Logo de Fragmetric

Cotação Fragmetric (FRAG)

Preço em tempo real de 1 FRAG para USD

Gráfico de preço em tempo real de Fragmetric (FRAG)
Última atualização da página: 2025-10-05 09:49:12 (UTC+8)

Informações de preço de Fragmetric (FRAG) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
O preço em tempo real de Fragmetric (FRAG) é $ 0.03192. Nas últimas 24 horas, FRAG foi negociado entre a mínima de $ 0.03132 e a máxima de $ 0.03323, indicando uma volatilidade ativa no mercado.

Em termos de desempenho de curto prazo, FRAG variou +0.06% na última hora, +0.72% nas últimas 24 horas e -3.04% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Fragmetric (FRAG)

A capitalização de mercado atual de Fragmetric é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 123.50K. A oferta em circulação de FRAG é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.92M.

Histórico de preços de Fragmetric (FRAG) em USD

Acompanhe as variações de preço de Fragmetric para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0002282+0.72%
30 dias$ -0.00838-20.80%
60 dias$ -0.01189-27.14%
90 dias$ -0.03066-49.00%
Variação de preço de Fragmetric hoje

Hoje, FRAG registrou uma variação de $ +0.0002282 (+0.72%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Fragmetric

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00838 (-20.80%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Fragmetric

Expandindo a visualização para 60 dias, FRAG teve uma variação de $ -0.01189 (-27.14%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Fragmetric

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.03066 (-49.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Fragmetric (FRAG)!

Confira agora a página de histórico de preço do Fragmetric.

O que é Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Fragmetric de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de FRAG para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Fragmetric em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Fragmetric tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Fragmetric (em USD)

Quanto valerá Fragmetric (FRAG) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Fragmetric (FRAG) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Fragmetric.

Confira a previsão de preço de Fragmetric agora!

Tokenomics de Fragmetric (FRAG)

Compreender a tokenomics de Fragmetric (FRAG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FRAG agora!

Como comprar Fragmetric (FRAG)

Quer saber como comprar Fragmetric? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Fragmetric facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

FRAG para moedas locais

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Fragmetric

Quanto vale hoje o Fragmetric (FRAG)?
O preço ao vivo de FRAG em USD é 0.03192 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FRAG para USD?
O preço atual de FRAG para USD é $ 0.03192. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Fragmetric?
A capitalização de mercado de FRAG é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FRAG?
O fornecimento circulante de FRAG é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FRAG?
FRAG atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FRAG?
FRAG atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de FRAG?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FRAG é $ 123.50K USD.
FRAG vai subir ainda este ano?
FRAG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FRAG para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-05 09:49:12 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Fragmetric (FRAG)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-04 13:39:16Dados On-chain
ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem
10-04 11:26:38Atualizações da Indústria
Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9%
10-03 10:20:00Atualizações da Indústria
Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3%
10-03 05:17:00Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto
10-01 14:11:00Atualizações da Indústria
Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares
09-30 18:14:00Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa

