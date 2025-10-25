O preço ao vivo de Cherry AI hoje é 0.001404 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AIBOT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AIBOT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Cherry AI hoje é 0.001404 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AIBOT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AIBOT facilmente na MEXC agora.

Logo de Cherry AI

Cotação Cherry AI (AIBOT)

Preço em tempo real de 1 AIBOT para USD

$0.001403
$0.001403$0.001403
+7.09%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Cherry AI (AIBOT)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:55:20 (UTC+8)

Informações de preço de Cherry AI (AIBOT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.001186
$ 0.001186$ 0.001186
Mínimo 24h
$ 0.00145
$ 0.00145$ 0.00145
Máximo 24h

$ 0.001186
$ 0.001186$ 0.001186

$ 0.00145
$ 0.00145$ 0.00145

$ 0.07284724455622164
$ 0.07284724455622164$ 0.07284724455622164

$ 0.001012364205678628
$ 0.001012364205678628$ 0.001012364205678628

+3.31%

+7.09%

+9.68%

+9.68%

O preço em tempo real de Cherry AI (AIBOT) é $ 0.001404. Nas últimas 24 horas, AIBOT foi negociado entre a mínima de $ 0.001186 e a máxima de $ 0.00145, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AIBOT é $ 0.07284724455622164, enquanto o mais baixo é $ 0.001012364205678628.

Em termos de desempenho de curto prazo, AIBOT variou +3.31% na última hora, +7.09% nas últimas 24 horas e +9.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cherry AI (AIBOT)

No.2749

$ 310.99K
$ 310.99K$ 310.99K

$ 70.08K
$ 70.08K$ 70.08K

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

221.50M
221.50M 221.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.15%

BSC

A capitalização de mercado atual de Cherry AI é $ 310.99K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 70.08K. A oferta em circulação de AIBOT é 221.50M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.40M.

Histórico de preços de Cherry AI (AIBOT) em USD

Acompanhe as variações de preço de Cherry AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00009289+7.09%
30 dias$ -0.000373-21.00%
60 dias$ -0.006286-81.75%
90 dias$ -0.018596-92.98%
Variação de preço de Cherry AI hoje

Hoje, AIBOT registrou uma variação de $ +0.00009289 (+7.09%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Cherry AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.000373 (-21.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Cherry AI

Expandindo a visualização para 60 dias, AIBOT teve uma variação de $ -0.006286 (-81.75%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Cherry AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.018596 (-92.98%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Cherry AI (AIBOT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Cherry AI.

O que é Cherry AI (AIBOT)

O Cherry AI é um ecossistema multiplataforma de negociação e gestão de comunidades baseado em inteligência artificial. Ele oferece ferramentas no Telegram e na web, incluindo sniping com IA, copy trading, rastreamento de KOLs, análise de tokens em tendência e automação de comunidades. A plataforma é compatível com múltiplas chains, integra data feeds on-chain/oracle e fornece inteligência de negociação para traders de varejo, desenvolvedores e comunidades.

Cherry AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Cherry AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AIBOT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Cherry AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Cherry AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Cherry AI (em USD)

Quanto valerá Cherry AI (AIBOT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Cherry AI (AIBOT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Cherry AI.

Confira a previsão de preço de Cherry AI agora!

Tokenomics de Cherry AI (AIBOT)

Compreender a tokenomics de Cherry AI (AIBOT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AIBOT agora!

Como comprar Cherry AI (AIBOT)

Quer saber como comprar Cherry AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Cherry AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AIBOT para moedas locais

1 Cherry AI (AIBOT) para VND
36.94626
1 Cherry AI (AIBOT) para AUD
A$0.00214812
1 Cherry AI (AIBOT) para GBP
0.001053
1 Cherry AI (AIBOT) para EUR
0.00120744
1 Cherry AI (AIBOT) para USD
$0.001404
1 Cherry AI (AIBOT) para MYR
RM0.00592488
1 Cherry AI (AIBOT) para TRY
0.05888376
1 Cherry AI (AIBOT) para JPY
¥0.213408
1 Cherry AI (AIBOT) para ARS
ARS$2.09239524
1 Cherry AI (AIBOT) para RUB
0.11177244
1 Cherry AI (AIBOT) para INR
0.12328524
1 Cherry AI (AIBOT) para IDR
Rp23.39999064
1 Cherry AI (AIBOT) para PHP
0.082485
1 Cherry AI (AIBOT) para EGP
￡E.0.06684444
1 Cherry AI (AIBOT) para BRL
R$0.00755352
1 Cherry AI (AIBOT) para CAD
C$0.0019656
1 Cherry AI (AIBOT) para BDT
0.1715688
1 Cherry AI (AIBOT) para NGN
2.0496294
1 Cherry AI (AIBOT) para COP
$5.44184784
1 Cherry AI (AIBOT) para ZAR
R.0.02423304
1 Cherry AI (AIBOT) para UAH
0.05867316
1 Cherry AI (AIBOT) para TZS
T.Sh.3.49253424
1 Cherry AI (AIBOT) para VES
Bs0.297648
1 Cherry AI (AIBOT) para CLP
$1.321164
1 Cherry AI (AIBOT) para PKR
Rs0.39448188
1 Cherry AI (AIBOT) para KZT
0.756054
1 Cherry AI (AIBOT) para THB
฿0.0458406
1 Cherry AI (AIBOT) para TWD
NT$0.04329936
1 Cherry AI (AIBOT) para AED
د.إ0.00515268
1 Cherry AI (AIBOT) para CHF
Fr0.00110916
1 Cherry AI (AIBOT) para HKD
HK$0.01089504
1 Cherry AI (AIBOT) para AMD
֏0.53771796
1 Cherry AI (AIBOT) para MAD
.د.م0.01294488
1 Cherry AI (AIBOT) para MXN
$0.0259038
1 Cherry AI (AIBOT) para SAR
ريال0.005265
1 Cherry AI (AIBOT) para ETB
Br0.21201804
1 Cherry AI (AIBOT) para KES
KSh0.18138276
1 Cherry AI (AIBOT) para JOD
د.أ0.000995436
1 Cherry AI (AIBOT) para PLN
0.0051246
1 Cherry AI (AIBOT) para RON
лв0.00613548
1 Cherry AI (AIBOT) para SEK
kr0.0131976
1 Cherry AI (AIBOT) para BGN
лв0.00235872
1 Cherry AI (AIBOT) para HUF
Ft0.4709718
1 Cherry AI (AIBOT) para CZK
0.02935764
1 Cherry AI (AIBOT) para KWD
د.ك0.000429624
1 Cherry AI (AIBOT) para ILS
0.00460512
1 Cherry AI (AIBOT) para BOB
Bs0.0096876
1 Cherry AI (AIBOT) para AZN
0.0023868
1 Cherry AI (AIBOT) para TJS
SM0.01295892
1 Cherry AI (AIBOT) para GEL
0.00380484
1 Cherry AI (AIBOT) para AOA
Kz1.28807172
1 Cherry AI (AIBOT) para BHD
.د.ب0.000527904
1 Cherry AI (AIBOT) para BMD
$0.001404
1 Cherry AI (AIBOT) para DKK
kr0.00901368
1 Cherry AI (AIBOT) para HNL
L0.03670056
1 Cherry AI (AIBOT) para MUR
0.06392412
1 Cherry AI (AIBOT) para NAD
$0.02423304
1 Cherry AI (AIBOT) para NOK
kr0.01405404
1 Cherry AI (AIBOT) para NZD
$0.00242892
1 Cherry AI (AIBOT) para PAB
B/.0.001404
1 Cherry AI (AIBOT) para PGK
K0.00591084
1 Cherry AI (AIBOT) para QAR
ر.ق0.00511056
1 Cherry AI (AIBOT) para RSD
дин.0.14171976
1 Cherry AI (AIBOT) para UZS
soʻm17.12194848
1 Cherry AI (AIBOT) para ALL
L0.116532
1 Cherry AI (AIBOT) para ANG
ƒ0.00251316
1 Cherry AI (AIBOT) para AWG
ƒ0.00251316
1 Cherry AI (AIBOT) para BBD
$0.002808
1 Cherry AI (AIBOT) para BAM
KM0.00235872
1 Cherry AI (AIBOT) para BIF
Fr4.140396
1 Cherry AI (AIBOT) para BND
$0.00181116
1 Cherry AI (AIBOT) para BSD
$0.001404
1 Cherry AI (AIBOT) para JMD
$0.2251314
1 Cherry AI (AIBOT) para KHR
5.661279
1 Cherry AI (AIBOT) para KMF
Fr0.595296
1 Cherry AI (AIBOT) para LAK
30.52173852
1 Cherry AI (AIBOT) para LKR
රු0.42635268
1 Cherry AI (AIBOT) para MDL
L0.02385396
1 Cherry AI (AIBOT) para MGA
Ar6.35293152
1 Cherry AI (AIBOT) para MOP
P0.011232
1 Cherry AI (AIBOT) para MVR
0.0214812
1 Cherry AI (AIBOT) para MWK
MK2.43749844
1 Cherry AI (AIBOT) para MZN
MT0.0897156
1 Cherry AI (AIBOT) para NPR
रु0.19710756
1 Cherry AI (AIBOT) para PYG
9.957168
1 Cherry AI (AIBOT) para RWF
Fr2.034396
1 Cherry AI (AIBOT) para SBD
$0.01154088
1 Cherry AI (AIBOT) para SCR
0.01962792
1 Cherry AI (AIBOT) para SRD
$0.05572476
1 Cherry AI (AIBOT) para SVC
$0.01227096
1 Cherry AI (AIBOT) para SZL
L0.02427516
1 Cherry AI (AIBOT) para TMT
m0.00492804
1 Cherry AI (AIBOT) para TND
د.ت0.004115124
1 Cherry AI (AIBOT) para TTD
$0.00951912
1 Cherry AI (AIBOT) para UGX
Sh4.891536
1 Cherry AI (AIBOT) para XAF
Fr0.791856
1 Cherry AI (AIBOT) para XCD
$0.0037908
1 Cherry AI (AIBOT) para XOF
Fr0.791856
1 Cherry AI (AIBOT) para XPF
Fr0.143208
1 Cherry AI (AIBOT) para BWP
P0.02003508
1 Cherry AI (AIBOT) para BZD
$0.00282204
1 Cherry AI (AIBOT) para CVE
$0.13371696
1 Cherry AI (AIBOT) para DJF
Fr0.248508
1 Cherry AI (AIBOT) para DOP
$0.08940672
1 Cherry AI (AIBOT) para DZD
د.ج0.18275868
1 Cherry AI (AIBOT) para FJD
$0.00318708
1 Cherry AI (AIBOT) para GNF
Fr12.20778
1 Cherry AI (AIBOT) para GTQ
Q0.0107406
1 Cherry AI (AIBOT) para GYD
$0.2937168
1 Cherry AI (AIBOT) para ISK
kr0.172692

Para uma compreensão mais aprofundada de Cherry AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Cherry AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Cherry AI

Quanto vale hoje o Cherry AI (AIBOT)?
O preço ao vivo de AIBOT em USD é 0.001404 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AIBOT para USD?
O preço atual de AIBOT para USD é $ 0.001404. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Cherry AI?
A capitalização de mercado de AIBOT é $ 310.99K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AIBOT?
O fornecimento circulante de AIBOT é de 221.50M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AIBOT?
AIBOT atingiu um preço máximo histórico de 0.07284724455622164 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AIBOT?
AIBOT atingiu um preço minímo histórico de 0.001012364205678628 USD.
Qual é o volume de negociação de AIBOT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AIBOT é $ 70.08K USD.
AIBOT vai subir ainda este ano?
AIBOT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AIBOT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:55:20 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Cherry AI (AIBOT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de AIBOT para USD

Montante

AIBOT
AIBOT
USD
USD

1 AIBOT = 0.001404 USD

Negocie AIBOT

AIBOT/USDT
$0.001403
$0.001403$0.001403
+7.01%

