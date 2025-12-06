ExchangeDEX+
O preço ao vivo de IRIS Chain hoje é 0.0227 USD. A capitalização de mercado de IRC é de 0 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de IRC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Logo de IRIS Chain

Cotação IRIS Chain (IRC)

Preço em tempo real de 1 IRC para USD

$0.0227
-2.40%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de IRIS Chain (IRC)
Última atualização da página: 2025-12-06 04:14:22 (UTC+8)

Preço de IRIS Chain hoje

O preço ao vivo de IRIS Chain (IRC) hoje é $ 0.0227, com uma variação de 2.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IRC para USD é de $ 0.0227 por IRC.

IRIS Chain ocupa atualmente a posição #3851 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 IRC. Nas últimas 24 horas, IRC foi negociado entre $ 0.02098 (mínimo) e $ 0.026 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.213517579217701, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00832572179997189.

No desempenho de curto prazo, IRC movimentou-se +3.46% na última hora e +12.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 390.74K.

Informações de mercado de IRIS Chain (IRC)

No.3851

$ 0.00
$ 390.74K
$ 45.40M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

MATIC

A capitalização de mercado atual de IRIS Chain é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 390.74K. A oferta em circulação de IRC é 0.00, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.40M.

Histórico de preço de IRIS Chain USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.02098
Mínimo 24h
$ 0.026
Máximo 24h

$ 0.02098
$ 0.026
$ 2.213517579217701
$ 0.00832572179997189
+3.46%

-2.40%

+12.43%

+12.43%

Histórico de preços de IRIS Chain (IRC) em USD

Acompanhe as variações de preço de IRIS Chain para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0005582-2.40%
30 dias$ -0.0773-77.30%
60 dias$ -0.0773-77.30%
90 dias$ -0.0773-77.30%
Variação de preço de IRIS Chain hoje

Hoje, IRC registrou uma variação de $ -0.0005582 (-2.40%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de IRIS Chain

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0773 (-77.30%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de IRIS Chain

Expandindo a visualização para 60 dias, IRC teve uma variação de $ -0.0773 (-77.30%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de IRIS Chain

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0773 (-77.30%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de IRIS Chain (IRC)!

Confira agora a página de histórico de preço do IRIS Chain.

Previsão de preço para IRIS Chain

Previsão de preço de IRIS Chain (IRC) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de IRC em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de IRIS Chain (IRC) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de IRIS Chain pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço IRIS Chain pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de IRC para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de IRIS Chain.

Como comprar e investir em IRIS Chain

Pronto para começar com IRIS Chain? Comprar IRC é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar IRIS Chain. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de IRIS Chain (IRC).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de 0.00 tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e IRIS Chain será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar IRIS Chain(IRC)

O que você pode fazer com IRIS Chain

Possuir IRIS Chain permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar IRIS Chain (IRC) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

O que é IRIS Chain (IRC)

IRIS Chain é um ecossistema de blockchain impulsionado por IA que integra reconhecimento biométrico da íris com gerenciamento descentralizado de dados para revolucionar o cuidado pessoal com a saúde. Os usuários podem escanear sua íris por meio de smartphone ou quiosque para receber diagnósticos de saúde instantâneos baseados em IA enquanto ganham tokens IRC como recompensas. Esses tokens podem ser usados para assinaturas de saúde, staking ou verificação de ID descentralizada dentro do ecossistema. A missão da IRIS Chain é capacitar indivíduos a monitorar sua saúde em tempo real enquanto garante a privacidade dos dados por meio da tecnologia blockchain.

Recurso IRIS Chain

Para uma compreensão mais aprofundada de IRIS Chain, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do IRIS Chain
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre IRIS Chain

Quanto valerá 1 IRIS Chain em 2030?
Se o IRIS Chain crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do IRIS Chain e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Última atualização da página: 2025-12-06 04:14:22 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o IRIS Chain (IRC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
12-05 20:29:54Política Monetária
Consenso elevado sobre o aumento da taxa do Banco do Japão em dezembro, a taxa de juros mais alta em 30 anos está prestes a chegar
12-05 15:24:33Atualizações da Indústria
Cofundador da Solana: A capitalização total do mercado de criptomoedas continuará a aumentar, eventualmente tornando-se uma batalha pela participação no mercado Blockchain
12-04 09:24:58Atualizações da Indústria
Mercado de criptomoedas em alta novamente, entradas de capital em ETF atingem 1,1 mil milhões de dólares, alcançando máxima de 7 semanas
12-03 18:46:22Política Monetária
Nova legislação do Reino Unido: Criptomoedas incorporadas no sistema de proteção de "Propriedade Pessoal"
12-03 10:11:55Atualizações da Indústria
Mercado de criptomoedas mostra recuperação com ganhos generalizados, SUI e PENGU sobem mais de 20%
12-03 06:23:37Atualizações da Indústria
$376 milhões liquidados em todo o mercado nas últimas 24 horas, principalmente posições short

Notícias principais

Fim do QT do Fed e o potencial retorno da temporada de altcoins

December 2, 2025

JGB em alta pressiona liquidez e abala criptos em 2025

December 2, 2025

Altcoins com risco de liquidações massivas em dezembro 2025

December 2, 2025
Explore mais sobre IRIS Chain

IRCUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em IRC com alavancagem. Explore a negociação de futuros de IRCUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie IRIS Chain (IRC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o IRIS Chain.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
IRC/USDT
$0.0227
-2.40%
0.00% (USDT)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de IRC para USD

Montante

IRC
IRC
USD
USD

1 IRC = 0.0227 USD