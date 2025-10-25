O preço ao vivo de Alphabet Class A hoje é 258.13 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GOOGLON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GOOGLON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Alphabet Class A hoje é 258.13 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GOOGLON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GOOGLON facilmente na MEXC agora.

Logo de Alphabet Class A

Cotação Alphabet Class A (GOOGLON)

Preço em tempo real de 1 GOOGLON para USD

$258.12
$258.12$258.12
-0.84%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Alphabet Class A (GOOGLON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:25:17 (UTC+8)

Informações de preço de Alphabet Class A (GOOGLON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 255.03
$ 255.03$ 255.03
Mínimo 24h
$ 270.81
$ 270.81$ 270.81
Máximo 24h

$ 255.03
$ 255.03$ 255.03

$ 270.81
$ 270.81$ 270.81

$ 261.6683169509644
$ 261.6683169509644$ 261.6683169509644

$ 225.81003632470686
$ 225.81003632470686$ 225.81003632470686

-0.47%

-0.84%

+3.36%

+3.36%

O preço em tempo real de Alphabet Class A (GOOGLON) é $ 258.13. Nas últimas 24 horas, GOOGLON foi negociado entre a mínima de $ 255.03 e a máxima de $ 270.81, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GOOGLON é $ 261.6683169509644, enquanto o mais baixo é $ 225.81003632470686.

Em termos de desempenho de curto prazo, GOOGLON variou -0.47% na última hora, -0.84% nas últimas 24 horas e +3.36% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Alphabet Class A (GOOGLON)

No.1810

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 67.79K
$ 67.79K$ 67.79K

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

8.24K
8.24K 8.24K

8,237.68156612
8,237.68156612 8,237.68156612

ETH

A capitalização de mercado atual de Alphabet Class A é $ 2.13M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 67.79K. A oferta em circulação de GOOGLON é 8.24K, com um fornecimento total de 8237.68156612. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.13M.

Histórico de preços de Alphabet Class A (GOOGLON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Alphabet Class A para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -2.1866-0.84%
30 dias$ +11.81+4.79%
60 dias$ +78.13+43.40%
90 dias$ +78.13+43.40%
Variação de preço de Alphabet Class A hoje

Hoje, GOOGLON registrou uma variação de $ -2.1866 (-0.84%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Alphabet Class A

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +11.81 (+4.79%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Alphabet Class A

Expandindo a visualização para 60 dias, GOOGLON teve uma variação de $ +78.13 (+43.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Alphabet Class A

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +78.13 (+43.40%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Alphabet Class A (GOOGLON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Alphabet Class A.

O que é Alphabet Class A (GOOGLON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Alphabet Class A está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Alphabet Class A de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de GOOGLON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Alphabet Class A em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Alphabet Class A tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Alphabet Class A (em USD)

Quanto valerá Alphabet Class A (GOOGLON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Alphabet Class A (GOOGLON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Alphabet Class A.

Confira a previsão de preço de Alphabet Class A agora!

Tokenomics de Alphabet Class A (GOOGLON)

Compreender a tokenomics de Alphabet Class A (GOOGLON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GOOGLON agora!

Como comprar Alphabet Class A (GOOGLON)

Quer saber como comprar Alphabet Class A? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Alphabet Class A facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

GOOGLON para moedas locais

1 Alphabet Class A (GOOGLON) para VND
6,792,690.95
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para AUD
A$394.9389
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para GBP
193.5975
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para EUR
221.9918
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para USD
$258.13
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para MYR
RM1,089.3086
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para TRY
10,825.9722
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para JPY
¥39,235.76
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para ARS
ARS$384,693.7203
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para RUB
20,549.7293
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para INR
22,666.3953
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para IDR
Rp4,302,164.9458
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para PHP
15,165.1375
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para EGP
￡E.12,289.5693
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para BRL
R$1,388.7394
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para CAD
C$361.382
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para BDT
31,543.486
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para NGN
376,831.0805
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para COP
$1,000,501.5548
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para ZAR
R.4,455.3238
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para UAH
10,787.2527
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para TZS
T.Sh.642,113.8628
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para VES
Bs54,723.56
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para CLP
$242,900.33
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para PKR
Rs72,526.7861
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para KZT
139,003.005
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para THB
฿8,427.9445
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para TWD
NT$7,960.7292
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para AED
د.إ947.3371
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para CHF
Fr203.9227
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para HKD
HK$2,003.0888
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para AMD
֏98,861.2087
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para MAD
.د.م2,379.9586
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para MXN
$4,762.4985
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para SAR
ريال967.9875
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para ETB
Br38,980.2113
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para KES
KSh33,347.8147
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para JOD
د.أ183.01417
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para PLN
942.1745
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para RON
лв1,128.0281
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para SEK
kr2,426.422
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para BGN
лв433.6584
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para HUF
Ft86,589.7085
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para CZK
5,397.4983
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para KWD
د.ك78.98778
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para ILS
846.6664
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para BOB
Bs1,781.097
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para AZN
438.821
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para TJS
SM2,382.5399
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para GEL
699.5323
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para AOA
Kz236,816.2059
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para BHD
.د.ب97.05688
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para BMD
$258.13
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para DKK
kr1,657.1946
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para HNL
L6,747.5182
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para MUR
11,752.6589
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para NAD
$4,455.3238
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para NOK
kr2,583.8813
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para NZD
$446.5649
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para PAB
B/.258.13
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para PGK
K1,086.7273
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para QAR
ر.ق939.5932
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para RSD
дин.26,055.6422
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para UZS
soʻm3,147,926.3256
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para ALL
L21,424.79
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para ANG
ƒ462.0527
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para AWG
ƒ462.0527
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para BBD
$516.26
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para BAM
KM433.6584
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para BIF
Fr761,225.37
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para BND
$332.9877
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para BSD
$258.13
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para JMD
$41,391.1455
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para KHR
1,040,844.6925
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para KMF
Fr109,447.12
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para LAK
5,611,521.6269
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para LKR
රු78,386.3371
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para MDL
L4,385.6287
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para MGA
Ar1,168,007.2744
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para MOP
P2,065.04
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para MVR
3,949.389
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para MWK
MK448,142.0743
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para MZN
MT16,494.507
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para NPR
रु36,238.8707
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para PYG
1,830,657.96
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para RWF
Fr374,030.37
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para SBD
$2,121.8286
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para SCR
3,608.6574
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para SRD
$10,245.1797
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para SVC
$2,256.0562
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para SZL
L4,463.0677
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para TMT
m906.0363
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para TND
د.ت756.57903
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para TTD
$1,750.1214
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para UGX
Sh899,324.92
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para XAF
Fr145,585.32
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para XCD
$696.951
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para XOF
Fr145,585.32
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para XPF
Fr26,329.26
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para BWP
P3,683.5151
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para BZD
$518.8413
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para CVE
$24,584.3012
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para DJF
Fr45,689.01
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para DOP
$16,437.7184
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para DZD
د.ج33,600.7821
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para FJD
$585.9551
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para GNF
Fr2,244,440.35
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para GTQ
Q1,974.6945
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para GYD
$54,000.796
1 Alphabet Class A (GOOGLON) para ISK
kr31,749.99

Para uma compreensão mais aprofundada de Alphabet Class A, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Alphabet Class A
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Alphabet Class A

Quanto vale hoje o Alphabet Class A (GOOGLON)?
O preço ao vivo de GOOGLON em USD é 258.13 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GOOGLON para USD?
O preço atual de GOOGLON para USD é $ 258.13. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Alphabet Class A?
A capitalização de mercado de GOOGLON é $ 2.13M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GOOGLON?
O fornecimento circulante de GOOGLON é de 8.24K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GOOGLON?
GOOGLON atingiu um preço máximo histórico de 261.6683169509644 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GOOGLON?
GOOGLON atingiu um preço minímo histórico de 225.81003632470686 USD.
Qual é o volume de negociação de GOOGLON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GOOGLON é $ 67.79K USD.
GOOGLON vai subir ainda este ano?
GOOGLON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GOOGLON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:25:17 (UTC+8)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

