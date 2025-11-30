Mais sobre AIBOT
Informações sobre preços de AIBOT
O que é AIBOT
Whitepaper de AIBOT
Site oficial do AIBOT
Tokenomics de AIBOT
Previsão de preço de AIBOT
Histórico de preço de AIBOT
Guia de compra de AIBOT
Conversor de AIBOT para moeda Fiat
Spot AIBOT
Futuros USDT-M de AIBOT
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Tokenomics de Cherry AI (AIBOT)
Tokenomics e análise de preços de Cherry AI (AIBOT)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Cherry AI (AIBOT), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Cherry AI (AIBOT)
O Cherry AI é um ecossistema multiplataforma de negociação e gestão de comunidades baseado em inteligência artificial. Ele oferece ferramentas no Telegram e na web, incluindo sniping com IA, copy trading, rastreamento de KOLs, análise de tokens em tendência e automação de comunidades. A plataforma é compatível com múltiplas chains, integra data feeds on-chain/oracle e fornece inteligência de negociação para traders de varejo, desenvolvedores e comunidades.
Tokenomics de Cherry AI (AIBOT): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Cherry AI (AIBOT) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens AIBOT que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens AIBOT podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do AIBOT, explore o preço em tempo real do token AIBOT!
Como comprar AIBOT
Interessado em adicionar Cherry AI (AIBOT) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar AIBOT, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de Cherry AI (AIBOT)
Analisar o histórico de preços de AIBOT ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de AIBOT
Quer saber para onde o AIBOT pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do AIBOT combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"
Compre Cherry AI (AIBOT)
Montante
1 AIBOT = 0.0002062 USD
Negocie Cherry AI (AIBOT)
HOT
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
TOP volume
As criptomoedas com o maior volume de negociação
Recém-adicionados
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas
Os maiores ganhadores de criptomoedas em 24 horas que todo trader deve ficar de olho