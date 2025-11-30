Tokenomics de Holoworld AI (HOLO)

Descubra informações essenciais sobre Holoworld AI (HOLO), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-11-30 19:14:49 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de Holoworld AI (HOLO)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Holoworld AI (HOLO), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
Fornecimento total:
$ 2.05B
$ 2.05B$ 2.05B
Fornecimento circulante:
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 175.25M
$ 175.25M$ 175.25M
Máximo histórico:
$ 0.7686
$ 0.7686$ 0.7686
Mínimo histórico:
Preço atual:
$ 0.08557
$ 0.08557$ 0.08557

Informação sobre Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI é um hub de aplicativos descentralizado projetado para agentes de inteligência artificial, aplicações e propriedades intelectuais digitais (IPs). No seu núcleo, o Holoworld AI funciona como uma loja de aplicativos para aplicações nativas de IA. Essas aplicações incluem agentes autônomos, ferramentas de mídia generativa e sistemas de conteúdo interativo. Ao combinar camadas de identidade, propriedade e liquidação baseadas em blockchain com utilidades movidas por IA, a plataforma permite que criadores desenvolvam e compartilhem produtos digitais que podem operar de forma independente ou interagir entre si. Esse design busca reduzir barreiras para a implementação de IA, oferecendo descoberta, monetização e interoperabilidade em um único ecossistema.

Site oficial:
https://holoworld.com/
Whitepaper:
https://rolling-filters.s3.us-east-1.amazonaws.com/Holoworld+Whitepaper.pdf
Explorador de blocos:
https://bscscan.com/token/0x1a5D7E4c3A7F940B240b7357a4bFED30D17f9497

Tokenomics de Holoworld AI (HOLO): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Holoworld AI (HOLO) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens HOLO que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens HOLO podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do HOLO, explore o preço em tempo real do token HOLO!

Como comprar HOLO

Interessado em adicionar Holoworld AI (HOLO) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar HOLO, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.

Histórico de preços de Holoworld AI (HOLO)

Analisar o histórico de preços de HOLO ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de HOLO

Quer saber para onde o HOLO pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do HOLO combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

