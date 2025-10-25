O que é Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) é o principal protocolo de staking não custodial na Solana, oferecendo soluções de staking líquido e nativo. Com mais de +$2B em TVL, a Marinade ajuda os usuários a maximizar os rendimentos e participar do DeFi da Solana com mSOL, ao mesmo tempo em que apoia a descentralização em centenas de validadores.

Previsão de preço do Marinade Finance (em USD)

Quanto valerá Marinade Finance (MNDE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Marinade Finance (MNDE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Marinade Finance.

Confira a previsão de preço de Marinade Finance agora!

Tokenomics de Marinade Finance (MNDE)

Compreender a tokenomics de Marinade Finance (MNDE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MNDE agora!

Como comprar Marinade Finance (MNDE)

Quer saber como comprar Marinade Finance? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Marinade Finance facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MNDE para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Marinade Finance

Para uma compreensão mais aprofundada de Marinade Finance, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Marinade Finance Quanto vale hoje o Marinade Finance (MNDE)? O preço ao vivo de MNDE em USD é 0.1103 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MNDE para USD? $ 0.1103 . Confira o O preço atual de MNDE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Marinade Finance? A capitalização de mercado de MNDE é $ 0.00 USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MNDE? O fornecimento circulante de MNDE é de 0.00 USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MNDE? MNDE atingiu um preço máximo histórico de 0.6674570026607753 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MNDE? MNDE atingiu um preço minímo histórico de 0.028223705314342616 USD . Qual é o volume de negociação de MNDE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MNDE é $ 55.12K USD . MNDE vai subir ainda este ano? MNDE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MNDE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Marinade Finance (MNDE)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

