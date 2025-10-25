O que é FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn't just entertainment—it's a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it's a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

Tokenomics de FreeStyle Classic (FST)

Compreender a tokenomics de FreeStyle Classic (FST) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FST agora!

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre FreeStyle Classic Quanto vale hoje o FreeStyle Classic (FST)? O preço ao vivo de FST em USD é 0.06343 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FST para USD? $ 0.06343 . Confira o O preço atual de FST para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de FreeStyle Classic? A capitalização de mercado de FST é $ 5.19M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FST? O fornecimento circulante de FST é de 81.85M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FST? FST atingiu um preço máximo histórico de 0.16619478956911515 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FST? FST atingiu um preço minímo histórico de 0.025653004858575232 USD . Qual é o volume de negociação de FST? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FST é $ 55.91K USD . FST vai subir ainda este ano? FST pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FST para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o FreeStyle Classic (FST)

