O preço ao vivo de Dora Factory hoje é 0.01348 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DORAFACTORY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DORAFACTORY facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Dora Factory hoje é 0.01348 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DORAFACTORY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DORAFACTORY facilmente na MEXC agora.

Mais sobre DORAFACTORY

Informações sobre preços de DORAFACTORY

Whitepaper de DORAFACTORY

Site oficial do DORAFACTORY

Tokenomics de DORAFACTORY

Previsão de preço de DORAFACTORY

Histórico de preço de DORAFACTORY

Guia de compra de DORAFACTORY

Conversor de DORAFACTORY para moeda Fiat

Spot DORAFACTORY

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Dora Factory

Cotação Dora Factory (DORAFACTORY)

Preço em tempo real de 1 DORAFACTORY para USD

$0.01348
$0.01348$0.01348
+1.27%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Dora Factory (DORAFACTORY)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:18:41 (UTC+8)

Informações de preço de Dora Factory (DORAFACTORY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01292
$ 0.01292$ 0.01292
Mínimo 24h
$ 0.01397
$ 0.01397$ 0.01397
Máximo 24h

$ 0.01292
$ 0.01292$ 0.01292

$ 0.01397
$ 0.01397$ 0.01397

--
----

--
----

+0.29%

+1.27%

-0.81%

-0.81%

O preço em tempo real de Dora Factory (DORAFACTORY) é $ 0.01348. Nas últimas 24 horas, DORAFACTORY foi negociado entre a mínima de $ 0.01292 e a máxima de $ 0.01397, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DORAFACTORY é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, DORAFACTORY variou +0.29% na última hora, +1.27% nas últimas 24 horas e -0.81% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dora Factory (DORAFACTORY)

--
----

$ 55.24K
$ 55.24K$ 55.24K

$ 13.48M
$ 13.48M$ 13.48M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

A capitalização de mercado atual de Dora Factory é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.24K. A oferta em circulação de DORAFACTORY é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.48M.

Histórico de preços de Dora Factory (DORAFACTORY) em USD

Acompanhe as variações de preço de Dora Factory para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000169+1.27%
30 dias$ -0.00419-23.72%
60 dias$ -0.00599-30.77%
90 dias$ -0.00671-33.24%
Variação de preço de Dora Factory hoje

Hoje, DORAFACTORY registrou uma variação de $ +0.000169 (+1.27%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Dora Factory

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00419 (-23.72%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Dora Factory

Expandindo a visualização para 60 dias, DORAFACTORY teve uma variação de $ -0.00599 (-30.77%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Dora Factory

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00671 (-33.24%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Dora Factory (DORAFACTORY)!

Confira agora a página de histórico de preço do Dora Factory.

O que é Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Dora Factory de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de DORAFACTORY para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Dora Factory em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Dora Factory tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Dora Factory (em USD)

Quanto valerá Dora Factory (DORAFACTORY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Dora Factory (DORAFACTORY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Dora Factory.

Confira a previsão de preço de Dora Factory agora!

Tokenomics de Dora Factory (DORAFACTORY)

Compreender a tokenomics de Dora Factory (DORAFACTORY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DORAFACTORY agora!

Como comprar Dora Factory (DORAFACTORY)

Quer saber como comprar Dora Factory? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Dora Factory facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

DORAFACTORY para moedas locais

1 Dora Factory (DORAFACTORY) para VND
354.7262
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para AUD
A$0.0206244
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para GBP
0.01011
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para EUR
0.0115928
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para USD
$0.01348
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para MYR
RM0.0568856
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para TRY
0.5653512
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para JPY
¥2.04896
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para ARS
ARS$20.0893788
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para RUB
1.0731428
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para INR
1.1836788
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para IDR
Rp224.6665768
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para PHP
0.79195
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para EGP
￡E.0.6417828
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para BRL
R$0.0725224
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para CAD
C$0.018872
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para BDT
1.647256
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para NGN
19.678778
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para COP
$52.2479408
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para ZAR
R.0.2326648
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para UAH
0.5633292
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para TZS
T.Sh.33.5323088
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para VES
Bs2.85776
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para CLP
$12.68468
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para PKR
Rs3.7874756
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para KZT
7.25898
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para THB
฿0.440122
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para TWD
NT$0.4157232
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para AED
د.إ0.0494716
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para CHF
Fr0.0106492
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para HKD
HK$0.1046048
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para AMD
֏5.1627052
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para MAD
.د.م0.1242856
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para MXN
$0.248706
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para SAR
ريال0.05055
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para ETB
Br2.0356148
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para KES
KSh1.7414812
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para JOD
د.أ0.00955732
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para PLN
0.049202
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para RON
лв0.0589076
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para SEK
kr0.126712
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para BGN
лв0.0226464
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para HUF
Ft4.521866
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para CZK
0.2818668
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para KWD
د.ك0.00412488
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para ILS
0.0442144
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para BOB
Bs0.093012
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para AZN
0.022916
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para TJS
SM0.1244204
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para GEL
0.0365308
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para AOA
Kz12.3669564
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para BHD
.د.ب0.00506848
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para BMD
$0.01348
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para DKK
kr0.0865416
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para HNL
L0.3523672
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para MUR
0.6137444
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para NAD
$0.2326648
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para NOK
kr0.1349348
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para NZD
$0.0233204
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para PAB
B/.0.01348
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para PGK
K0.0567508
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para QAR
ر.ق0.0490672
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para RSD
дин.1.3606712
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para UZS
soʻm164.3902176
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para ALL
L1.11884
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para ANG
ƒ0.0241292
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para AWG
ƒ0.0241292
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para BBD
$0.02696
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para BAM
KM0.0226464
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para BIF
Fr39.75252
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para BND
$0.0173892
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para BSD
$0.01348
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para JMD
$2.161518
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para KHR
54.35473
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para KMF
Fr5.71552
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para LAK
293.0434724
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para LKR
රු4.0934716
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para MDL
L0.2290252
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para MGA
Ar60.9953824
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para MOP
P0.10784
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para MVR
0.206244
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para MWK
MK23.4027628
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para MZN
MT0.861372
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para NPR
रु1.8924572
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para PYG
95.60016
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para RWF
Fr19.53252
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para SBD
$0.1108056
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para SCR
0.1884504
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para SRD
$0.5350212
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para SVC
$0.1178152
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para SZL
L0.2330692
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para TMT
m0.0473148
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para TND
د.ت0.03950988
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para TTD
$0.0913944
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para UGX
Sh46.96432
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para XAF
Fr7.60272
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para XCD
$0.036396
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para XOF
Fr7.60272
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para XPF
Fr1.37496
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para BWP
P0.1923596
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para BZD
$0.0270948
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para CVE
$1.2838352
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para DJF
Fr2.38596
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para DOP
$0.8584064
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para DZD
د.ج1.7546916
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para FJD
$0.0305996
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para GNF
Fr117.2086
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para GTQ
Q0.103122
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para GYD
$2.820016
1 Dora Factory (DORAFACTORY) para ISK
kr1.65804

Recurso Dora Factory

Para uma compreensão mais aprofundada de Dora Factory, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Dora Factory
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Dora Factory

Quanto vale hoje o Dora Factory (DORAFACTORY)?
O preço ao vivo de DORAFACTORY em USD é 0.01348 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DORAFACTORY para USD?
O preço atual de DORAFACTORY para USD é $ 0.01348. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Dora Factory?
A capitalização de mercado de DORAFACTORY é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DORAFACTORY?
O fornecimento circulante de DORAFACTORY é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DORAFACTORY?
DORAFACTORY atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DORAFACTORY?
DORAFACTORY atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de DORAFACTORY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DORAFACTORY é $ 55.24K USD.
DORAFACTORY vai subir ainda este ano?
DORAFACTORY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DORAFACTORY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:18:41 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Dora Factory (DORAFACTORY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de DORAFACTORY para USD

Montante

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0.01348 USD

Negocie DORAFACTORY

DORAFACTORY/USDT
$0.01348
$0.01348$0.01348
+1.20%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,107.63
$111,107.63$111,107.63

+0.96%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,921.19
$3,921.19$3,921.19

+0.82%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05600
$0.05600$0.05600

+54.69%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.77
$193.77$193.77

+2.28%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$8.9688
$8.9688$8.9688

-53.92%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,921.19
$3,921.19$3,921.19

+0.82%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,107.63
$111,107.63$111,107.63

+0.96%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.77
$193.77$193.77

+2.28%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5503
$2.5503$2.5503

+2.84%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19811
$0.19811$0.19811

+1.63%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002019
$0.000000002019$0.000000002019

+101.90%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000005405
$0.0000000000000000005405$0.0000000000000000005405

+2,334.68%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0007480
$0.0007480$0.0007480

+937.44%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3754
$0.3754$0.3754

+275.40%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$249.69
$249.69$249.69

+175.77%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2591
$0.2591$0.2591

+159.10%