O que é GXTOLD2 (GXTOLD2)

Token proprietário da GameX usado dentro de seu ecossistema de jogos Web3. Token proprietário da GameX usado dentro de seu ecossistema de jogos Web3.

GXTOLD2 está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em GXTOLD2 de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de GXTOLD2 para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre GXTOLD2 em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de GXTOLD2 tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do GXTOLD2 (em USD)

Quanto valerá GXTOLD2 (GXTOLD2) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em GXTOLD2 (GXTOLD2) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para GXTOLD2.

Confira a previsão de preço de GXTOLD2 agora!

Tokenomics de GXTOLD2 (GXTOLD2)

Compreender a tokenomics de GXTOLD2 (GXTOLD2) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GXTOLD2 agora!

Como comprar GXTOLD2 (GXTOLD2)

Quer saber como comprar GXTOLD2? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar GXTOLD2 facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

GXTOLD2 para moedas locais

Recurso GXTOLD2

Para uma compreensão mais aprofundada de GXTOLD2, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre GXTOLD2 Quanto vale hoje o GXTOLD2 (GXTOLD2)? O preço ao vivo de GXTOLD2 em USD é -- USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GXTOLD2 para USD? -- . Confira o O preço atual de GXTOLD2 para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de GXTOLD2? A capitalização de mercado de GXTOLD2 é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GXTOLD2? O fornecimento circulante de GXTOLD2 é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GXTOLD2? GXTOLD2 atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GXTOLD2? GXTOLD2 atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de GXTOLD2? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GXTOLD2 é -- USD . GXTOLD2 vai subir ainda este ano? GXTOLD2 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GXTOLD2 para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o GXTOLD2 (GXTOLD2)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025