O preço ao vivo de Flux AI hoje é 0.0001711 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FLUXAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FLUXAI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Flux AI hoje é 0.0001711 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FLUXAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FLUXAI facilmente na MEXC agora.

Mais sobre FLUXAI

Informações sobre preços de FLUXAI

Whitepaper de FLUXAI

Site oficial do FLUXAI

Tokenomics de FLUXAI

Previsão de preço de FLUXAI

Histórico de preço de FLUXAI

Guia de compra de FLUXAI

Conversor de FLUXAI para moeda Fiat

Spot FLUXAI

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Flux AI

Cotação Flux AI (FLUXAI)

Preço em tempo real de 1 FLUXAI para USD

$0.0001714
$0.0001714$0.0001714
-41.58%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Flux AI (FLUXAI)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:22:49 (UTC+8)

Informações de preço de Flux AI (FLUXAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.000168
$ 0.000168$ 0.000168
Mínimo 24h
$ 0.0004251
$ 0.0004251$ 0.0004251
Máximo 24h

$ 0.000168
$ 0.000168$ 0.000168

$ 0.0004251
$ 0.0004251$ 0.0004251

--
----

--
----

-2.35%

-41.58%

-86.90%

-86.90%

O preço em tempo real de Flux AI (FLUXAI) é $ 0.0001711. Nas últimas 24 horas, FLUXAI foi negociado entre a mínima de $ 0.000168 e a máxima de $ 0.0004251, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FLUXAI é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, FLUXAI variou -2.35% na última hora, -41.58% nas últimas 24 horas e -86.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Flux AI (FLUXAI)

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

$ 171.10K
$ 171.10K$ 171.10K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

A capitalização de mercado atual de Flux AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.13M. A oferta em circulação de FLUXAI é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 171.10K.

Histórico de preços de Flux AI (FLUXAI) em USD

Acompanhe as variações de preço de Flux AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000121993-41.58%
30 dias$ -0.0008289-82.89%
60 dias$ -0.0008289-82.89%
90 dias$ -0.0008289-82.89%
Variação de preço de Flux AI hoje

Hoje, FLUXAI registrou uma variação de $ -0.000121993 (-41.58%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Flux AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0008289 (-82.89%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Flux AI

Expandindo a visualização para 60 dias, FLUXAI teve uma variação de $ -0.0008289 (-82.89%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Flux AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0008289 (-82.89%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Flux AI (FLUXAI)!

Confira agora a página de histórico de preço do Flux AI.

O que é Flux AI (FLUXAI)

O futuro da criatividade: IA encontra imaginação #FLUXAI

Flux AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Flux AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de FLUXAI para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Flux AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Flux AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Flux AI (em USD)

Quanto valerá Flux AI (FLUXAI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Flux AI (FLUXAI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Flux AI.

Confira a previsão de preço de Flux AI agora!

Tokenomics de Flux AI (FLUXAI)

Compreender a tokenomics de Flux AI (FLUXAI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FLUXAI agora!

Como comprar Flux AI (FLUXAI)

Quer saber como comprar Flux AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Flux AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

FLUXAI para moedas locais

1 Flux AI (FLUXAI) para VND
4.5024965
1 Flux AI (FLUXAI) para AUD
A$0.000261783
1 Flux AI (FLUXAI) para GBP
0.000128325
1 Flux AI (FLUXAI) para EUR
0.000147146
1 Flux AI (FLUXAI) para USD
$0.0001711
1 Flux AI (FLUXAI) para MYR
RM0.000722042
1 Flux AI (FLUXAI) para TRY
0.007175934
1 Flux AI (FLUXAI) para JPY
¥0.0260072
1 Flux AI (FLUXAI) para ARS
ARS$0.254992041
1 Flux AI (FLUXAI) para RUB
0.013621271
1 Flux AI (FLUXAI) para INR
0.015024291
1 Flux AI (FLUXAI) para IDR
Rp2.851665526
1 Flux AI (FLUXAI) para PHP
0.010052125
1 Flux AI (FLUXAI) para EGP
￡E.0.008146071
1 Flux AI (FLUXAI) para BRL
R$0.000920518
1 Flux AI (FLUXAI) para CAD
C$0.00023954
1 Flux AI (FLUXAI) para BDT
0.02090842
1 Flux AI (FLUXAI) para NGN
0.249780335
1 Flux AI (FLUXAI) para COP
$0.663176756
1 Flux AI (FLUXAI) para ZAR
R.0.002953186
1 Flux AI (FLUXAI) para UAH
0.007150269
1 Flux AI (FLUXAI) para TZS
T.Sh.0.425621516
1 Flux AI (FLUXAI) para VES
Bs0.0362732
1 Flux AI (FLUXAI) para CLP
$0.1610051
1 Flux AI (FLUXAI) para PKR
Rs0.048073967
1 Flux AI (FLUXAI) para KZT
0.09213735
1 Flux AI (FLUXAI) para THB
฿0.005586415
1 Flux AI (FLUXAI) para TWD
NT$0.005276724
1 Flux AI (FLUXAI) para AED
د.إ0.000627937
1 Flux AI (FLUXAI) para CHF
Fr0.000135169
1 Flux AI (FLUXAI) para HKD
HK$0.001327736
1 Flux AI (FLUXAI) para AMD
֏0.065529589
1 Flux AI (FLUXAI) para MAD
.د.م0.001577542
1 Flux AI (FLUXAI) para MXN
$0.003156795
1 Flux AI (FLUXAI) para SAR
ريال0.000641625
1 Flux AI (FLUXAI) para ETB
Br0.025837811
1 Flux AI (FLUXAI) para KES
KSh0.022104409
1 Flux AI (FLUXAI) para JOD
د.أ0.0001213099
1 Flux AI (FLUXAI) para PLN
0.000624515
1 Flux AI (FLUXAI) para RON
лв0.000747707
1 Flux AI (FLUXAI) para SEK
kr0.00160834
1 Flux AI (FLUXAI) para BGN
лв0.000287448
1 Flux AI (FLUXAI) para HUF
Ft0.057395495
1 Flux AI (FLUXAI) para CZK
0.003577701
1 Flux AI (FLUXAI) para KWD
د.ك0.0000523566
1 Flux AI (FLUXAI) para ILS
0.000561208
1 Flux AI (FLUXAI) para BOB
Bs0.00118059
1 Flux AI (FLUXAI) para AZN
0.00029087
1 Flux AI (FLUXAI) para TJS
SM0.001579253
1 Flux AI (FLUXAI) para GEL
0.000463681
1 Flux AI (FLUXAI) para AOA
Kz0.156972273
1 Flux AI (FLUXAI) para BHD
.د.ب0.0000643336
1 Flux AI (FLUXAI) para BMD
$0.0001711
1 Flux AI (FLUXAI) para DKK
kr0.001098462
1 Flux AI (FLUXAI) para HNL
L0.004472554
1 Flux AI (FLUXAI) para MUR
0.007790183
1 Flux AI (FLUXAI) para NAD
$0.002953186
1 Flux AI (FLUXAI) para NOK
kr0.001712711
1 Flux AI (FLUXAI) para NZD
$0.000296003
1 Flux AI (FLUXAI) para PAB
B/.0.0001711
1 Flux AI (FLUXAI) para PGK
K0.000720331
1 Flux AI (FLUXAI) para QAR
ر.ق0.000622804
1 Flux AI (FLUXAI) para RSD
дин.0.017270834
1 Flux AI (FLUXAI) para UZS
soʻm2.086585032
1 Flux AI (FLUXAI) para ALL
L0.0142013
1 Flux AI (FLUXAI) para ANG
ƒ0.000306269
1 Flux AI (FLUXAI) para AWG
ƒ0.000306269
1 Flux AI (FLUXAI) para BBD
$0.0003422
1 Flux AI (FLUXAI) para BAM
KM0.000287448
1 Flux AI (FLUXAI) para BIF
Fr0.5045739
1 Flux AI (FLUXAI) para BND
$0.000220719
1 Flux AI (FLUXAI) para BSD
$0.0001711
1 Flux AI (FLUXAI) para JMD
$0.027435885
1 Flux AI (FLUXAI) para KHR
0.689917975
1 Flux AI (FLUXAI) para KMF
Fr0.0725464
1 Flux AI (FLUXAI) para LAK
3.719565143
1 Flux AI (FLUXAI) para LKR
රු0.051957937
1 Flux AI (FLUXAI) para MDL
L0.002906989
1 Flux AI (FLUXAI) para MGA
Ar0.774206968
1 Flux AI (FLUXAI) para MOP
P0.0013688
1 Flux AI (FLUXAI) para MVR
0.00261783
1 Flux AI (FLUXAI) para MWK
MK0.297048421
1 Flux AI (FLUXAI) para MZN
MT0.01093329
1 Flux AI (FLUXAI) para NPR
रु0.024020729
1 Flux AI (FLUXAI) para PYG
1.2134412
1 Flux AI (FLUXAI) para RWF
Fr0.2479239
1 Flux AI (FLUXAI) para SBD
$0.001406442
1 Flux AI (FLUXAI) para SCR
0.002391978
1 Flux AI (FLUXAI) para SRD
$0.006790959
1 Flux AI (FLUXAI) para SVC
$0.001495414
1 Flux AI (FLUXAI) para SZL
L0.002958319
1 Flux AI (FLUXAI) para TMT
m0.000600561
1 Flux AI (FLUXAI) para TND
د.ت0.0005014941
1 Flux AI (FLUXAI) para TTD
$0.001160058
1 Flux AI (FLUXAI) para UGX
Sh0.5961124
1 Flux AI (FLUXAI) para XAF
Fr0.0965004
1 Flux AI (FLUXAI) para XCD
$0.00046197
1 Flux AI (FLUXAI) para XOF
Fr0.0965004
1 Flux AI (FLUXAI) para XPF
Fr0.0174522
1 Flux AI (FLUXAI) para BWP
P0.002441597
1 Flux AI (FLUXAI) para BZD
$0.000343911
1 Flux AI (FLUXAI) para CVE
$0.016295564
1 Flux AI (FLUXAI) para DJF
Fr0.0302847
1 Flux AI (FLUXAI) para DOP
$0.010895648
1 Flux AI (FLUXAI) para DZD
د.ج0.022272087
1 Flux AI (FLUXAI) para FJD
$0.000388397
1 Flux AI (FLUXAI) para GNF
Fr1.4877145
1 Flux AI (FLUXAI) para GTQ
Q0.001308915
1 Flux AI (FLUXAI) para GYD
$0.03579412
1 Flux AI (FLUXAI) para ISK
kr0.0210453

Recurso Flux AI

Para uma compreensão mais aprofundada de Flux AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Flux AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Flux AI

Quanto vale hoje o Flux AI (FLUXAI)?
O preço ao vivo de FLUXAI em USD é 0.0001711 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FLUXAI para USD?
O preço atual de FLUXAI para USD é $ 0.0001711. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Flux AI?
A capitalização de mercado de FLUXAI é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FLUXAI?
O fornecimento circulante de FLUXAI é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FLUXAI?
FLUXAI atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FLUXAI?
FLUXAI atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de FLUXAI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FLUXAI é $ 1.13M USD.
FLUXAI vai subir ainda este ano?
FLUXAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FLUXAI para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:22:49 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Flux AI (FLUXAI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de FLUXAI para USD

Montante

FLUXAI
FLUXAI
USD
USD

1 FLUXAI = 0.0001711 USD

Negocie FLUXAI

FLUXAI/USDT
$0.0001714
$0.0001714$0.0001714
-41.58%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,201.99
$111,201.99$111,201.99

+1.04%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,925.73
$3,925.73$3,925.73

+0.94%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05471
$0.05471$0.05471

+51.13%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.04
$194.04$194.04

+2.42%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$10.3695
$10.3695$10.3695

-46.73%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,925.73
$3,925.73$3,925.73

+0.94%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,201.99
$111,201.99$111,201.99

+1.04%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.04
$194.04$194.04

+2.42%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5594
$2.5594$2.5594

+3.20%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19855
$0.19855$0.19855

+1.86%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002003
$0.000000002003$0.000000002003

+100.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004427
$0.0000000000000000004427$0.0000000000000000004427

+1,894.14%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008500
$0.0008500$0.0008500

+1,078.91%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3784
$0.3784$0.3784

+278.40%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$250.25
$250.25$250.25

+176.39%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2561
$0.2561$0.2561

+156.10%