
1 NetX (NETX) para XCD
$2.40435
1 NetX (NETX) para XOF
Fr502.242
1 NetX (NETX) para XPF
Fr90.831
1 NetX (NETX) para BWP
P12.707435
1 NetX (NETX) para BZD
$1.789905
1 NetX (NETX) para CVE
$84.81122
1 NetX (NETX) para DJF
Fr157.6185
1 NetX (NETX) para DOP
$56.70704
1 NetX (NETX) para DZD
د.ج115.916385
1 NetX (NETX) para FJD
$2.021435
1 NetX (NETX) para GNF
Fr7,742.8975
1 NetX (NETX) para GTQ
Q6.812325
1 NetX (NETX) para GYD
$186.2926
1 NetX (NETX) para ISK
kr109.5315

Recurso NetX

Para uma compreensão mais aprofundada de NetX, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do NetX
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre NetX

Quanto vale hoje o NetX (NETX)?
O preço ao vivo de NETX em USD é 0.8905 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NETX para USD?
O preço atual de NETX para USD é $ 0.8905. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de NetX?
A capitalização de mercado de NETX é $ 14.23M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NETX?
O fornecimento circulante de NETX é de 15.98M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NETX?
NETX atingiu um preço máximo histórico de 1.9687184275031666 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NETX?
NETX atingiu um preço minímo histórico de 0.8106785229017937 USD.
Qual é o volume de negociação de NETX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NETX é $ 305.34K USD.
NETX vai subir ainda este ano?
NETX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NETX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:37:20 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de NETX para USD

Montante

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0.8905 USD

Negocie NETX

NETX/USDT
$0.8906
+1.78%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

