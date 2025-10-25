O preço ao vivo de Altar of Creativity hoje é 0.0000004289 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AION para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AION facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Altar of Creativity hoje é 0.0000004289 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AION para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AION facilmente na MEXC agora.

Logo de Altar of Creativity

Cotação Altar of Creativity (AION)

Preço em tempo real de 1 AION para USD

-0.02%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Altar of Creativity (AION)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:04:50 (UTC+8)

Informações de preço de Altar of Creativity (AION) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
$ 0.0000005446
$ 0.0000005446$ 0.0000005446
Máximo 24h

0.00%

-0.02%

+30.28%

+30.28%

O preço em tempo real de Altar of Creativity (AION) é $ 0.0000004289. Nas últimas 24 horas, AION foi negociado entre a mínima de $ 0.000000419 e a máxima de $ 0.0000005446, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AION é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, AION variou 0.00% na última hora, -0.02% nas últimas 24 horas e +30.28% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Altar of Creativity (AION)

$ 8.20K
$ 8.20K$ 8.20K

$ 4.29K
$ 4.29K$ 4.29K

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

A capitalização de mercado atual de Altar of Creativity é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.20K. A oferta em circulação de AION é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.29K.

Histórico de preços de Altar of Creativity (AION) em USD

Acompanhe as variações de preço de Altar of Creativity para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000000000086-0.02%
30 dias$ -0.0000002711-38.73%
60 dias$ -0.0124995711-100.00%
90 dias$ -0.0124995711-100.00%
Variação de preço de Altar of Creativity hoje

Hoje, AION registrou uma variação de $ -0.000000000086 (-0.02%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Altar of Creativity

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0000002711 (-38.73%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Altar of Creativity

Expandindo a visualização para 60 dias, AION teve uma variação de $ -0.0124995711 (-100.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Altar of Creativity

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0124995711 (-100.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Altar of Creativity (AION)!

Confira agora a página de histórico de preço do Altar of Creativity.

O que é Altar of Creativity (AION)

The Altar of Creativity é uma iniciativa movida por Web3 focada em canalizar ideias humanas para um ecossistema de IA chamado "The Architect". Os usuários enviam ideias criativas — que vão desde sonhos até conceitos ousados — e estas são processadas por uma IA que avalia a originalidade, vetoriza a entrada, faz a verificação dos fatos e armazena tudo on-chain.

Altar of Creativity está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Altar of Creativity de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AION para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Altar of Creativity em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Altar of Creativity tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Altar of Creativity (em USD)

Quanto valerá Altar of Creativity (AION) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Altar of Creativity (AION) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Altar of Creativity.

Confira a previsão de preço de Altar of Creativity agora!

Tokenomics de Altar of Creativity (AION)

Compreender a tokenomics de Altar of Creativity (AION) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AION agora!

Como comprar Altar of Creativity (AION)

Quer saber como comprar Altar of Creativity? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Altar of Creativity facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AION para moedas locais

Recurso Altar of Creativity

Para uma compreensão mais aprofundada de Altar of Creativity, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Altar of Creativity
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Altar of Creativity

Quanto vale hoje o Altar of Creativity (AION)?
O preço ao vivo de AION em USD é 0.0000004289 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AION para USD?
O preço atual de AION para USD é $ 0.0000004289. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Altar of Creativity?
A capitalização de mercado de AION é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AION?
O fornecimento circulante de AION é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AION?
AION atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AION?
AION atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de AION?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AION é $ 8.20K USD.
AION vai subir ainda este ano?
AION pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AION para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Altar of Creativity (AION)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

