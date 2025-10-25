O preço ao vivo de Micron Technology hoje é 220.61 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MUON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MUON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Micron Technology hoje é 220.61 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MUON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MUON facilmente na MEXC agora.

Logo de Micron Technology

Cotação Micron Technology (MUON)

Preço em tempo real de 1 MUON para USD

$220.61
$220.61$220.61
+2.14%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Micron Technology (MUON)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:59:33 (UTC+8)

Informações de preço de Micron Technology (MUON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 209.11
$ 209.11$ 209.11
Mínimo 24h
$ 220.84
$ 220.84$ 220.84
Máximo 24h

$ 209.11
$ 209.11$ 209.11

$ 220.84
$ 220.84$ 220.84

$ 220.6055211176415
$ 220.6055211176415$ 220.6055211176415

$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592$ 117.45321659889592

+0.02%

+2.14%

+9.36%

+9.36%

O preço em tempo real de Micron Technology (MUON) é $ 220.61. Nas últimas 24 horas, MUON foi negociado entre a mínima de $ 209.11 e a máxima de $ 220.84, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MUON é $ 220.6055211176415, enquanto o mais baixo é $ 117.45321659889592.

Em termos de desempenho de curto prazo, MUON variou +0.02% na última hora, +2.14% nas últimas 24 horas e +9.36% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Micron Technology (MUON)

No.1943

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

$ 58.70K
$ 58.70K$ 58.70K

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

7.32K
7.32K 7.32K

7,320.04223083
7,320.04223083 7,320.04223083

ETH

A capitalização de mercado atual de Micron Technology é $ 1.61M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 58.70K. A oferta em circulação de MUON é 7.32K, com um fornecimento total de 7320.04223083. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.61M.

Histórico de preços de Micron Technology (MUON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Micron Technology para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +4.6221+2.14%
30 dias$ +59.53+36.95%
60 dias$ +120.61+120.61%
90 dias$ +120.61+120.61%
Variação de preço de Micron Technology hoje

Hoje, MUON registrou uma variação de $ +4.6221 (+2.14%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Micron Technology

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +59.53 (+36.95%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Micron Technology

Expandindo a visualização para 60 dias, MUON teve uma variação de $ +120.61 (+120.61%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Micron Technology

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +120.61 (+120.61%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Micron Technology (MUON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Micron Technology.

O que é Micron Technology (MUON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Micron Technology está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Micron Technology de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MUON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Micron Technology em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Micron Technology tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Micron Technology (em USD)

Quanto valerá Micron Technology (MUON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Micron Technology (MUON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Micron Technology.

Confira a previsão de preço de Micron Technology agora!

Tokenomics de Micron Technology (MUON)

Compreender a tokenomics de Micron Technology (MUON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MUON agora!

Como comprar Micron Technology (MUON)

Quer saber como comprar Micron Technology? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Micron Technology facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MUON para moedas locais

1 Micron Technology (MUON) para VND
5,805,352.15
1 Micron Technology (MUON) para AUD
A$337.5333
1 Micron Technology (MUON) para GBP
165.4575
1 Micron Technology (MUON) para EUR
189.7246
1 Micron Technology (MUON) para USD
$220.61
1 Micron Technology (MUON) para MYR
RM930.9742
1 Micron Technology (MUON) para TRY
9,252.3834
1 Micron Technology (MUON) para JPY
¥33,532.72
1 Micron Technology (MUON) para ARS
ARS$328,777.2891
1 Micron Technology (MUON) para RUB
17,562.7621
1 Micron Technology (MUON) para INR
19,371.7641
1 Micron Technology (MUON) para IDR
Rp3,676,831.8626
1 Micron Technology (MUON) para PHP
12,960.8375
1 Micron Technology (MUON) para EGP
￡E.10,503.2421
1 Micron Technology (MUON) para BRL
R$1,186.8818
1 Micron Technology (MUON) para CAD
C$308.854
1 Micron Technology (MUON) para BDT
26,958.542
1 Micron Technology (MUON) para NGN
322,057.5085
1 Micron Technology (MUON) para COP
$855,075.5356
1 Micron Technology (MUON) para ZAR
R.3,807.7286
1 Micron Technology (MUON) para UAH
9,219.2919
1 Micron Technology (MUON) para TZS
T.Sh.548,780.6116
1 Micron Technology (MUON) para VES
Bs46,769.32
1 Micron Technology (MUON) para CLP
$207,594.01
1 Micron Technology (MUON) para PKR
Rs61,984.7917
1 Micron Technology (MUON) para KZT
118,798.485
1 Micron Technology (MUON) para THB
฿7,202.9165
1 Micron Technology (MUON) para TWD
NT$6,803.6124
1 Micron Technology (MUON) para AED
د.إ809.6387
1 Micron Technology (MUON) para CHF
Fr174.2819
1 Micron Technology (MUON) para HKD
HK$1,711.9336
1 Micron Technology (MUON) para AMD
֏84,491.4239
1 Micron Technology (MUON) para MAD
.د.م2,034.0242
1 Micron Technology (MUON) para MXN
$4,070.2545
1 Micron Technology (MUON) para SAR
ريال827.2875
1 Micron Technology (MUON) para ETB
Br33,314.3161
1 Micron Technology (MUON) para KES
KSh28,500.6059
1 Micron Technology (MUON) para JOD
د.أ156.41249
1 Micron Technology (MUON) para PLN
805.2265
1 Micron Technology (MUON) para RON
лв964.0657
1 Micron Technology (MUON) para SEK
kr2,073.734
1 Micron Technology (MUON) para BGN
лв370.6248
1 Micron Technology (MUON) para HUF
Ft74,003.6245
1 Micron Technology (MUON) para CZK
4,612.9551
1 Micron Technology (MUON) para KWD
د.ك67.50666
1 Micron Technology (MUON) para ILS
723.6008
1 Micron Technology (MUON) para BOB
Bs1,522.209
1 Micron Technology (MUON) para AZN
375.037
1 Micron Technology (MUON) para TJS
SM2,036.2303
1 Micron Technology (MUON) para GEL
597.8531
1 Micron Technology (MUON) para AOA
Kz202,394.2323
1 Micron Technology (MUON) para BHD
.د.ب82.94936
1 Micron Technology (MUON) para BMD
$220.61
1 Micron Technology (MUON) para DKK
kr1,416.3162
1 Micron Technology (MUON) para HNL
L5,766.7454
1 Micron Technology (MUON) para MUR
10,044.3733
1 Micron Technology (MUON) para NAD
$3,807.7286
1 Micron Technology (MUON) para NOK
kr2,208.3061
1 Micron Technology (MUON) para NZD
$381.6553
1 Micron Technology (MUON) para PAB
B/.220.61
1 Micron Technology (MUON) para PGK
K928.7681
1 Micron Technology (MUON) para QAR
ر.ق803.0204
1 Micron Technology (MUON) para RSD
дин.22,268.3734
1 Micron Technology (MUON) para UZS
soʻm2,690,365.4232
1 Micron Technology (MUON) para ALL
L18,310.63
1 Micron Technology (MUON) para ANG
ƒ394.8919
1 Micron Technology (MUON) para AWG
ƒ394.8919
1 Micron Technology (MUON) para BBD
$441.22
1 Micron Technology (MUON) para BAM
KM370.6248
1 Micron Technology (MUON) para BIF
Fr650,578.89
1 Micron Technology (MUON) para BND
$284.5869
1 Micron Technology (MUON) para BSD
$220.61
1 Micron Technology (MUON) para JMD
$35,374.8135
1 Micron Technology (MUON) para KHR
889,554.6725
1 Micron Technology (MUON) para KMF
Fr93,538.64
1 Micron Technology (MUON) para LAK
4,795,869.4693
1 Micron Technology (MUON) para LKR
රු66,992.6387
1 Micron Technology (MUON) para MDL
L3,748.1639
1 Micron Technology (MUON) para MGA
Ar998,233.7768
1 Micron Technology (MUON) para MOP
P1,764.88
1 Micron Technology (MUON) para MVR
3,375.333
1 Micron Technology (MUON) para MWK
MK383,003.2271
1 Micron Technology (MUON) para MZN
MT14,096.979
1 Micron Technology (MUON) para NPR
रु30,971.4379
1 Micron Technology (MUON) para PYG
1,564,566.12
1 Micron Technology (MUON) para RWF
Fr319,663.89
1 Micron Technology (MUON) para SBD
$1,813.4142
1 Micron Technology (MUON) para SCR
3,084.1278
1 Micron Technology (MUON) para SRD
$8,756.0109
1 Micron Technology (MUON) para SVC
$1,928.1314
1 Micron Technology (MUON) para SZL
L3,814.3469
1 Micron Technology (MUON) para TMT
m774.3411
1 Micron Technology (MUON) para TND
د.ت646.60791
1 Micron Technology (MUON) para TTD
$1,495.7358
1 Micron Technology (MUON) para UGX
Sh768,605.24
1 Micron Technology (MUON) para XAF
Fr124,424.04
1 Micron Technology (MUON) para XCD
$595.647
1 Micron Technology (MUON) para XOF
Fr124,424.04
1 Micron Technology (MUON) para XPF
Fr22,502.22
1 Micron Technology (MUON) para BWP
P3,148.1047
1 Micron Technology (MUON) para BZD
$443.4261
1 Micron Technology (MUON) para CVE
$21,010.8964
1 Micron Technology (MUON) para DJF
Fr39,047.97
1 Micron Technology (MUON) para DOP
$14,048.4448
1 Micron Technology (MUON) para DZD
د.ج28,716.8037
1 Micron Technology (MUON) para FJD
$500.7847
1 Micron Technology (MUON) para GNF
Fr1,918,203.95
1 Micron Technology (MUON) para GTQ
Q1,687.6665
1 Micron Technology (MUON) para GYD
$46,151.612
1 Micron Technology (MUON) para ISK
kr27,135.03

Para uma compreensão mais aprofundada de Micron Technology, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Micron Technology

Quanto vale hoje o Micron Technology (MUON)?
O preço ao vivo de MUON em USD é 220.61 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MUON para USD?
O preço atual de MUON para USD é $ 220.61. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Micron Technology?
A capitalização de mercado de MUON é $ 1.61M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MUON?
O fornecimento circulante de MUON é de 7.32K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MUON?
MUON atingiu um preço máximo histórico de 220.6055211176415 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MUON?
MUON atingiu um preço minímo histórico de 117.45321659889592 USD.
Qual é o volume de negociação de MUON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MUON é $ 58.70K USD.
MUON vai subir ainda este ano?
MUON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MUON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:59:33 (UTC+8)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
