Tokenomics de Holoworld AI (HOLO)
Tokenomics e análise de preços de Holoworld AI (HOLO)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Holoworld AI (HOLO), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Holoworld AI (HOLO)
Holoworld AI é um hub de aplicativos descentralizado projetado para agentes de inteligência artificial, aplicações e propriedades intelectuais digitais (IPs). No seu núcleo, o Holoworld AI funciona como uma loja de aplicativos para aplicações nativas de IA. Essas aplicações incluem agentes autônomos, ferramentas de mídia generativa e sistemas de conteúdo interativo. Ao combinar camadas de identidade, propriedade e liquidação baseadas em blockchain com utilidades movidas por IA, a plataforma permite que criadores desenvolvam e compartilhem produtos digitais que podem operar de forma independente ou interagir entre si. Esse design busca reduzir barreiras para a implementação de IA, oferecendo descoberta, monetização e interoperabilidade em um único ecossistema.
Tokenomics de Holoworld AI (HOLO): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Holoworld AI (HOLO) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens HOLO que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens HOLO podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do HOLO, explore o preço em tempo real do token HOLO!
Histórico de preços de Holoworld AI (HOLO)
Analisar o histórico de preços de HOLO ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de HOLO
Quer saber para onde o HOLO pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do HOLO combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
