Preço de Clippy hoje

O preço ao vivo de Clippy (CLIPPY) hoje é $ 0.001263, com uma variação de 152.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLIPPY para USD é de $ 0.001263 por CLIPPY.

Clippy ocupa atualmente a posição #3786 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 CLIPPY. Nas últimas 24 horas, CLIPPY foi negociado entre $ 0.0005 (mínimo) e $ 0.001793 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.002493578943262639, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00005534295151714.

No desempenho de curto prazo, CLIPPY movimentou-se -6.10% na última hora e +152.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 20.77K.

Informações de mercado de Clippy (CLIPPY)

Classificação No.3786 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 20.77K$ 20.77K $ 20.77K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Fornecimento total 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública SOL

