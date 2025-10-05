O preço ao vivo de R0AR TOKEN hoje é 0.01299 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de 1R0R para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de 1R0R facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de R0AR TOKEN hoje é 0.01299 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de 1R0R para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de 1R0R facilmente na MEXC agora.

Mais sobre 1R0R

Informações sobre preços de 1R0R

Whitepaper de 1R0R

Site oficial do 1R0R

Tokenomics de 1R0R

Previsão de preço de 1R0R

Histórico de preço de 1R0R

Guia de compra de 1R0R

Conversor de 1R0R para moeda Fiat

Spot 1R0R

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de R0AR TOKEN

Cotação R0AR TOKEN (1R0R)

Preço em tempo real de 1 1R0R para USD

$0.01299
$0.01299$0.01299
+0.46%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de R0AR TOKEN (1R0R)
Última atualização da página: 2025-10-05 09:39:39 (UTC+8)

Informações de preço de R0AR TOKEN (1R0R) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286
Mínimo 24h
$ 0.01333
$ 0.01333$ 0.01333
Máximo 24h

$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286

$ 0.01333
$ 0.01333$ 0.01333

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

-0.24%

+0.46%

-25.05%

-25.05%

O preço em tempo real de R0AR TOKEN (1R0R) é $ 0.01299. Nas últimas 24 horas, 1R0R foi negociado entre a mínima de $ 0.01286 e a máxima de $ 0.01333, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 1R0R é $ 0.05359728874422925, enquanto o mais baixo é $ 0.003689277531738991.

Em termos de desempenho de curto prazo, 1R0R variou -0.24% na última hora, +0.46% nas últimas 24 horas e -25.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de R0AR TOKEN (1R0R)

No.5870

--
----

$ 10.83K
$ 10.83K$ 10.83K

$ 129.90M
$ 129.90M$ 129.90M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

A capitalização de mercado atual de R0AR TOKEN é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.83K. A oferta em circulação de 1R0R é --, com um fornecimento total de 1000000000010. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 129.90M.

Histórico de preços de R0AR TOKEN (1R0R) em USD

Acompanhe as variações de preço de R0AR TOKEN para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0000595+0.46%
30 dias$ -0.02332-64.23%
60 dias$ -0.00715-35.51%
90 dias$ -0.00799-38.09%
Variação de preço de R0AR TOKEN hoje

Hoje, 1R0R registrou uma variação de $ +0.0000595 (+0.46%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de R0AR TOKEN

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.02332 (-64.23%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de R0AR TOKEN

Expandindo a visualização para 60 dias, 1R0R teve uma variação de $ -0.00715 (-35.51%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de R0AR TOKEN

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00799 (-38.09%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de R0AR TOKEN (1R0R)!

Confira agora a página de histórico de preço do R0AR TOKEN.

O que é R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em R0AR TOKEN de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de 1R0R para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre R0AR TOKEN em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de R0AR TOKEN tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do R0AR TOKEN (em USD)

Quanto valerá R0AR TOKEN (1R0R) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em R0AR TOKEN (1R0R) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para R0AR TOKEN.

Confira a previsão de preço de R0AR TOKEN agora!

Tokenomics de R0AR TOKEN (1R0R)

Compreender a tokenomics de R0AR TOKEN (1R0R) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token 1R0R agora!

Como comprar R0AR TOKEN (1R0R)

Quer saber como comprar R0AR TOKEN? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar R0AR TOKEN facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

1R0R para moedas locais

1 R0AR TOKEN (1R0R) para VND
341.83185
1 R0AR TOKEN (1R0R) para AUD
A$0.0196149
1 R0AR TOKEN (1R0R) para GBP
0.0096126
1 R0AR TOKEN (1R0R) para EUR
0.0110415
1 R0AR TOKEN (1R0R) para USD
$0.01299
1 R0AR TOKEN (1R0R) para MYR
RM0.054558
1 R0AR TOKEN (1R0R) para TRY
0.5410335
1 R0AR TOKEN (1R0R) para JPY
¥1.90953
1 R0AR TOKEN (1R0R) para ARS
ARS$18.504255
1 R0AR TOKEN (1R0R) para RUB
1.0679079
1 R0AR TOKEN (1R0R) para INR
1.1526027
1 R0AR TOKEN (1R0R) para IDR
Rp216.4999134
1 R0AR TOKEN (1R0R) para KRW
18.2957655
1 R0AR TOKEN (1R0R) para PHP
0.752121
1 R0AR TOKEN (1R0R) para EGP
￡E.0.6200127
1 R0AR TOKEN (1R0R) para BRL
R$0.0692367
1 R0AR TOKEN (1R0R) para CAD
C$0.0180561
1 R0AR TOKEN (1R0R) para BDT
1.5802335
1 R0AR TOKEN (1R0R) para NGN
19.0189188
1 R0AR TOKEN (1R0R) para COP
$50.5447395
1 R0AR TOKEN (1R0R) para ZAR
R.0.2236878
1 R0AR TOKEN (1R0R) para UAH
0.5357076
1 R0AR TOKEN (1R0R) para TZS
T.Sh.31.91643
1 R0AR TOKEN (1R0R) para VES
Bs2.36418
1 R0AR TOKEN (1R0R) para CLP
$12.53535
1 R0AR TOKEN (1R0R) para PKR
Rs3.6539571
1 R0AR TOKEN (1R0R) para KZT
7.1099466
1 R0AR TOKEN (1R0R) para THB
฿0.4200966
1 R0AR TOKEN (1R0R) para TWD
NT$0.3947661
1 R0AR TOKEN (1R0R) para AED
د.إ0.0476733
1 R0AR TOKEN (1R0R) para CHF
Fr0.0102621
1 R0AR TOKEN (1R0R) para HKD
HK$0.1010622
1 R0AR TOKEN (1R0R) para AMD
֏4.9769886
1 R0AR TOKEN (1R0R) para MAD
.د.م0.1180791
1 R0AR TOKEN (1R0R) para MXN
$0.2388861
1 R0AR TOKEN (1R0R) para SAR
ريال0.0485826
1 R0AR TOKEN (1R0R) para ETB
Br1.8847191
1 R0AR TOKEN (1R0R) para KES
KSh1.6775286
1 R0AR TOKEN (1R0R) para JOD
د.أ0.00920991
1 R0AR TOKEN (1R0R) para PLN
0.0470238
1 R0AR TOKEN (1R0R) para RON
лв0.0562467
1 R0AR TOKEN (1R0R) para SEK
kr0.1217163
1 R0AR TOKEN (1R0R) para BGN
лв0.0215634
1 R0AR TOKEN (1R0R) para HUF
Ft4.2955332
1 R0AR TOKEN (1R0R) para CZK
0.2683734
1 R0AR TOKEN (1R0R) para KWD
د.ك0.00396195
1 R0AR TOKEN (1R0R) para ILS
0.042867
1 R0AR TOKEN (1R0R) para BOB
Bs0.089631
1 R0AR TOKEN (1R0R) para AZN
0.022083
1 R0AR TOKEN (1R0R) para TJS
SM0.1209369
1 R0AR TOKEN (1R0R) para GEL
0.0353328
1 R0AR TOKEN (1R0R) para AOA
Kz11.9065041
1 R0AR TOKEN (1R0R) para BHD
.د.ب0.00488424
1 R0AR TOKEN (1R0R) para BMD
$0.01299
1 R0AR TOKEN (1R0R) para DKK
kr0.0826164
1 R0AR TOKEN (1R0R) para HNL
L0.3396885
1 R0AR TOKEN (1R0R) para MUR
0.5885769
1 R0AR TOKEN (1R0R) para NAD
$0.2238177
1 R0AR TOKEN (1R0R) para NOK
kr0.1292505
1 R0AR TOKEN (1R0R) para NZD
$0.0222129
1 R0AR TOKEN (1R0R) para PAB
B/.0.01299
1 R0AR TOKEN (1R0R) para PGK
K0.0552075
1 R0AR TOKEN (1R0R) para QAR
ر.ق0.0472836
1 R0AR TOKEN (1R0R) para RSD
дин.1.2960123
1 R0AR TOKEN (1R0R) para UZS
soʻm156.5059881
1 R0AR TOKEN (1R0R) para ALL
L1.0702461
1 R0AR TOKEN (1R0R) para ANG
ƒ0.0232521
1 R0AR TOKEN (1R0R) para AWG
ƒ0.023382
1 R0AR TOKEN (1R0R) para BBD
$0.02598
1 R0AR TOKEN (1R0R) para BAM
KM0.0215634
1 R0AR TOKEN (1R0R) para BIF
Fr38.20359
1 R0AR TOKEN (1R0R) para BND
$0.0166272
1 R0AR TOKEN (1R0R) para BSD
$0.01299
1 R0AR TOKEN (1R0R) para JMD
$2.0856744
1 R0AR TOKEN (1R0R) para KHR
52.1686194
1 R0AR TOKEN (1R0R) para KMF
Fr5.44281
1 R0AR TOKEN (1R0R) para LAK
282.3912987
1 R0AR TOKEN (1R0R) para LKR
Rs3.9279162
1 R0AR TOKEN (1R0R) para MDL
L0.2174526
1 R0AR TOKEN (1R0R) para MGA
Ar57.9909972
1 R0AR TOKEN (1R0R) para MOP
P0.1040499
1 R0AR TOKEN (1R0R) para MVR
0.198747
1 R0AR TOKEN (1R0R) para MWK
MK22.5520689
1 R0AR TOKEN (1R0R) para MZN
MT0.830061
1 R0AR TOKEN (1R0R) para NPR
Rs1.847178
1 R0AR TOKEN (1R0R) para PYG
91.47558
1 R0AR TOKEN (1R0R) para RWF
Fr18.79653
1 R0AR TOKEN (1R0R) para SBD
$0.1070376
1 R0AR TOKEN (1R0R) para SCR
0.1899138
1 R0AR TOKEN (1R0R) para SRD
$0.494919
1 R0AR TOKEN (1R0R) para SVC
$0.1135326
1 R0AR TOKEN (1R0R) para SZL
L0.2236878
1 R0AR TOKEN (1R0R) para TMT
m0.045465
1 R0AR TOKEN (1R0R) para TND
د.ت0.03782688
1 R0AR TOKEN (1R0R) para TTD
$0.0879423
1 R0AR TOKEN (1R0R) para UGX
Sh44.9454
1 R0AR TOKEN (1R0R) para XAF
Fr7.24842
1 R0AR TOKEN (1R0R) para XCD
$0.035073
1 R0AR TOKEN (1R0R) para XOF
Fr7.24842
1 R0AR TOKEN (1R0R) para XPF
Fr1.31199
1 R0AR TOKEN (1R0R) para BWP
P0.1725072
1 R0AR TOKEN (1R0R) para BZD
$0.0261099
1 R0AR TOKEN (1R0R) para CVE
$1.2198909
1 R0AR TOKEN (1R0R) para DJF
Fr2.31222
1 R0AR TOKEN (1R0R) para DOP
$0.813174
1 R0AR TOKEN (1R0R) para DZD
د.ج1.6819452
1 R0AR TOKEN (1R0R) para FJD
$0.0292275
1 R0AR TOKEN (1R0R) para GNF
Fr112.94805
1 R0AR TOKEN (1R0R) para GTQ
Q0.0995034
1 R0AR TOKEN (1R0R) para GYD
$2.7163389
1 R0AR TOKEN (1R0R) para ISK
kr1.5588

Recurso R0AR TOKEN

Para uma compreensão mais aprofundada de R0AR TOKEN, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do R0AR TOKEN
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre R0AR TOKEN

Quanto vale hoje o R0AR TOKEN (1R0R)?
O preço ao vivo de 1R0R em USD é 0.01299 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de 1R0R para USD?
O preço atual de 1R0R para USD é $ 0.01299. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de R0AR TOKEN?
A capitalização de mercado de 1R0R é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de 1R0R?
O fornecimento circulante de 1R0R é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de 1R0R?
1R0R atingiu um preço máximo histórico de 0.05359728874422925 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de 1R0R?
1R0R atingiu um preço minímo histórico de 0.003689277531738991 USD.
Qual é o volume de negociação de 1R0R?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para 1R0R é $ 10.83K USD.
1R0R vai subir ainda este ano?
1R0R pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do 1R0R para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-05 09:39:39 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o R0AR TOKEN (1R0R)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-04 13:39:16Dados On-chain
ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem
10-04 11:26:38Atualizações da Indústria
Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9%
10-03 10:20:00Atualizações da Indústria
Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3%
10-03 05:17:00Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto
10-01 14:11:00Atualizações da Indústria
Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares
09-30 18:14:00Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa

Notícias principais

Retorno de Margem de Futuros MEXC: Oportunidades e Desafios de Ganhar Renda Dual com Negociações

October 3, 2025

Negociação Mais Inteligente, Zero Taxas: Como as Ordens Assistidas por IA da MEXC Estão Mudando o Jogo

October 3, 2025

GameFi 2.0: Por Que a Economia dos Tokens Decidirá o Futuro dos Jogos em Blockchain

October 3, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de 1R0R para USD

Montante

1R0R
1R0R
USD
USD

1 1R0R = 0.01299 USD

Negocie 1R0R

1R0R/USDT
$0.01299
$0.01299$0.01299
+0.38%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --