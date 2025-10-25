O preço ao vivo de FreeStyle Classic hoje é 0.06343 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FST para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FST facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de FreeStyle Classic hoje é 0.06343 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FST para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FST facilmente na MEXC agora.

Cotação FreeStyle Classic (FST)

$0.06343
$0.06343$0.06343
-2.05%1D
Última atualização da página: 2025-10-25 13:23:37 (UTC+8)

Informações de preço de FreeStyle Classic (FST) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.06031
$ 0.06031$ 0.06031
Mínimo 24h
$ 0.07027
$ 0.07027$ 0.07027
Máximo 24h

$ 0.06031
$ 0.06031$ 0.06031

$ 0.07027
$ 0.07027$ 0.07027

$ 0.16619478956911515
$ 0.16619478956911515$ 0.16619478956911515

$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232$ 0.025653004858575232

-0.21%

-2.05%

-8.05%

-8.05%

O preço em tempo real de FreeStyle Classic (FST) é $ 0.06343. Nas últimas 24 horas, FST foi negociado entre a mínima de $ 0.06031 e a máxima de $ 0.07027, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FST é $ 0.16619478956911515, enquanto o mais baixo é $ 0.025653004858575232.

Em termos de desempenho de curto prazo, FST variou -0.21% na última hora, -2.05% nas últimas 24 horas e -8.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de FreeStyle Classic (FST)

No.1422

$ 5.19M
$ 5.19M$ 5.19M

$ 55.91K
$ 55.91K$ 55.91K

$ 63.43M
$ 63.43M$ 63.43M

81.85M
81.85M 81.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.18%

BSC

A capitalização de mercado atual de FreeStyle Classic é $ 5.19M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.91K. A oferta em circulação de FST é 81.85M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 63.43M.

Histórico de preços de FreeStyle Classic (FST) em USD

Acompanhe as variações de preço de FreeStyle Classic para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0013275-2.05%
30 dias$ -0.04816-43.16%
60 dias$ +0.03707+140.62%
90 dias$ +0.05343+534.30%
Variação de preço de FreeStyle Classic hoje

Hoje, FST registrou uma variação de $ -0.0013275 (-2.05%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de FreeStyle Classic

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.04816 (-43.16%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de FreeStyle Classic

Expandindo a visualização para 60 dias, FST teve uma variação de $ +0.03707 (+140.62%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de FreeStyle Classic

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.05343 (+534.30%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de FreeStyle Classic (FST)!

Confira agora a página de histórico de preço do FreeStyle Classic.

O que é FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em FreeStyle Classic de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de FST para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre FreeStyle Classic em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de FreeStyle Classic tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do FreeStyle Classic (em USD)

Quanto valerá FreeStyle Classic (FST) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em FreeStyle Classic (FST) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para FreeStyle Classic.

Confira a previsão de preço de FreeStyle Classic agora!

Tokenomics de FreeStyle Classic (FST)

Compreender a tokenomics de FreeStyle Classic (FST) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FST agora!

Como comprar FreeStyle Classic (FST)

Quer saber como comprar FreeStyle Classic? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar FreeStyle Classic facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

FST para moedas locais

1 FreeStyle Classic (FST) para VND
1,669.16045
1 FreeStyle Classic (FST) para AUD
A$0.0970479
1 FreeStyle Classic (FST) para GBP
0.0475725
1 FreeStyle Classic (FST) para EUR
0.0545498
1 FreeStyle Classic (FST) para USD
$0.06343
1 FreeStyle Classic (FST) para MYR
RM0.2676746
1 FreeStyle Classic (FST) para TRY
2.6602542
1 FreeStyle Classic (FST) para JPY
¥9.64136
1 FreeStyle Classic (FST) para ARS
ARS$94.5303633
1 FreeStyle Classic (FST) para RUB
5.0496623
1 FreeStyle Classic (FST) para INR
5.5697883
1 FreeStyle Classic (FST) para IDR
Rp1,057.1662438
1 FreeStyle Classic (FST) para PHP
3.7265125
1 FreeStyle Classic (FST) para EGP
￡E.3.0199023
1 FreeStyle Classic (FST) para BRL
R$0.3412534
1 FreeStyle Classic (FST) para CAD
C$0.088802
1 FreeStyle Classic (FST) para BDT
7.751146
1 FreeStyle Classic (FST) para NGN
92.5982855
1 FreeStyle Classic (FST) para COP
$245.8521428
1 FreeStyle Classic (FST) para ZAR
R.1.0948018
1 FreeStyle Classic (FST) para UAH
2.6507397
1 FreeStyle Classic (FST) para TZS
T.Sh.157.7859308
1 FreeStyle Classic (FST) para VES
Bs13.44716
1 FreeStyle Classic (FST) para CLP
$59.68763
1 FreeStyle Classic (FST) para PKR
Rs17.8219271
1 FreeStyle Classic (FST) para KZT
34.157055
1 FreeStyle Classic (FST) para THB
฿2.0709895
1 FreeStyle Classic (FST) para TWD
NT$1.9561812
1 FreeStyle Classic (FST) para AED
د.إ0.2327881
1 FreeStyle Classic (FST) para CHF
Fr0.0501097
1 FreeStyle Classic (FST) para HKD
HK$0.4922168
1 FreeStyle Classic (FST) para AMD
֏24.2930557
1 FreeStyle Classic (FST) para MAD
.د.م0.5848246
1 FreeStyle Classic (FST) para MXN
$1.1702835
1 FreeStyle Classic (FST) para SAR
ريال0.2378625
1 FreeStyle Classic (FST) para ETB
Br9.5785643
1 FreeStyle Classic (FST) para KES
KSh8.1945217
1 FreeStyle Classic (FST) para JOD
د.أ0.04497187
1 FreeStyle Classic (FST) para PLN
0.2315195
1 FreeStyle Classic (FST) para RON
лв0.2771891
1 FreeStyle Classic (FST) para SEK
kr0.596242
1 FreeStyle Classic (FST) para BGN
лв0.1065624
1 FreeStyle Classic (FST) para HUF
Ft21.2775935
1 FreeStyle Classic (FST) para CZK
1.3263213
1 FreeStyle Classic (FST) para KWD
د.ك0.01940958
1 FreeStyle Classic (FST) para ILS
0.2080504
1 FreeStyle Classic (FST) para BOB
Bs0.437667
1 FreeStyle Classic (FST) para AZN
0.107831
1 FreeStyle Classic (FST) para TJS
SM0.5854589
1 FreeStyle Classic (FST) para GEL
0.1718953
1 FreeStyle Classic (FST) para AOA
Kz58.1925849
1 FreeStyle Classic (FST) para BHD
.د.ب0.02384968
1 FreeStyle Classic (FST) para BMD
$0.06343
1 FreeStyle Classic (FST) para DKK
kr0.4072206
1 FreeStyle Classic (FST) para HNL
L1.6580602
1 FreeStyle Classic (FST) para MUR
2.8879679
1 FreeStyle Classic (FST) para NAD
$1.0948018
1 FreeStyle Classic (FST) para NOK
kr0.6349343
1 FreeStyle Classic (FST) para NZD
$0.1097339
1 FreeStyle Classic (FST) para PAB
B/.0.06343
1 FreeStyle Classic (FST) para PGK
K0.2670403
1 FreeStyle Classic (FST) para QAR
ر.ق0.2308852
1 FreeStyle Classic (FST) para RSD
дин.6.4026242
1 FreeStyle Classic (FST) para UZS
soʻm773.5364616
1 FreeStyle Classic (FST) para ALL
L5.26469
1 FreeStyle Classic (FST) para ANG
ƒ0.1135397
1 FreeStyle Classic (FST) para AWG
ƒ0.1135397
1 FreeStyle Classic (FST) para BBD
$0.12686
1 FreeStyle Classic (FST) para BAM
KM0.1065624
1 FreeStyle Classic (FST) para BIF
Fr187.05507
1 FreeStyle Classic (FST) para BND
$0.0818247
1 FreeStyle Classic (FST) para BSD
$0.06343
1 FreeStyle Classic (FST) para JMD
$10.1710005
1 FreeStyle Classic (FST) para KHR
255.7656175
1 FreeStyle Classic (FST) para KMF
Fr26.89432
1 FreeStyle Classic (FST) para LAK
1,378.9130159
1 FreeStyle Classic (FST) para LKR
රු19.2617881
1 FreeStyle Classic (FST) para MDL
L1.0776757
1 FreeStyle Classic (FST) para MGA
Ar287.0131384
1 FreeStyle Classic (FST) para MOP
P0.50744
1 FreeStyle Classic (FST) para MVR
0.970479
1 FreeStyle Classic (FST) para MWK
MK110.1214573
1 FreeStyle Classic (FST) para MZN
MT4.053177
1 FreeStyle Classic (FST) para NPR
रु8.9049377
1 FreeStyle Classic (FST) para PYG
449.84556
1 FreeStyle Classic (FST) para RWF
Fr91.91007
1 FreeStyle Classic (FST) para SBD
$0.5213946
1 FreeStyle Classic (FST) para SCR
0.8867514
1 FreeStyle Classic (FST) para SRD
$2.5175367
1 FreeStyle Classic (FST) para SVC
$0.5543782
1 FreeStyle Classic (FST) para SZL
L1.0967047
1 FreeStyle Classic (FST) para TMT
m0.2226393
1 FreeStyle Classic (FST) para TND
د.ت0.18591333
1 FreeStyle Classic (FST) para TTD
$0.4300554
1 FreeStyle Classic (FST) para UGX
Sh220.99012
1 FreeStyle Classic (FST) para XAF
Fr35.77452
1 FreeStyle Classic (FST) para XCD
$0.171261
1 FreeStyle Classic (FST) para XOF
Fr35.77452
1 FreeStyle Classic (FST) para XPF
Fr6.46986
1 FreeStyle Classic (FST) para BWP
P0.9051461
1 FreeStyle Classic (FST) para BZD
$0.1274943
1 FreeStyle Classic (FST) para CVE
$6.0410732
1 FreeStyle Classic (FST) para DJF
Fr11.22711
1 FreeStyle Classic (FST) para DOP
$4.0392224
1 FreeStyle Classic (FST) para DZD
د.ج8.2566831
1 FreeStyle Classic (FST) para FJD
$0.1439861
1 FreeStyle Classic (FST) para GNF
Fr551.52385
1 FreeStyle Classic (FST) para GTQ
Q0.4852395
1 FreeStyle Classic (FST) para GYD
$13.269556
1 FreeStyle Classic (FST) para ISK
kr7.80189

Para uma compreensão mais aprofundada de FreeStyle Classic, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do FreeStyle Classic
Explorador de blocos

Site oficial do FreeStyle Classic
Explorador de blocos

Quanto vale hoje o FreeStyle Classic (FST)?
O preço ao vivo de FST em USD é 0.06343 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FST para USD?
O preço atual de FST para USD é $ 0.06343. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de FreeStyle Classic?
A capitalização de mercado de FST é $ 5.19M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FST?
O fornecimento circulante de FST é de 81.85M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FST?
FST atingiu um preço máximo histórico de 0.16619478956911515 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FST?
FST atingiu um preço minímo histórico de 0.025653004858575232 USD.
Qual é o volume de negociação de FST?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FST é $ 55.91K USD.
FST vai subir ainda este ano?
FST pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FST para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:23:37 (UTC+8)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Montante

FST
FST
USD
USD

1 FST = 0.06343 USD

FST/USDT
$0.06343
$0.06343$0.06343
-2.03%

