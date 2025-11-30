Mais sobre CAMP
Tokenomics de Camp Network (CAMP)
Tokenomics e análise de preços de Camp Network (CAMP)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Camp Network (CAMP), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Camp Network (CAMP)
A Camp Network é a Camada de IP Autônoma — a primeira blockchain Layer 1 construída especificamente para suportar, de forma nativa, procedência, licenciamento programável e monetização por agentes ao nível do protocolo. À medida que a IA generativa transforma a criatividade, a Camp fornece a infraestrutura para registrar, licenciar e monetizar propriedade intelectual on-chain, abrangendo consumo PvP e nativo de IA. A Camp torna o conteúdo programável, aplicável e monetizável por padrão — solucionando a lacuna de infraestrutura na interseção entre IA e propriedade intelectual.
Tokenomics de Camp Network (CAMP): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Camp Network (CAMP) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens CAMP que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens CAMP podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do CAMP, explore o preço em tempo real do token CAMP!
Como comprar CAMP
Interessado em adicionar Camp Network (CAMP) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar CAMP, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de Camp Network (CAMP)
Analisar o histórico de preços de CAMP ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de CAMP
Quer saber para onde o CAMP pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do CAMP combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"
