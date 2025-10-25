Cotação Camp Network (CAMP)
O preço em tempo real de Camp Network (CAMP) é $ 0.0154. Nas últimas 24 horas, CAMP foi negociado entre a mínima de $ 0.01502 e a máxima de $ 0.0161, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CAMP é --, enquanto o mais baixo é --.
Em termos de desempenho de curto prazo, CAMP variou -0.59% na última hora, +1.65% nas últimas 24 horas e +0.91% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Camp Network é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 298.00K. A oferta em circulação de CAMP é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 154.00M.
Acompanhe as variações de preço de Camp Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.00025
|+1.65%
|30 dias
|$ -0.02186
|-58.67%
|60 dias
|$ +0.0054
|+54.00%
|90 dias
|$ +0.0054
|+54.00%
Hoje, CAMP registrou uma variação de $ +0.00025 (+1.65%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.02186 (-58.67%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, CAMP teve uma variação de $ +0.0054 (+54.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0054 (+54.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora a página de histórico de preço do Camp Network.
A Camp Network é a Camada de IP Autônoma — a primeira blockchain Layer 1 construída especificamente para suportar, de forma nativa, procedência, licenciamento programável e monetização por agentes ao nível do protocolo. À medida que a IA generativa transforma a criatividade, a Camp fornece a infraestrutura para registrar, licenciar e monetizar propriedade intelectual on-chain, abrangendo consumo PvP e nativo de IA. A Camp torna o conteúdo programável, aplicável e monetizável por padrão — solucionando a lacuna de infraestrutura na interseção entre IA e propriedade intelectual.
Camp Network está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Camp Network de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.
Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de CAMP para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Camp Network em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.
Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Camp Network tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.
Quanto valerá Camp Network (CAMP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Camp Network (CAMP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Camp Network.
Confira a previsão de preço de Camp Network agora!
Compreender a tokenomics de Camp Network (CAMP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CAMP agora!
Quer saber como comprar Camp Network? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Camp Network facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.
Para uma compreensão mais aprofundada de Camp Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-24 21:49:00
|Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
|10-23 22:32:48
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
|10-23 15:34:02
|Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
|10-23 01:13:05
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
|10-22 21:14:27
|Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
|10-22 12:58:37
|Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
