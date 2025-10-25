O preço ao vivo de Camp Network hoje é 0.0154 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CAMP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CAMP facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Camp Network hoje é 0.0154 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CAMP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CAMP facilmente na MEXC agora.

Logo de Camp Network

Cotação Camp Network (CAMP)

Preço em tempo real de 1 CAMP para USD

$0.0154
$0.0154$0.0154
+1.65%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Camp Network (CAMP)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:12:21 (UTC+8)

Informações de preço de Camp Network (CAMP) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01502
$ 0.01502$ 0.01502
Mínimo 24h
$ 0.0161
$ 0.0161$ 0.0161
Máximo 24h

$ 0.01502
$ 0.01502$ 0.01502

$ 0.0161
$ 0.0161$ 0.0161

--
----

--
----

-0.59%

+1.65%

+0.91%

+0.91%

O preço em tempo real de Camp Network (CAMP) é $ 0.0154. Nas últimas 24 horas, CAMP foi negociado entre a mínima de $ 0.01502 e a máxima de $ 0.0161, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CAMP é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, CAMP variou -0.59% na última hora, +1.65% nas últimas 24 horas e +0.91% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Camp Network (CAMP)

--
----

$ 298.00K
$ 298.00K$ 298.00K

$ 154.00M
$ 154.00M$ 154.00M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de Camp Network é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 298.00K. A oferta em circulação de CAMP é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 154.00M.

Histórico de preços de Camp Network (CAMP) em USD

Acompanhe as variações de preço de Camp Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00025+1.65%
30 dias$ -0.02186-58.67%
60 dias$ +0.0054+54.00%
90 dias$ +0.0054+54.00%
Variação de preço de Camp Network hoje

Hoje, CAMP registrou uma variação de $ +0.00025 (+1.65%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Camp Network

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.02186 (-58.67%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Camp Network

Expandindo a visualização para 60 dias, CAMP teve uma variação de $ +0.0054 (+54.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Camp Network

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0054 (+54.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Camp Network (CAMP)!

Confira agora a página de histórico de preço do Camp Network.

O que é Camp Network (CAMP)

A Camp Network é a Camada de IP Autônoma — a primeira blockchain Layer 1 construída especificamente para suportar, de forma nativa, procedência, licenciamento programável e monetização por agentes ao nível do protocolo. À medida que a IA generativa transforma a criatividade, a Camp fornece a infraestrutura para registrar, licenciar e monetizar propriedade intelectual on-chain, abrangendo consumo PvP e nativo de IA. A Camp torna o conteúdo programável, aplicável e monetizável por padrão — solucionando a lacuna de infraestrutura na interseção entre IA e propriedade intelectual.

Camp Network está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Camp Network de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de CAMP para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Camp Network em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Camp Network tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Camp Network (em USD)

Quanto valerá Camp Network (CAMP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Camp Network (CAMP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Camp Network.

Confira a previsão de preço de Camp Network agora!

Tokenomics de Camp Network (CAMP)

Compreender a tokenomics de Camp Network (CAMP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CAMP agora!

Como comprar Camp Network (CAMP)

Quer saber como comprar Camp Network? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Camp Network facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

CAMP para moedas locais

1 Camp Network (CAMP) para VND
405.251
1 Camp Network (CAMP) para AUD
A$0.023562
1 Camp Network (CAMP) para GBP
0.01155
1 Camp Network (CAMP) para EUR
0.013244
1 Camp Network (CAMP) para USD
$0.0154
1 Camp Network (CAMP) para MYR
RM0.064988
1 Camp Network (CAMP) para TRY
0.645876
1 Camp Network (CAMP) para JPY
¥2.3408
1 Camp Network (CAMP) para ARS
ARS$22.950774
1 Camp Network (CAMP) para RUB
1.225994
1 Camp Network (CAMP) para INR
1.352274
1 Camp Network (CAMP) para IDR
Rp256.666564
1 Camp Network (CAMP) para PHP
0.90475
1 Camp Network (CAMP) para EGP
￡E.0.733194
1 Camp Network (CAMP) para BRL
R$0.082852
1 Camp Network (CAMP) para CAD
C$0.02156
1 Camp Network (CAMP) para BDT
1.88188
1 Camp Network (CAMP) para NGN
22.48169
1 Camp Network (CAMP) para COP
$59.689784
1 Camp Network (CAMP) para ZAR
R.0.265804
1 Camp Network (CAMP) para UAH
0.643566
1 Camp Network (CAMP) para TZS
T.Sh.38.308424
1 Camp Network (CAMP) para VES
Bs3.2648
1 Camp Network (CAMP) para CLP
$14.4914
1 Camp Network (CAMP) para PKR
Rs4.326938
1 Camp Network (CAMP) para KZT
8.2929
1 Camp Network (CAMP) para THB
฿0.50281
1 Camp Network (CAMP) para TWD
NT$0.474936
1 Camp Network (CAMP) para AED
د.إ0.056518
1 Camp Network (CAMP) para CHF
Fr0.012166
1 Camp Network (CAMP) para HKD
HK$0.119504
1 Camp Network (CAMP) para AMD
֏5.898046
1 Camp Network (CAMP) para MAD
.د.م0.141988
1 Camp Network (CAMP) para MXN
$0.28413
1 Camp Network (CAMP) para SAR
ريال0.05775
1 Camp Network (CAMP) para ETB
Br2.325554
1 Camp Network (CAMP) para KES
KSh1.989526
1 Camp Network (CAMP) para JOD
د.أ0.0109186
1 Camp Network (CAMP) para PLN
0.05621
1 Camp Network (CAMP) para RON
лв0.067298
1 Camp Network (CAMP) para SEK
kr0.14476
1 Camp Network (CAMP) para BGN
лв0.025872
1 Camp Network (CAMP) para HUF
Ft5.16593
1 Camp Network (CAMP) para CZK
0.322014
1 Camp Network (CAMP) para KWD
د.ك0.0047124
1 Camp Network (CAMP) para ILS
0.050512
1 Camp Network (CAMP) para BOB
Bs0.10626
1 Camp Network (CAMP) para AZN
0.02618
1 Camp Network (CAMP) para TJS
SM0.142142
1 Camp Network (CAMP) para GEL
0.041734
1 Camp Network (CAMP) para AOA
Kz14.128422
1 Camp Network (CAMP) para BHD
.د.ب0.0057904
1 Camp Network (CAMP) para BMD
$0.0154
1 Camp Network (CAMP) para DKK
kr0.098868
1 Camp Network (CAMP) para HNL
L0.402556
1 Camp Network (CAMP) para MUR
0.701162
1 Camp Network (CAMP) para NAD
$0.265804
1 Camp Network (CAMP) para NOK
kr0.154154
1 Camp Network (CAMP) para NZD
$0.026642
1 Camp Network (CAMP) para PAB
B/.0.0154
1 Camp Network (CAMP) para PGK
K0.064834
1 Camp Network (CAMP) para QAR
ر.ق0.056056
1 Camp Network (CAMP) para RSD
дин.1.554476
1 Camp Network (CAMP) para UZS
soʻm187.804848
1 Camp Network (CAMP) para ALL
L1.2782
1 Camp Network (CAMP) para ANG
ƒ0.027566
1 Camp Network (CAMP) para AWG
ƒ0.027566
1 Camp Network (CAMP) para BBD
$0.0308
1 Camp Network (CAMP) para BAM
KM0.025872
1 Camp Network (CAMP) para BIF
Fr45.4146
1 Camp Network (CAMP) para BND
$0.019866
1 Camp Network (CAMP) para BSD
$0.0154
1 Camp Network (CAMP) para JMD
$2.46939
1 Camp Network (CAMP) para KHR
62.09665
1 Camp Network (CAMP) para KMF
Fr6.5296
1 Camp Network (CAMP) para LAK
334.782602
1 Camp Network (CAMP) para LKR
රු4.676518
1 Camp Network (CAMP) para MDL
L0.261646
1 Camp Network (CAMP) para MGA
Ar69.683152
1 Camp Network (CAMP) para MOP
P0.1232
1 Camp Network (CAMP) para MVR
0.23562
1 Camp Network (CAMP) para MWK
MK26.736094
1 Camp Network (CAMP) para MZN
MT0.98406
1 Camp Network (CAMP) para NPR
रु2.162006
1 Camp Network (CAMP) para PYG
109.2168
1 Camp Network (CAMP) para RWF
Fr22.3146
1 Camp Network (CAMP) para SBD
$0.126588
1 Camp Network (CAMP) para SCR
0.215292
1 Camp Network (CAMP) para SRD
$0.611226
1 Camp Network (CAMP) para SVC
$0.134596
1 Camp Network (CAMP) para SZL
L0.266266
1 Camp Network (CAMP) para TMT
m0.054054
1 Camp Network (CAMP) para TND
د.ت0.0451374
1 Camp Network (CAMP) para TTD
$0.104412
1 Camp Network (CAMP) para UGX
Sh53.6536
1 Camp Network (CAMP) para XAF
Fr8.6856
1 Camp Network (CAMP) para XCD
$0.04158
1 Camp Network (CAMP) para XOF
Fr8.6856
1 Camp Network (CAMP) para XPF
Fr1.5708
1 Camp Network (CAMP) para BWP
P0.219758
1 Camp Network (CAMP) para BZD
$0.030954
1 Camp Network (CAMP) para CVE
$1.466696
1 Camp Network (CAMP) para DJF
Fr2.7258
1 Camp Network (CAMP) para DOP
$0.980672
1 Camp Network (CAMP) para DZD
د.ج2.004618
1 Camp Network (CAMP) para FJD
$0.034958
1 Camp Network (CAMP) para GNF
Fr133.903
1 Camp Network (CAMP) para GTQ
Q0.11781
1 Camp Network (CAMP) para GYD
$3.22168
1 Camp Network (CAMP) para ISK
kr1.8942

Recurso Camp Network

Para uma compreensão mais aprofundada de Camp Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Camp Network
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Camp Network

Quanto vale hoje o Camp Network (CAMP)?
O preço ao vivo de CAMP em USD é 0.0154 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CAMP para USD?
O preço atual de CAMP para USD é $ 0.0154. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Camp Network?
A capitalização de mercado de CAMP é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CAMP?
O fornecimento circulante de CAMP é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CAMP?
CAMP atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CAMP?
CAMP atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de CAMP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CAMP é $ 298.00K USD.
CAMP vai subir ainda este ano?
CAMP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CAMP para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:12:21 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Camp Network (CAMP)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de CAMP para USD

Montante

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0.0154 USD

Negocie CAMP

CAMP/USDC
$0.01541
$0.01541$0.01541
+1.58%
CAMP/USDT
$0.0154
$0.0154$0.0154
+1.58%

