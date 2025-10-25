O preço ao vivo de Marinade Finance hoje é 0.1103 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MNDE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MNDE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Marinade Finance hoje é 0.1103 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MNDE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MNDE facilmente na MEXC agora.

Logo de Marinade Finance

Cotação Marinade Finance (MNDE)

Preço em tempo real de 1 MNDE para USD

$0.1103
$0.1103$0.1103
-0.72%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Marinade Finance (MNDE)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:35:23 (UTC+8)

Informações de preço de Marinade Finance (MNDE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.1084
$ 0.1084$ 0.1084
Mínimo 24h
$ 0.1123
$ 0.1123$ 0.1123
Máximo 24h

$ 0.1084
$ 0.1084$ 0.1084

$ 0.1123
$ 0.1123$ 0.1123

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

+0.09%

-0.72%

+3.86%

+3.86%

O preço em tempo real de Marinade Finance (MNDE) é $ 0.1103. Nas últimas 24 horas, MNDE foi negociado entre a mínima de $ 0.1084 e a máxima de $ 0.1123, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MNDE é $ 0.6674570026607753, enquanto o mais baixo é $ 0.028223705314342616.

Em termos de desempenho de curto prazo, MNDE variou +0.09% na última hora, -0.72% nas últimas 24 horas e +3.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Marinade Finance (MNDE)

No.3743

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.12K
$ 55.12K$ 55.12K

$ 77.21M
$ 77.21M$ 77.21M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

A capitalização de mercado atual de Marinade Finance é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.12K. A oferta em circulação de MNDE é 0.00, com um fornecimento total de 700000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 77.21M.

Histórico de preços de Marinade Finance (MNDE) em USD

Acompanhe as variações de preço de Marinade Finance para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0008-0.72%
30 dias$ -0.021-16.00%
60 dias$ +0.0203+22.55%
90 dias$ +0.0203+22.55%
Variação de preço de Marinade Finance hoje

Hoje, MNDE registrou uma variação de $ -0.0008 (-0.72%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Marinade Finance

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.021 (-16.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Marinade Finance

Expandindo a visualização para 60 dias, MNDE teve uma variação de $ +0.0203 (+22.55%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Marinade Finance

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0203 (+22.55%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Marinade Finance (MNDE)!

Confira agora a página de histórico de preço do Marinade Finance.

O que é Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) é o principal protocolo de staking não custodial na Solana, oferecendo soluções de staking líquido e nativo. Com mais de +$2B em TVL, a Marinade ajuda os usuários a maximizar os rendimentos e participar do DeFi da Solana com mSOL, ao mesmo tempo em que apoia a descentralização em centenas de validadores.

Marinade Finance está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Marinade Finance de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MNDE para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Marinade Finance em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Marinade Finance tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Marinade Finance (em USD)

Quanto valerá Marinade Finance (MNDE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Marinade Finance (MNDE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Marinade Finance.

Confira a previsão de preço de Marinade Finance agora!

Tokenomics de Marinade Finance (MNDE)

Compreender a tokenomics de Marinade Finance (MNDE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MNDE agora!

Como comprar Marinade Finance (MNDE)

Quer saber como comprar Marinade Finance? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Marinade Finance facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MNDE para moedas locais

1 Marinade Finance (MNDE) para VND
2,902.5445
1 Marinade Finance (MNDE) para AUD
A$0.168759
1 Marinade Finance (MNDE) para GBP
0.082725
1 Marinade Finance (MNDE) para EUR
0.094858
1 Marinade Finance (MNDE) para USD
$0.1103
1 Marinade Finance (MNDE) para MYR
RM0.465466
1 Marinade Finance (MNDE) para TRY
4.625982
1 Marinade Finance (MNDE) para JPY
¥16.7656
1 Marinade Finance (MNDE) para ARS
ARS$164.381193
1 Marinade Finance (MNDE) para RUB
8.780983
1 Marinade Finance (MNDE) para INR
9.685443
1 Marinade Finance (MNDE) para IDR
Rp1,838.332598
1 Marinade Finance (MNDE) para PHP
6.480125
1 Marinade Finance (MNDE) para EGP
￡E.5.251383
1 Marinade Finance (MNDE) para BRL
R$0.593414
1 Marinade Finance (MNDE) para CAD
C$0.15442
1 Marinade Finance (MNDE) para BDT
13.47866
1 Marinade Finance (MNDE) para NGN
161.021455
1 Marinade Finance (MNDE) para COP
$427.518388
1 Marinade Finance (MNDE) para ZAR
R.1.903778
1 Marinade Finance (MNDE) para UAH
4.609437
1 Marinade Finance (MNDE) para TZS
T.Sh.274.377868
1 Marinade Finance (MNDE) para VES
Bs23.3836
1 Marinade Finance (MNDE) para CLP
$103.7923
1 Marinade Finance (MNDE) para PKR
Rs30.990991
1 Marinade Finance (MNDE) para KZT
59.39655
1 Marinade Finance (MNDE) para THB
฿3.601295
1 Marinade Finance (MNDE) para TWD
NT$3.401652
1 Marinade Finance (MNDE) para AED
د.إ0.404801
1 Marinade Finance (MNDE) para CHF
Fr0.087137
1 Marinade Finance (MNDE) para HKD
HK$0.855928
1 Marinade Finance (MNDE) para AMD
֏42.243797
1 Marinade Finance (MNDE) para MAD
.د.م1.016966
1 Marinade Finance (MNDE) para MXN
$2.035035
1 Marinade Finance (MNDE) para SAR
ريال0.413625
1 Marinade Finance (MNDE) para ETB
Br16.656403
1 Marinade Finance (MNDE) para KES
KSh14.249657
1 Marinade Finance (MNDE) para JOD
د.أ0.0782027
1 Marinade Finance (MNDE) para PLN
0.402595
1 Marinade Finance (MNDE) para RON
лв0.482011
1 Marinade Finance (MNDE) para SEK
kr1.03682
1 Marinade Finance (MNDE) para BGN
лв0.185304
1 Marinade Finance (MNDE) para HUF
Ft37.000135
1 Marinade Finance (MNDE) para CZK
2.306373
1 Marinade Finance (MNDE) para KWD
د.ك0.0337518
1 Marinade Finance (MNDE) para ILS
0.361784
1 Marinade Finance (MNDE) para BOB
Bs0.76107
1 Marinade Finance (MNDE) para AZN
0.18751
1 Marinade Finance (MNDE) para TJS
SM1.018069
1 Marinade Finance (MNDE) para GEL
0.298913
1 Marinade Finance (MNDE) para AOA
Kz101.192529
1 Marinade Finance (MNDE) para BHD
.د.ب0.0414728
1 Marinade Finance (MNDE) para BMD
$0.1103
1 Marinade Finance (MNDE) para DKK
kr0.708126
1 Marinade Finance (MNDE) para HNL
L2.883242
1 Marinade Finance (MNDE) para MUR
5.021959
1 Marinade Finance (MNDE) para NAD
$1.903778
1 Marinade Finance (MNDE) para NOK
kr1.104103
1 Marinade Finance (MNDE) para NZD
$0.190819
1 Marinade Finance (MNDE) para PAB
B/.0.1103
1 Marinade Finance (MNDE) para PGK
K0.464363
1 Marinade Finance (MNDE) para QAR
ر.ق0.401492
1 Marinade Finance (MNDE) para RSD
дин.11.133682
1 Marinade Finance (MNDE) para UZS
soʻm1,345.121736
1 Marinade Finance (MNDE) para ALL
L9.1549
1 Marinade Finance (MNDE) para ANG
ƒ0.197437
1 Marinade Finance (MNDE) para AWG
ƒ0.197437
1 Marinade Finance (MNDE) para BBD
$0.2206
1 Marinade Finance (MNDE) para BAM
KM0.185304
1 Marinade Finance (MNDE) para BIF
Fr325.2747
1 Marinade Finance (MNDE) para BND
$0.142287
1 Marinade Finance (MNDE) para BSD
$0.1103
1 Marinade Finance (MNDE) para JMD
$17.686605
1 Marinade Finance (MNDE) para KHR
444.757175
1 Marinade Finance (MNDE) para KMF
Fr46.7672
1 Marinade Finance (MNDE) para LAK
2,397.826039
1 Marinade Finance (MNDE) para LKR
රු33.494801
1 Marinade Finance (MNDE) para MDL
L1.873997
1 Marinade Finance (MNDE) para MGA
Ar499.094264
1 Marinade Finance (MNDE) para MOP
P0.8824
1 Marinade Finance (MNDE) para MVR
1.68759
1 Marinade Finance (MNDE) para MWK
MK191.492933
1 Marinade Finance (MNDE) para MZN
MT7.04817
1 Marinade Finance (MNDE) para NPR
रु15.485017
1 Marinade Finance (MNDE) para PYG
782.2476
1 Marinade Finance (MNDE) para RWF
Fr159.8247
1 Marinade Finance (MNDE) para SBD
$0.906666
1 Marinade Finance (MNDE) para SCR
1.541994
1 Marinade Finance (MNDE) para SRD
$4.377807
1 Marinade Finance (MNDE) para SVC
$0.964022
1 Marinade Finance (MNDE) para SZL
L1.907087
1 Marinade Finance (MNDE) para TMT
m0.387153
1 Marinade Finance (MNDE) para TND
د.ت0.3232893
1 Marinade Finance (MNDE) para TTD
$0.747834
1 Marinade Finance (MNDE) para UGX
Sh384.2852
1 Marinade Finance (MNDE) para XAF
Fr62.2092
1 Marinade Finance (MNDE) para XCD
$0.29781
1 Marinade Finance (MNDE) para XOF
Fr62.2092
1 Marinade Finance (MNDE) para XPF
Fr11.2506
1 Marinade Finance (MNDE) para BWP
P1.573981
1 Marinade Finance (MNDE) para BZD
$0.221703
1 Marinade Finance (MNDE) para CVE
$10.504972
1 Marinade Finance (MNDE) para DJF
Fr19.5231
1 Marinade Finance (MNDE) para DOP
$7.023904
1 Marinade Finance (MNDE) para DZD
د.ج14.357751
1 Marinade Finance (MNDE) para FJD
$0.250381
1 Marinade Finance (MNDE) para GNF
Fr959.0585
1 Marinade Finance (MNDE) para GTQ
Q0.843795
1 Marinade Finance (MNDE) para GYD
$23.07476
1 Marinade Finance (MNDE) para ISK
kr13.5669

Recurso Marinade Finance

Para uma compreensão mais aprofundada de Marinade Finance, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Marinade Finance
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Marinade Finance

Quanto vale hoje o Marinade Finance (MNDE)?
O preço ao vivo de MNDE em USD é 0.1103 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MNDE para USD?
O preço atual de MNDE para USD é $ 0.1103. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Marinade Finance?
A capitalização de mercado de MNDE é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MNDE?
O fornecimento circulante de MNDE é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MNDE?
MNDE atingiu um preço máximo histórico de 0.6674570026607753 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MNDE?
MNDE atingiu um preço minímo histórico de 0.028223705314342616 USD.
Qual é o volume de negociação de MNDE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MNDE é $ 55.12K USD.
MNDE vai subir ainda este ano?
MNDE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MNDE para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de MNDE para USD

Montante

MNDE
MNDE
USD
USD

1 MNDE = 0.1103 USD

Negocie MNDE

MNDE/USDT
$0.1103
$0.1103$0.1103
-0.89%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

