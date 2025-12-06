Preço de IRIS Chain hoje

O preço ao vivo de IRIS Chain (IRC) hoje é $ 0.0227, com uma variação de 2.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IRC para USD é de $ 0.0227 por IRC.

IRIS Chain ocupa atualmente a posição #3851 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 IRC. Nas últimas 24 horas, IRC foi negociado entre $ 0.02098 (mínimo) e $ 0.026 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.213517579217701, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00832572179997189.

No desempenho de curto prazo, IRC movimentou-se +3.46% na última hora e +12.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 390.74K.

Informações de mercado de IRIS Chain (IRC)

Classificação No.3851 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 390.74K$ 390.74K $ 390.74K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.40M$ 45.40M $ 45.40M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Fornecimento total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública MATIC

