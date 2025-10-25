O preço ao vivo de Accenture hoje é 251.33 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ACNON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ACNON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Accenture hoje é 251.33 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ACNON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ACNON facilmente na MEXC agora.

Logo de Accenture

Cotação Accenture (ACNON)

Preço em tempo real de 1 ACNON para USD

$251.26
$251.26
+0.80%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Accenture (ACNON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:03:40 (UTC+8)

Informações de preço de Accenture (ACNON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 247.67
$ 247.67
Mínimo 24h
$ 253.32
$ 253.32
Máximo 24h

$ 247.67
$ 247.67

$ 253.32
$ 253.32

$ 258.3135196333471
$ 258.3135196333471

$ 229.27778200768591
$ 229.27778200768591

+1.45%

+0.80%

+4.42%

+4.42%

O preço em tempo real de Accenture (ACNON) é $ 251.33. Nas últimas 24 horas, ACNON foi negociado entre a mínima de $ 247.67 e a máxima de $ 253.32, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ACNON é $ 258.3135196333471, enquanto o mais baixo é $ 229.27778200768591.

Em termos de desempenho de curto prazo, ACNON variou +1.45% na última hora, +0.80% nas últimas 24 horas e +4.42% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Accenture (ACNON)

No.2035

$ 1.34M
$ 1.34M

$ 53.89K
$ 53.89K

$ 1.34M
$ 1.34M

5.32K
5.32K

5,323.00766397
5,323.00766397

ETH

A capitalização de mercado atual de Accenture é $ 1.34M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 53.89K. A oferta em circulação de ACNON é 5.32K, com um fornecimento total de 5323.00766397. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.34M.

Histórico de preços de Accenture (ACNON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Accenture para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +1.9941+0.80%
30 dias$ +9.87+4.08%
60 dias$ +51.33+25.66%
90 dias$ +51.33+25.66%
Variação de preço de Accenture hoje

Hoje, ACNON registrou uma variação de $ +1.9941 (+0.80%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Accenture

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +9.87 (+4.08%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Accenture

Expandindo a visualização para 60 dias, ACNON teve uma variação de $ +51.33 (+25.66%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Accenture

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +51.33 (+25.66%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Accenture (ACNON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Accenture.

O que é Accenture (ACNON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Accenture está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Accenture de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ACNON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Accenture em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Accenture tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Accenture (em USD)

Quanto valerá Accenture (ACNON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Accenture (ACNON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Accenture.

Confira a previsão de preço de Accenture agora!

Tokenomics de Accenture (ACNON)

Compreender a tokenomics de Accenture (ACNON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ACNON agora!

Como comprar Accenture (ACNON)

Quer saber como comprar Accenture? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Accenture facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ACNON para moedas locais

1 Accenture (ACNON) para VND
6,613,748.95
1 Accenture (ACNON) para AUD
A$384.5349
1 Accenture (ACNON) para GBP
188.4975
1 Accenture (ACNON) para EUR
216.1438
1 Accenture (ACNON) para USD
$251.33
1 Accenture (ACNON) para MYR
RM1,060.6126
1 Accenture (ACNON) para TRY
10,540.7802
1 Accenture (ACNON) para JPY
¥38,202.16
1 Accenture (ACNON) para ARS
ARS$374,559.6123
1 Accenture (ACNON) para RUB
20,008.3813
1 Accenture (ACNON) para INR
22,069.2873
1 Accenture (ACNON) para IDR
Rp4,188,831.6578
1 Accenture (ACNON) para PHP
14,765.6375
1 Accenture (ACNON) para EGP
￡E.11,965.8213
1 Accenture (ACNON) para BRL
R$1,352.1554
1 Accenture (ACNON) para CAD
C$351.862
1 Accenture (ACNON) para BDT
30,712.526
1 Accenture (ACNON) para NGN
366,904.1005
1 Accenture (ACNON) para COP
$974,145.0268
1 Accenture (ACNON) para ZAR
R.4,337.9558
1 Accenture (ACNON) para UAH
10,503.0807
1 Accenture (ACNON) para TZS
T.Sh.625,198.4548
1 Accenture (ACNON) para VES
Bs53,281.96
1 Accenture (ACNON) para CLP
$236,501.53
1 Accenture (ACNON) para PKR
Rs70,616.1901
1 Accenture (ACNON) para KZT
135,341.205
1 Accenture (ACNON) para THB
฿8,205.9245
1 Accenture (ACNON) para TWD
NT$7,751.0172
1 Accenture (ACNON) para AED
د.إ922.3811
1 Accenture (ACNON) para CHF
Fr198.5507
1 Accenture (ACNON) para HKD
HK$1,950.3208
1 Accenture (ACNON) para AMD
֏96,256.8767
1 Accenture (ACNON) para MAD
.د.م2,317.2626
1 Accenture (ACNON) para MXN
$4,637.0385
1 Accenture (ACNON) para SAR
ريال942.4875
1 Accenture (ACNON) para ETB
Br37,953.3433
1 Accenture (ACNON) para KES
KSh32,469.3227
1 Accenture (ACNON) para JOD
د.أ178.19297
1 Accenture (ACNON) para PLN
917.3545
1 Accenture (ACNON) para RON
лв1,098.3121
1 Accenture (ACNON) para SEK
kr2,362.502
1 Accenture (ACNON) para BGN
лв422.2344
1 Accenture (ACNON) para HUF
Ft84,308.6485
1 Accenture (ACNON) para CZK
5,255.3103
1 Accenture (ACNON) para KWD
د.ك76.90698
1 Accenture (ACNON) para ILS
824.3624
1 Accenture (ACNON) para BOB
Bs1,734.177
1 Accenture (ACNON) para AZN
427.261
1 Accenture (ACNON) para TJS
SM2,319.7759
1 Accenture (ACNON) para GEL
681.1043
1 Accenture (ACNON) para AOA
Kz230,577.6819
1 Accenture (ACNON) para BHD
.د.ب94.50008
1 Accenture (ACNON) para BMD
$251.33
1 Accenture (ACNON) para DKK
kr1,613.5386
1 Accenture (ACNON) para HNL
L6,569.7662
1 Accenture (ACNON) para MUR
11,443.0549
1 Accenture (ACNON) para NAD
$4,337.9558
1 Accenture (ACNON) para NOK
kr2,515.8133
1 Accenture (ACNON) para NZD
$434.8009
1 Accenture (ACNON) para PAB
B/.251.33
1 Accenture (ACNON) para PGK
K1,058.0993
1 Accenture (ACNON) para QAR
ر.ق914.8412
1 Accenture (ACNON) para RSD
дин.25,369.2502
1 Accenture (ACNON) para UZS
soʻm3,064,999.5096
1 Accenture (ACNON) para ALL
L20,860.39
1 Accenture (ACNON) para ANG
ƒ449.8807
1 Accenture (ACNON) para AWG
ƒ449.8807
1 Accenture (ACNON) para BBD
$502.66
1 Accenture (ACNON) para BAM
KM422.2344
1 Accenture (ACNON) para BIF
Fr741,172.17
1 Accenture (ACNON) para BND
$324.2157
1 Accenture (ACNON) para BSD
$251.33
1 Accenture (ACNON) para JMD
$40,300.7655
1 Accenture (ACNON) para KHR
1,013,425.3925
1 Accenture (ACNON) para KMF
Fr106,563.92
1 Accenture (ACNON) para LAK
5,463,695.5429
1 Accenture (ACNON) para LKR
රු76,321.3811
1 Accenture (ACNON) para MDL
L4,270.0967
1 Accenture (ACNON) para MGA
Ar1,137,238.0904
1 Accenture (ACNON) para MOP
P2,010.64
1 Accenture (ACNON) para MVR
3,845.349
1 Accenture (ACNON) para MWK
MK436,336.5263
1 Accenture (ACNON) para MZN
MT16,059.987
1 Accenture (ACNON) para NPR
रु35,284.2187
1 Accenture (ACNON) para PYG
1,782,432.36
1 Accenture (ACNON) para RWF
Fr364,177.17
1 Accenture (ACNON) para SBD
$2,065.9326
1 Accenture (ACNON) para SCR
3,513.5934
1 Accenture (ACNON) para SRD
$9,975.2877
1 Accenture (ACNON) para SVC
$2,196.6242
1 Accenture (ACNON) para SZL
L4,345.4957
1 Accenture (ACNON) para TMT
m882.1683
1 Accenture (ACNON) para TND
د.ت736.64823
1 Accenture (ACNON) para TTD
$1,704.0174
1 Accenture (ACNON) para UGX
Sh875,633.72
1 Accenture (ACNON) para XAF
Fr141,750.12
1 Accenture (ACNON) para XCD
$678.591
1 Accenture (ACNON) para XOF
Fr141,750.12
1 Accenture (ACNON) para XPF
Fr25,635.66
1 Accenture (ACNON) para BWP
P3,586.4791
1 Accenture (ACNON) para BZD
$505.1733
1 Accenture (ACNON) para CVE
$23,936.6692
1 Accenture (ACNON) para DJF
Fr44,485.41
1 Accenture (ACNON) para DOP
$16,004.6944
1 Accenture (ACNON) para DZD
د.ج32,715.6261
1 Accenture (ACNON) para FJD
$570.5191
1 Accenture (ACNON) para GNF
Fr2,185,314.35
1 Accenture (ACNON) para GTQ
Q1,922.6745
1 Accenture (ACNON) para GYD
$52,578.236
1 Accenture (ACNON) para ISK
kr30,913.59

Para uma compreensão mais aprofundada de Accenture, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Accenture
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Accenture

Quanto vale hoje o Accenture (ACNON)?
O preço ao vivo de ACNON em USD é 251.33 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ACNON para USD?
O preço atual de ACNON para USD é $ 251.33. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Accenture?
A capitalização de mercado de ACNON é $ 1.34M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ACNON?
O fornecimento circulante de ACNON é de 5.32K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ACNON?
ACNON atingiu um preço máximo histórico de 258.3135196333471 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ACNON?
ACNON atingiu um preço minímo histórico de 229.27778200768591 USD.
Qual é o volume de negociação de ACNON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ACNON é $ 53.89K USD.
ACNON vai subir ainda este ano?
ACNON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ACNON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:03:40 (UTC+8)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
$251.26
$251.26
$111,189.36
$111,189.36

$3,923.47
$3,923.47

$0.05781
$0.05781

$194.16
$194.16

$0.9997
$0.9997

$3,923.47
$3,923.47

$111,189.36
$111,189.36

$194.16
$194.16

$2.5577
$2.5577

$0.19868
$0.19868

$0.0000
$0.0000

$0.000000
$0.000000

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000

$0.00000
$0.00000

$0.000000002003
$0.000000002003

$0.0000000000000000004496
$0.0000000000000000004496

$0.0010321
$0.0010321

$0.3683
$0.3683

$249.30
$249.30

$0.2625
$0.2625

