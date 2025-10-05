O que é R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em R0AR TOKEN de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de 1R0R para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre R0AR TOKEN em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de R0AR TOKEN tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do R0AR TOKEN (em USD)

Quanto valerá R0AR TOKEN (1R0R) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em R0AR TOKEN (1R0R) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para R0AR TOKEN.

Confira a previsão de preço de R0AR TOKEN agora!

Tokenomics de R0AR TOKEN (1R0R)

Compreender a tokenomics de R0AR TOKEN (1R0R) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token 1R0R agora!

Como comprar R0AR TOKEN (1R0R)

Quer saber como comprar R0AR TOKEN? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar R0AR TOKEN facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

1R0R para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso R0AR TOKEN

Para uma compreensão mais aprofundada de R0AR TOKEN, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre R0AR TOKEN Quanto vale hoje o R0AR TOKEN (1R0R)? O preço ao vivo de 1R0R em USD é 0.01299 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de 1R0R para USD? $ 0.01299 . Confira o O preço atual de 1R0R para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de R0AR TOKEN? A capitalização de mercado de 1R0R é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de 1R0R? O fornecimento circulante de 1R0R é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de 1R0R? 1R0R atingiu um preço máximo histórico de 0.05359728874422925 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de 1R0R? 1R0R atingiu um preço minímo histórico de 0.003689277531738991 USD . Qual é o volume de negociação de 1R0R? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para 1R0R é $ 10.83K USD . 1R0R vai subir ainda este ano? 1R0R pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do 1R0R para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o R0AR TOKEN (1R0R)

