O preço ao vivo de Broadcom hoje é 357.99 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AVGOON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AVGOON facilmente na MEXC agora.

Logo de Broadcom

Cotação Broadcom (AVGOON)

Preço em tempo real de 1 AVGOON para USD

$357.99
$357.99$357.99
+0.35%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Broadcom (AVGOON)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:56:10 (UTC+8)

Informações de preço de Broadcom (AVGOON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 349.28
$ 349.28$ 349.28
Mínimo 24h
$ 359.17
$ 359.17$ 359.17
Máximo 24h

$ 349.28
$ 349.28$ 349.28

$ 359.17
$ 359.17$ 359.17

$ 373.9969643335703
$ 373.9969643335703$ 373.9969643335703

$ 297.29808264469034
$ 297.29808264469034$ 297.29808264469034

+1.02%

+0.35%

+3.25%

+3.25%

O preço em tempo real de Broadcom (AVGOON) é $ 357.99. Nas últimas 24 horas, AVGOON foi negociado entre a mínima de $ 349.28 e a máxima de $ 359.17, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AVGOON é $ 373.9969643335703, enquanto o mais baixo é $ 297.29808264469034.

Em termos de desempenho de curto prazo, AVGOON variou +1.02% na última hora, +0.35% nas últimas 24 horas e +3.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Broadcom (AVGOON)

No.2128

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 57.26K
$ 57.26K$ 57.26K

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

3.17K
3.17K 3.17K

3,172.81107438
3,172.81107438 3,172.81107438

ETH

A capitalização de mercado atual de Broadcom é $ 1.14M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.26K. A oferta em circulação de AVGOON é 3.17K, com um fornecimento total de 3172.81107438. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.14M.

Histórico de preços de Broadcom (AVGOON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Broadcom para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +1.2486+0.35%
30 dias$ +18.16+5.34%
60 dias$ +77.99+27.85%
90 dias$ +77.99+27.85%
Variação de preço de Broadcom hoje

Hoje, AVGOON registrou uma variação de $ +1.2486 (+0.35%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Broadcom

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +18.16 (+5.34%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Broadcom

Expandindo a visualização para 60 dias, AVGOON teve uma variação de $ +77.99 (+27.85%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Broadcom

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +77.99 (+27.85%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Broadcom (AVGOON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Broadcom.

O que é Broadcom (AVGOON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Broadcom está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Broadcom de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AVGOON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Broadcom em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Broadcom tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Broadcom (em USD)

Quanto valerá Broadcom (AVGOON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Broadcom (AVGOON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Broadcom.

Confira a previsão de preço de Broadcom agora!

Tokenomics de Broadcom (AVGOON)

Compreender a tokenomics de Broadcom (AVGOON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AVGOON agora!

Como comprar Broadcom (AVGOON)

Quer saber como comprar Broadcom? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Broadcom facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AVGOON para moedas locais

1 Broadcom (AVGOON) para VND
9,420,506.85
1 Broadcom (AVGOON) para AUD
A$547.7247
1 Broadcom (AVGOON) para GBP
268.4925
1 Broadcom (AVGOON) para EUR
307.8714
1 Broadcom (AVGOON) para USD
$357.99
1 Broadcom (AVGOON) para MYR
RM1,510.7178
1 Broadcom (AVGOON) para TRY
15,014.1006
1 Broadcom (AVGOON) para JPY
¥54,414.48
1 Broadcom (AVGOON) para ARS
ARS$533,516.0769
1 Broadcom (AVGOON) para RUB
28,499.5839
1 Broadcom (AVGOON) para INR
31,435.1019
1 Broadcom (AVGOON) para IDR
Rp5,966,497.6134
1 Broadcom (AVGOON) para PHP
21,031.9125
1 Broadcom (AVGOON) para EGP
￡E.17,043.9039
1 Broadcom (AVGOON) para BRL
R$1,925.9862
1 Broadcom (AVGOON) para CAD
C$501.186
1 Broadcom (AVGOON) para BDT
43,746.378
1 Broadcom (AVGOON) para NGN
522,611.7015
1 Broadcom (AVGOON) para COP
$1,387,554.9204
1 Broadcom (AVGOON) para ZAR
R.6,178.9074
1 Broadcom (AVGOON) para UAH
14,960.4021
1 Broadcom (AVGOON) para TZS
T.Sh.890,521.6044
1 Broadcom (AVGOON) para VES
Bs75,893.88
1 Broadcom (AVGOON) para CLP
$336,868.59
1 Broadcom (AVGOON) para PKR
Rs100,584.4503
1 Broadcom (AVGOON) para KZT
192,777.615
1 Broadcom (AVGOON) para THB
฿11,688.3735
1 Broadcom (AVGOON) para TWD
NT$11,040.4116
1 Broadcom (AVGOON) para AED
د.إ1,313.8233
1 Broadcom (AVGOON) para CHF
Fr282.8121
1 Broadcom (AVGOON) para HKD
HK$2,778.0024
1 Broadcom (AVGOON) para AMD
֏137,106.5901
1 Broadcom (AVGOON) para MAD
.د.م3,300.6678
1 Broadcom (AVGOON) para MXN
$6,604.9155
1 Broadcom (AVGOON) para SAR
ريال1,342.4625
1 Broadcom (AVGOON) para ETB
Br54,060.0699
1 Broadcom (AVGOON) para KES
KSh46,248.7281
1 Broadcom (AVGOON) para JOD
د.أ253.81491
1 Broadcom (AVGOON) para PLN
1,306.6635
1 Broadcom (AVGOON) para RON
лв1,564.4163
1 Broadcom (AVGOON) para SEK
kr3,365.106
1 Broadcom (AVGOON) para BGN
лв601.4232
1 Broadcom (AVGOON) para HUF
Ft120,087.7455
1 Broadcom (AVGOON) para CZK
7,485.5709
1 Broadcom (AVGOON) para KWD
د.ك109.54494
1 Broadcom (AVGOON) para ILS
1,174.2072
1 Broadcom (AVGOON) para BOB
Bs2,470.131
1 Broadcom (AVGOON) para AZN
608.583
1 Broadcom (AVGOON) para TJS
SM3,304.2477
1 Broadcom (AVGOON) para GEL
970.1529
1 Broadcom (AVGOON) para AOA
Kz328,430.7657
1 Broadcom (AVGOON) para BHD
.د.ب134.60424
1 Broadcom (AVGOON) para BMD
$357.99
1 Broadcom (AVGOON) para DKK
kr2,298.2958
1 Broadcom (AVGOON) para HNL
L9,357.8586
1 Broadcom (AVGOON) para MUR
16,299.2847
1 Broadcom (AVGOON) para NAD
$6,178.9074
1 Broadcom (AVGOON) para NOK
kr3,583.4799
1 Broadcom (AVGOON) para NZD
$619.3227
1 Broadcom (AVGOON) para PAB
B/.357.99
1 Broadcom (AVGOON) para PGK
K1,507.1379
1 Broadcom (AVGOON) para QAR
ر.ق1,303.0836
1 Broadcom (AVGOON) para RSD
дин.36,135.5106
1 Broadcom (AVGOON) para UZS
soʻm4,365,731.0088
1 Broadcom (AVGOON) para ALL
L29,713.17
1 Broadcom (AVGOON) para ANG
ƒ640.8021
1 Broadcom (AVGOON) para AWG
ƒ640.8021
1 Broadcom (AVGOON) para BBD
$715.98
1 Broadcom (AVGOON) para BAM
KM601.4232
1 Broadcom (AVGOON) para BIF
Fr1,055,712.51
1 Broadcom (AVGOON) para BND
$461.8071
1 Broadcom (AVGOON) para BSD
$357.99
1 Broadcom (AVGOON) para JMD
$57,403.6965
1 Broadcom (AVGOON) para KHR
1,443,505.1775
1 Broadcom (AVGOON) para KMF
Fr151,787.76
1 Broadcom (AVGOON) para LAK
7,782,391.1487
1 Broadcom (AVGOON) para LKR
රු108,710.8233
1 Broadcom (AVGOON) para MDL
L6,082.2501
1 Broadcom (AVGOON) para MGA
Ar1,619,861.7912
1 Broadcom (AVGOON) para MOP
P2,863.92
1 Broadcom (AVGOON) para MVR
5,477.247
1 Broadcom (AVGOON) para MWK
MK621,510.0189
1 Broadcom (AVGOON) para MZN
MT22,875.561
1 Broadcom (AVGOON) para NPR
रु50,258.2161
1 Broadcom (AVGOON) para PYG
2,538,865.08
1 Broadcom (AVGOON) para RWF
Fr518,727.51
1 Broadcom (AVGOON) para SBD
$2,942.6778
1 Broadcom (AVGOON) para SCR
5,004.7002
1 Broadcom (AVGOON) para SRD
$14,208.6231
1 Broadcom (AVGOON) para SVC
$3,128.8326
1 Broadcom (AVGOON) para SZL
L6,189.6471
1 Broadcom (AVGOON) para TMT
m1,256.5449
1 Broadcom (AVGOON) para TND
د.ت1,049.26869
1 Broadcom (AVGOON) para TTD
$2,427.1722
1 Broadcom (AVGOON) para UGX
Sh1,247,237.16
1 Broadcom (AVGOON) para XAF
Fr201,906.36
1 Broadcom (AVGOON) para XCD
$966.573
1 Broadcom (AVGOON) para XOF
Fr201,906.36
1 Broadcom (AVGOON) para XPF
Fr36,514.98
1 Broadcom (AVGOON) para BWP
P5,108.5173
1 Broadcom (AVGOON) para BZD
$719.5599
1 Broadcom (AVGOON) para CVE
$34,094.9676
1 Broadcom (AVGOON) para DJF
Fr63,364.23
1 Broadcom (AVGOON) para DOP
$22,796.8032
1 Broadcom (AVGOON) para DZD
د.ج46,599.5583
1 Broadcom (AVGOON) para FJD
$812.6373
1 Broadcom (AVGOON) para GNF
Fr3,112,723.05
1 Broadcom (AVGOON) para GTQ
Q2,738.6235
1 Broadcom (AVGOON) para GYD
$74,891.508
1 Broadcom (AVGOON) para ISK
kr44,032.77

Recurso Broadcom

Para uma compreensão mais aprofundada de Broadcom, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Broadcom
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Broadcom

Quanto vale hoje o Broadcom (AVGOON)?
O preço ao vivo de AVGOON em USD é 357.99 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AVGOON para USD?
O preço atual de AVGOON para USD é $ 357.99. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Broadcom?
A capitalização de mercado de AVGOON é $ 1.14M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AVGOON?
O fornecimento circulante de AVGOON é de 3.17K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AVGOON?
AVGOON atingiu um preço máximo histórico de 373.9969643335703 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AVGOON?
AVGOON atingiu um preço minímo histórico de 297.29808264469034 USD.
Qual é o volume de negociação de AVGOON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AVGOON é $ 57.26K USD.
AVGOON vai subir ainda este ano?
AVGOON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AVGOON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:56:10 (UTC+8)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

