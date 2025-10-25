O preço ao vivo de 0G hoje é 1.74 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de 0G para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de 0G facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de 0G hoje é 1.74 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de 0G para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de 0G facilmente na MEXC agora.

Cotação 0G (0G)

Preço em tempo real de 1 0G para USD

$1.739
$1.739$1.739
+0.17%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de 0G (0G)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:02:15 (UTC+8)

Informações de preço de 0G (0G) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 1.726
$ 1.726$ 1.726
Mínimo 24h
$ 1.809
$ 1.809$ 1.809
Máximo 24h

$ 1.726
$ 1.726$ 1.726

$ 1.809
$ 1.809$ 1.809

--
----

--
----

-0.63%

+0.17%

-6.61%

-6.61%

O preço em tempo real de 0G (0G) é $ 1.74. Nas últimas 24 horas, 0G foi negociado entre a mínima de $ 1.726 e a máxima de $ 1.809, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 0G é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, 0G variou -0.63% na última hora, +0.17% nas últimas 24 horas e -6.61% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de 0G (0G)

--
----

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

$ 1.74B
$ 1.74B$ 1.74B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ZEROGRAVITY

A capitalização de mercado atual de 0G é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.97M. A oferta em circulação de 0G é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.74B.

Histórico de preços de 0G (0G) em USD

Acompanhe as variações de preço de 0G para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00295+0.17%
30 dias$ -2.513-59.09%
60 dias$ +0.99+132.00%
90 dias$ +0.99+132.00%
Variação de preço de 0G hoje

Hoje, 0G registrou uma variação de $ +0.00295 (+0.17%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de 0G

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -2.513 (-59.09%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de 0G

Expandindo a visualização para 60 dias, 0G teve uma variação de $ +0.99 (+132.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de 0G

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.99 (+132.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de 0G (0G)!

Confira agora a página de histórico de preço do 0G.

O que é 0G (0G)

O protocolo 0G é o maior ecossistema deAIOS e L1 do Web3; uma infraestrutura infinitamente escalável composta por uma blockchain modular L1, armazenamento econômico, IA verificável, agentes generativos, DA de IA e um marketplace de serviços unificado.

0G está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em 0G de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de 0G para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre 0G em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de 0G tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do 0G (em USD)

Quanto valerá 0G (0G) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em 0G (0G) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para 0G.

Confira a previsão de preço de 0G agora!

Tokenomics de 0G (0G)

Compreender a tokenomics de 0G (0G) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token 0G agora!

Como comprar 0G (0G)

Quer saber como comprar 0G? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar 0G facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso 0G

Para uma compreensão mais aprofundada de 0G, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do 0G
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre 0G

Quanto vale hoje o 0G (0G)?
O preço ao vivo de 0G em USD é 1.74 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de 0G para USD?
O preço atual de 0G para USD é $ 1.74. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de 0G?
A capitalização de mercado de 0G é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de 0G?
O fornecimento circulante de 0G é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de 0G?
0G atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de 0G?
0G atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de 0G?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para 0G é $ 2.97M USD.
0G vai subir ainda este ano?
0G pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do 0G para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:02:15 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de 0G para USD

Montante

0G
0G
USD
USD

1 0G = 1.74 USD

Negocie 0G

0G/USDC
$1.74
$1.74$1.74
+0.23%
0G/USDT
$1.739
$1.739$1.739
+0.23%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

