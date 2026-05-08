O que é o Divi?

O Divi é um projeto de blockchain ecologicamente sustentável centrado em dois princípios fundamentais: autogestão e simplicidade. Ele visa simplificar a tecnologia blockchain enquanto mantém soluções de autogestão, permitindo que os usuários obtenham uma taxa de retorno competitiva. Utilizando um mecanismo de consenso de prova de participação em uma rede diversificada de nós individuais, o Divi oferece uma solução FinTech escalável projetada para adoção global.

O que torna o Divi único?

O Divi se destaca por sua carteira móvel inovadora e focada na experiência do usuário, a DiviWallet, que está em processo de patente e é 100% autogestionária. Ela apresenta endereços legíveis por humanos, cofres de staking não custodiados, um bloco de loteria, implantação com um clique de masternodes móveis e swaps dentro do aplicativo para quase 300 ativos cripto. Esses recursos tornam a carteira excepcionalmente amigável e acessível, mesmo para usuários não técnicos.

Qual é a história do Divi?

Desde que alcançou as metas delineadas em seu whitepaper original, o Divi lançou um roteiro atualizado em setembro de 2022. Esse roteiro inclui soluções integradas verticalmente, permitindo que empresas incorporem carteiras autogestionárias em seus ecossistemas. Ele também destaca um robusto protocolo DeFi, um protocolo de provisão de liquidez para NFTs e uma estrutura de fidelidade para empresas. Além disso, a iniciativa LightningWorks possibilitará o uso do $DIVI em quadrinhos interativos, NFTs e jogos da Web 3.0, além de continuar com integrações de moedas.

Qual é o próximo passo para o Divi?

O futuro do Divi inclui o lançamento de seu roteiro atualizado, com soluções integradas verticalmente, um protocolo DeFi, provisão de liquidez para NFTs e uma estrutura de fidelidade. A iniciativa LightningWorks introduzirá o $DIVI em mídias interativas e jogos. Integrações contínuas de moedas também estão previstas.

Para que o Divi pode ser usado?

O Divi pode ser utilizado para soluções de carteira autogestionária, staking, implantação de masternodes e troca entre diversos ativos cripto. Seu protocolo DeFi, recursos de NFT e estrutura de fidelidade também o tornam adequado para empresas e indivíduos que buscam integrar a tecnologia blockchain às suas operações e participar de atividades da Web 3.0.

Qual é o preço atual de Divi?

O preço em tempo real de Divi (DIVI) é $0.0010249 USD. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Divi está posicionado no mercado?

Divi ocupa atualmente a posição de número #1728 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de $4758483. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de DIVI?

A oferta circulante de DIVI é de 4642897336.011239 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Divi?

Nas últimas 24 horas, Divi teve uma variação de preço entre $0.00078883 (mínimo de 24 horas) e $0.00104994 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Divi está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Divi atingiu um máximo histórico de $0.183363, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de $0.00034895. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de DIVI hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de $--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Divi?

A movimentação atual do preço de 29.91% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS). Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.