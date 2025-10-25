O preço ao vivo de Airbnb hoje é 127.57 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ABNBON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ABNBON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Airbnb hoje é 127.57 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ABNBON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ABNBON facilmente na MEXC agora.

Gráfico de preço em tempo real de Airbnb (ABNBON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:03:26 (UTC+8)

Informações de preço de Airbnb (ABNBON) (USD)

O preço em tempo real de Airbnb (ABNBON) é $ 127.57. Nas últimas 24 horas, ABNBON foi negociado entre a mínima de $ 127.14 e a máxima de $ 129.04, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ABNBON é $ 129.49276385574473, enquanto o mais baixo é $ 116.3795118425523.

Em termos de desempenho de curto prazo, ABNBON variou +0.08% na última hora, -0.66% nas últimas 24 horas e +2.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Airbnb (ABNBON)

A capitalização de mercado atual de Airbnb é $ 1.12M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.56K. A oferta em circulação de ABNBON é 8.81K, com um fornecimento total de 8806.98441118. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12M.

Histórico de preços de Airbnb (ABNBON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Airbnb para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

Hoje$ -0.8476-0.66%
30 dias$ +4.25+3.44%
60 dias$ +27.57+27.57%
90 dias$ +27.57+27.57%
Variação de preço de Airbnb hoje

Hoje, ABNBON registrou uma variação de $ -0.8476 (-0.66%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Airbnb

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +4.25 (+3.44%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Airbnb

Expandindo a visualização para 60 dias, ABNBON teve uma variação de $ +27.57 (+27.57%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Airbnb

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +27.57 (+27.57%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Airbnb (ABNBON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Airbnb.

O que é Airbnb (ABNBON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Airbnb está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Airbnb de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ABNBON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Airbnb em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Airbnb tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Airbnb (em USD)

Quanto valerá Airbnb (ABNBON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Airbnb (ABNBON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Airbnb.

Confira a previsão de preço de Airbnb agora!

Tokenomics de Airbnb (ABNBON)

Compreender a tokenomics de Airbnb (ABNBON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ABNBON agora!

Como comprar Airbnb (ABNBON)

Quer saber como comprar Airbnb? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Airbnb facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ABNBON para moedas locais

Recurso Airbnb

Para uma compreensão mais aprofundada de Airbnb, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Airbnb
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Airbnb

Quanto vale hoje o Airbnb (ABNBON)?
O preço ao vivo de ABNBON em USD é 127.57 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ABNBON para USD?
O preço atual de ABNBON para USD é $ 127.57. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Airbnb?
A capitalização de mercado de ABNBON é $ 1.12M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ABNBON?
O fornecimento circulante de ABNBON é de 8.81K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ABNBON?
ABNBON atingiu um preço máximo histórico de 129.49276385574473 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ABNBON?
ABNBON atingiu um preço minímo histórico de 116.3795118425523 USD.
Qual é o volume de negociação de ABNBON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ABNBON é $ 56.56K USD.
ABNBON vai subir ainda este ano?
ABNBON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ABNBON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:03:26 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

