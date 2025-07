Descubra informações essenciais sobre The Next Bitcoin (BUTTCOIN), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.

Tokenomics de The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

Informação sobre The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

Buttcoin is considered to be the meme version of Bitcoin.

Site oficial: https://thenextbitcoin.fun Explorador de blocos: https://solscan.io/token/FasH397CeZLNYWkd3wWK9vrmjd1z93n3b59DssRXpump