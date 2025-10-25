O preço ao vivo de Futu Holdings hoje é 179.84 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FUTUON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FUTUON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Futu Holdings hoje é 179.84 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FUTUON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FUTUON facilmente na MEXC agora.

Logo de Futu Holdings

Cotação Futu Holdings (FUTUON)

Preço em tempo real de 1 FUTUON para USD

$179.84
$179.84$179.84
-1.25%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Futu Holdings (FUTUON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:23:52 (UTC+8)

Informações de preço de Futu Holdings (FUTUON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 170.28
$ 170.28$ 170.28
Mínimo 24h
$ 183.27
$ 183.27$ 183.27
Máximo 24h

$ 170.28
$ 170.28$ 170.28

$ 183.27
$ 183.27$ 183.27

$ 194.05605335665007
$ 194.05605335665007$ 194.05605335665007

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

+0.03%

-1.25%

+9.09%

+9.09%

O preço em tempo real de Futu Holdings (FUTUON) é $ 179.84. Nas últimas 24 horas, FUTUON foi negociado entre a mínima de $ 170.28 e a máxima de $ 183.27, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FUTUON é $ 194.05605335665007, enquanto o mais baixo é $ 150.44906962587248.

Em termos de desempenho de curto prazo, FUTUON variou +0.03% na última hora, -1.25% nas últimas 24 horas e +9.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Futu Holdings (FUTUON)

No.2098

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 58.08K
$ 58.08K$ 58.08K

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

6.74K
6.74K 6.74K

6,743.41729152
6,743.41729152 6,743.41729152

ETH

A capitalização de mercado atual de Futu Holdings é $ 1.21M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 58.08K. A oferta em circulação de FUTUON é 6.74K, com um fornecimento total de 6743.41729152. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.21M.

Histórico de preços de Futu Holdings (FUTUON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Futu Holdings para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -2.2765-1.25%
30 dias$ +1.03+0.57%
60 dias$ +29.84+19.89%
90 dias$ +29.84+19.89%
Variação de preço de Futu Holdings hoje

Hoje, FUTUON registrou uma variação de $ -2.2765 (-1.25%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Futu Holdings

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +1.03 (+0.57%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Futu Holdings

Expandindo a visualização para 60 dias, FUTUON teve uma variação de $ +29.84 (+19.89%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Futu Holdings

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +29.84 (+19.89%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Futu Holdings (FUTUON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Futu Holdings.

O que é Futu Holdings (FUTUON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Futu Holdings está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Futu Holdings de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de FUTUON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Futu Holdings em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Futu Holdings tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Futu Holdings (em USD)

Quanto valerá Futu Holdings (FUTUON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Futu Holdings (FUTUON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Futu Holdings.

Confira a previsão de preço de Futu Holdings agora!

Tokenomics de Futu Holdings (FUTUON)

Compreender a tokenomics de Futu Holdings (FUTUON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FUTUON agora!

Como comprar Futu Holdings (FUTUON)

Quer saber como comprar Futu Holdings? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Futu Holdings facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

FUTUON para moedas locais

1 Futu Holdings (FUTUON) para VND
4,732,489.6
1 Futu Holdings (FUTUON) para AUD
A$275.1552
1 Futu Holdings (FUTUON) para GBP
134.88
1 Futu Holdings (FUTUON) para EUR
154.6624
1 Futu Holdings (FUTUON) para USD
$179.84
1 Futu Holdings (FUTUON) para MYR
RM758.9248
1 Futu Holdings (FUTUON) para TRY
7,542.4896
1 Futu Holdings (FUTUON) para JPY
¥27,335.68
1 Futu Holdings (FUTUON) para ARS
ARS$268,017.3504
1 Futu Holdings (FUTUON) para RUB
14,317.0624
1 Futu Holdings (FUTUON) para INR
15,791.7504
1 Futu Holdings (FUTUON) para IDR
Rp2,997,332.1344
1 Futu Holdings (FUTUON) para PHP
10,565.6
1 Futu Holdings (FUTUON) para EGP
￡E.8,562.1824
1 Futu Holdings (FUTUON) para BRL
R$967.5392
1 Futu Holdings (FUTUON) para CAD
C$251.776
1 Futu Holdings (FUTUON) para BDT
21,976.448
1 Futu Holdings (FUTUON) para NGN
262,539.424
1 Futu Holdings (FUTUON) para COP
$697,052.6464
1 Futu Holdings (FUTUON) para ZAR
R.3,104.0384
1 Futu Holdings (FUTUON) para UAH
7,515.5136
1 Futu Holdings (FUTUON) para TZS
T.Sh.447,362.7904
1 Futu Holdings (FUTUON) para VES
Bs38,126.08
1 Futu Holdings (FUTUON) para CLP
$169,229.44
1 Futu Holdings (FUTUON) para PKR
Rs50,529.6448
1 Futu Holdings (FUTUON) para KZT
96,843.84
1 Futu Holdings (FUTUON) para THB
฿5,871.776
1 Futu Holdings (FUTUON) para TWD
NT$5,546.2656
1 Futu Holdings (FUTUON) para AED
د.إ660.0128
1 Futu Holdings (FUTUON) para CHF
Fr142.0736
1 Futu Holdings (FUTUON) para HKD
HK$1,395.5584
1 Futu Holdings (FUTUON) para AMD
֏68,876.9216
1 Futu Holdings (FUTUON) para MAD
.د.م1,658.1248
1 Futu Holdings (FUTUON) para MXN
$3,318.048
1 Futu Holdings (FUTUON) para SAR
ريال674.4
1 Futu Holdings (FUTUON) para ETB
Br27,157.6384
1 Futu Holdings (FUTUON) para KES
KSh23,233.5296
1 Futu Holdings (FUTUON) para JOD
د.أ127.50656
1 Futu Holdings (FUTUON) para PLN
656.416
1 Futu Holdings (FUTUON) para RON
лв785.9008
1 Futu Holdings (FUTUON) para SEK
kr1,690.496
1 Futu Holdings (FUTUON) para BGN
лв302.1312
1 Futu Holdings (FUTUON) para HUF
Ft60,327.328
1 Futu Holdings (FUTUON) para CZK
3,760.4544
1 Futu Holdings (FUTUON) para KWD
د.ك55.03104
1 Futu Holdings (FUTUON) para ILS
589.8752
1 Futu Holdings (FUTUON) para BOB
Bs1,240.896
1 Futu Holdings (FUTUON) para AZN
305.728
1 Futu Holdings (FUTUON) para TJS
SM1,659.9232
1 Futu Holdings (FUTUON) para GEL
487.3664
1 Futu Holdings (FUTUON) para AOA
Kz164,990.6112
1 Futu Holdings (FUTUON) para BHD
.د.ب67.61984
1 Futu Holdings (FUTUON) para BMD
$179.84
1 Futu Holdings (FUTUON) para DKK
kr1,154.5728
1 Futu Holdings (FUTUON) para HNL
L4,701.0176
1 Futu Holdings (FUTUON) para MUR
8,188.1152
1 Futu Holdings (FUTUON) para NAD
$3,104.0384
1 Futu Holdings (FUTUON) para NOK
kr1,800.1984
1 Futu Holdings (FUTUON) para NZD
$311.1232
1 Futu Holdings (FUTUON) para PAB
B/.179.84
1 Futu Holdings (FUTUON) para PGK
K757.1264
1 Futu Holdings (FUTUON) para QAR
ر.ق654.6176
1 Futu Holdings (FUTUON) para RSD
дин.18,153.0496
1 Futu Holdings (FUTUON) para UZS
soʻm2,193,170.3808
1 Futu Holdings (FUTUON) para ALL
L14,926.72
1 Futu Holdings (FUTUON) para ANG
ƒ321.9136
1 Futu Holdings (FUTUON) para AWG
ƒ321.9136
1 Futu Holdings (FUTUON) para BBD
$359.68
1 Futu Holdings (FUTUON) para BAM
KM302.1312
1 Futu Holdings (FUTUON) para BIF
Fr530,348.16
1 Futu Holdings (FUTUON) para BND
$231.9936
1 Futu Holdings (FUTUON) para BSD
$179.84
1 Futu Holdings (FUTUON) para JMD
$28,837.344
1 Futu Holdings (FUTUON) para KHR
725,159.84
1 Futu Holdings (FUTUON) para KMF
Fr76,252.16
1 Futu Holdings (FUTUON) para LAK
3,909,565.1392
1 Futu Holdings (FUTUON) para LKR
රු54,612.0128
1 Futu Holdings (FUTUON) para MDL
L3,055.4816
1 Futu Holdings (FUTUON) para MGA
Ar813,754.4192
1 Futu Holdings (FUTUON) para MOP
P1,438.72
1 Futu Holdings (FUTUON) para MVR
2,751.552
1 Futu Holdings (FUTUON) para MWK
MK312,222.0224
1 Futu Holdings (FUTUON) para MZN
MT11,491.776
1 Futu Holdings (FUTUON) para NPR
रु25,247.7376
1 Futu Holdings (FUTUON) para PYG
1,275,425.28
1 Futu Holdings (FUTUON) para RWF
Fr260,588.16
1 Futu Holdings (FUTUON) para SBD
$1,478.2848
1 Futu Holdings (FUTUON) para SCR
2,514.1632
1 Futu Holdings (FUTUON) para SRD
$7,137.8496
1 Futu Holdings (FUTUON) para SVC
$1,571.8016
1 Futu Holdings (FUTUON) para SZL
L3,109.4336
1 Futu Holdings (FUTUON) para TMT
m631.2384
1 Futu Holdings (FUTUON) para TND
د.ت527.11104
1 Futu Holdings (FUTUON) para TTD
$1,219.3152
1 Futu Holdings (FUTUON) para UGX
Sh626,562.56
1 Futu Holdings (FUTUON) para XAF
Fr101,429.76
1 Futu Holdings (FUTUON) para XCD
$485.568
1 Futu Holdings (FUTUON) para XOF
Fr101,429.76
1 Futu Holdings (FUTUON) para XPF
Fr18,343.68
1 Futu Holdings (FUTUON) para BWP
P2,566.3168
1 Futu Holdings (FUTUON) para BZD
$361.4784
1 Futu Holdings (FUTUON) para CVE
$17,127.9616
1 Futu Holdings (FUTUON) para DJF
Fr31,831.68
1 Futu Holdings (FUTUON) para DOP
$11,452.2112
1 Futu Holdings (FUTUON) para DZD
د.ج23,409.7728
1 Futu Holdings (FUTUON) para FJD
$408.2368
1 Futu Holdings (FUTUON) para GNF
Fr1,563,708.8
1 Futu Holdings (FUTUON) para GTQ
Q1,375.776
1 Futu Holdings (FUTUON) para GYD
$37,622.528
1 Futu Holdings (FUTUON) para ISK
kr22,120.32

Para uma compreensão mais aprofundada de Futu Holdings, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Futu Holdings
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Futu Holdings

Quanto vale hoje o Futu Holdings (FUTUON)?
O preço ao vivo de FUTUON em USD é 179.84 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FUTUON para USD?
O preço atual de FUTUON para USD é $ 179.84. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Futu Holdings?
A capitalização de mercado de FUTUON é $ 1.21M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FUTUON?
O fornecimento circulante de FUTUON é de 6.74K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FUTUON?
FUTUON atingiu um preço máximo histórico de 194.05605335665007 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FUTUON?
FUTUON atingiu um preço minímo histórico de 150.44906962587248 USD.
Qual é o volume de negociação de FUTUON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FUTUON é $ 58.08K USD.
FUTUON vai subir ainda este ano?
FUTUON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FUTUON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:23:52 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Futu Holdings (FUTUON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

