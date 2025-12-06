Cotação IRIS Chain (IRC)
O preço ao vivo de IRIS Chain (IRC) hoje é $ 0.0227, com uma variação de 2.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IRC para USD é de $ 0.0227 por IRC.
IRIS Chain ocupa atualmente a posição #3851 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 IRC. Nas últimas 24 horas, IRC foi negociado entre $ 0.02098 (mínimo) e $ 0.026 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.213517579217701, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00832572179997189.
No desempenho de curto prazo, IRC movimentou-se +3.46% na última hora e +12.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 390.74K.
No.3851
0.00%
MATIC
A capitalização de mercado atual de IRIS Chain é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 390.74K. A oferta em circulação de IRC é 0.00, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.40M.
+3.46%
-2.40%
+12.43%
+12.43%
Acompanhe as variações de preço de IRIS Chain para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.0005582
|-2.40%
|30 dias
|$ -0.0773
|-77.30%
|60 dias
|$ -0.0773
|-77.30%
|90 dias
|$ -0.0773
|-77.30%
Hoje, IRC registrou uma variação de $ -0.0005582 (-2.40%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0773 (-77.30%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, IRC teve uma variação de $ -0.0773 (-77.30%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0773 (-77.30%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de IRIS Chain (IRC)!
Confira agora a página de histórico de preço do IRIS Chain.
Em 2040, o preço de IRIS Chain pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
Pronto para começar com IRIS Chain? Comprar IRC é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar IRIS Chain. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de IRIS Chain (IRC).
Possuir IRIS Chain permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
Comprar IRIS Chain (IRC) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.
Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC
Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.
IRIS Chain é um ecossistema de blockchain impulsionado por IA que integra reconhecimento biométrico da íris com gerenciamento descentralizado de dados para revolucionar o cuidado pessoal com a saúde. Os usuários podem escanear sua íris por meio de smartphone ou quiosque para receber diagnósticos de saúde instantâneos baseados em IA enquanto ganham tokens IRC como recompensas. Esses tokens podem ser usados para assinaturas de saúde, staking ou verificação de ID descentralizada dentro do ecossistema. A missão da IRIS Chain é capacitar indivíduos a monitorar sua saúde em tempo real enquanto garante a privacidade dos dados por meio da tecnologia blockchain.
Para uma compreensão mais aprofundada de IRIS Chain, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|12-05 20:29:54
|Política Monetária
Consenso elevado sobre o aumento da taxa do Banco do Japão em dezembro, a taxa de juros mais alta em 30 anos está prestes a chegar
|12-05 15:24:33
|Atualizações da Indústria
Cofundador da Solana: A capitalização total do mercado de criptomoedas continuará a aumentar, eventualmente tornando-se uma batalha pela participação no mercado Blockchain
|12-04 09:24:58
|Atualizações da Indústria
Mercado de criptomoedas em alta novamente, entradas de capital em ETF atingem 1,1 mil milhões de dólares, alcançando máxima de 7 semanas
|12-03 18:46:22
|Política Monetária
Nova legislação do Reino Unido: Criptomoedas incorporadas no sistema de proteção de "Propriedade Pessoal"
|12-03 10:11:55
|Atualizações da Indústria
Mercado de criptomoedas mostra recuperação com ganhos generalizados, SUI e PENGU sobem mais de 20%
|12-03 06:23:37
|Atualizações da Indústria
$376 milhões liquidados em todo o mercado nas últimas 24 horas, principalmente posições short
Faça long ou short em IRC com alavancagem. Explore a negociação de futuros de IRCUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o IRIS Chain.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
Montante
1 IRC = 0.0227 USD