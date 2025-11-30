Mais sobre MNDE
Informações sobre preços de MNDE
O que é MNDE
Whitepaper de MNDE
Site oficial do MNDE
Tokenomics de MNDE
Previsão de preço de MNDE
Histórico de preço de MNDE
Guia de compra de MNDE
Conversor de MNDE para moeda Fiat
Spot MNDE
Futuros USDT-M de MNDE
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Tokenomics de Marinade Finance (MNDE)
Tokenomics e análise de preços de Marinade Finance (MNDE)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Marinade Finance (MNDE), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Marinade Finance (MNDE)
Marinade Finance (marinade.finance) é o principal protocolo de staking não custodial na Solana, oferecendo soluções de staking líquido e nativo. Com mais de +$2B em TVL, a Marinade ajuda os usuários a maximizar os rendimentos e participar do DeFi da Solana com mSOL, ao mesmo tempo em que apoia a descentralização em centenas de validadores.
Tokenomics de Marinade Finance (MNDE): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Marinade Finance (MNDE) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens MNDE que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MNDE podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do MNDE, explore o preço em tempo real do token MNDE!
Como comprar MNDE
Interessado em adicionar Marinade Finance (MNDE) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar MNDE, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de Marinade Finance (MNDE)
Analisar o histórico de preços de MNDE ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de MNDE
Quer saber para onde o MNDE pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do MNDE combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"
Compre Marinade Finance (MNDE)
Montante
1 MNDE = 0.07015 USD
Negocie Marinade Finance (MNDE)
HOT
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
TOP volume
As criptomoedas com o maior volume de negociação
Recém-adicionados
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas
Os maiores ganhadores de criptomoedas em 24 horas que todo trader deve ficar de olho